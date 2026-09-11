Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Valencia: Juan Iglesias da los puntos y los centrales y Fofana la consistencia a los de García Plaza

El Sevilla Fútbol Club venció al Valencia Club de Fútbol en la quinta jornada liguera con un tanto de Juan Iglesias de cabeza. Con la victoria, los sevillistas escalan hasta la tercera posición y suman diez puntos y su segundo triunfo en Nervión y el tercero de la temporada en un arranque de campeonato ilusionante.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(8) Luis García Plaza: volvió a la senda de la victoria y situó al equipo tercero con 10 puntos de 15 posibles. En apenas cinco jornadas, el Sevilla es otro, es un equipo que compite, que tiene gol, que genera opciones y que no concede apenas.

Titulares

(7) Odysseas Vlachodimos: le salvó un gol cantado a Danjuma al borde del descanso. Siempre providencial aunque la acción se invalidó previamente por posible fuera de juego. En días con menos trabajo es cuando demuestra que siempre está concentrado. Portería a cero.

(8) Juan Iglesias: ganó todas las disputas aéreas y casi todas las terrestres. Va a todos los balones con decisión. Errático a la hora de jugar hacia adelante. Anotó en el 81' el gol de la victoria del Sevilla de cabeza a la salida de una falta botada por Kochorashvili.

(8) Andrés Castrín: activo en la distribución tanto en campo propio en salida como en el tercio final. Más que correcto en labores defensivas.

(7) Kike Salas: el mejor en duelos por el suelo, oteando el horizonte con pases en largo con acierto y jugando sin complicación a la hora de arrancar las jugadas. El más peligroso del Sevilla a balón parado.

(7) Gabriel Suazo: atento a la hora de anticipar, lastrado al combinar con Correia, con el que debe entenderse poco a poco. Ganó todos los duelos defensivos y puso varios balones con peligro en el área rival.

(7) Lucien Agoumé: el gran beneficiado de la llegada de Fofana. Se entendió con él a la perfección, sabiendo cuándo descolgarse y cuándo ser quien debía ir a las coberturas y hacer de cierre. Hasta siete recuperaciones.

(8) Youssouf Fofana: entró muy concentrado al partido, estando muy activo en la recuperación y pendiente de las conducciones de Javi Guerra. Gran capacidad para imponer el físico en duelos divididos y sencillez a la hora de hacer circular el balón. Hasta 8 recuperaciones.

(5) Miguel Sierra: busca casi constantemente recibir fuera y buscar la diagonal, pero estuvo bien tapado y no tuvo disparo. Menor incidencia en el tramo final que en días pasados.

(5) Félix Correia: necesita adaptarse al equipo y a la competición. Quiere hacer constantemente más de lo que debe. Muy perdido a la hora de querer jugar y presionar. Índice muy pobre de acierto en pases. Con el paso de los minutos fue entonándose, ganando duelos y criterio a la hora de distribuir. Crea peligro en área rival.

(6) Isaac Romero: empezó fallón, sobre todo en un control en ventaja con la portería en el horizonte, pero se rehízo con confianza y con buenas acciones y decisiones.

(6) Lucas Stassin: presente en las jugadas de peligro, moviéndose con acierto en la media luna rival. En el 50' tuvo un gran remate de cabeza que se estrelló en el poste. Su última contribución fue un gran bloqueo a Gayà en el gol de Juan Iglesias.

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Juan Iglesias en la jornada 5 de LaLiga que disputan este viernes Sevilla y Valencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjúan / RAÚL CARO / EFE

Suplentes

(5) Robbie Ure: no se puso de gol y apenas creó peligro. Perdido en el campo, pero siempre pelea todos los balones.

(5) Chidera Ejuke: sin apenas incidencia en el desborde y completando un solo regate. Amonestado.

(7) Giorgi Kochorashvili: se encargó del balón parado desde que salió, estuvo acertado en distribuciones en largo y sirvió la falta lateral para que Juan Iglesias hiciera el tanto del triunfo.

(6) Julio Díaz: entró por un cansado Félix Correia para situarse por delante de Suazo y redoblar esfuerzos en el carril zurdo y conferirle al equipo un cariz más defensivo. Ganó los dos duelos defensivos.

(5) Jon Guridi: entró para ayudar a contener en los minutos finales.