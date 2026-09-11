El Sevilla busca confirmar su crecimiento ante un Valencia al límite que llega colista al Sánchez-Pizjuán

El Sevilla Fútbol Club recibe este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Valencia, colista tras estas primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Los de García Plaza buscan volver a sumar de tres tras un partido ante el Espanyol en el que la victoria se le escapó en el descuento final.

Son dos partidos sin ganar para el cuadro sevillista, pero nada alarmante. A pesar de la contundente derrota ante el Atlético de Madrid y el empate en Cornellà, los hispalenses gozan de un buen momento de forma y el equipo gana enteros para evitar ser un candidato para el descenso, al menos en estas primeras citas. Son 7 puntos de 12 posibles, datos que no se veían en Nervión desde Julen Lopetegui, y con un equipo que se ha ganado la confianza y el respaldo de su afición gracias, en gran medida, a su carácter. El sevillismo, después de mucho tiempo, se siente identificado con su equipo.

García Plaza se está ganando a la afición del Sánchez-Pizjuán. Nada fácil en un banquillo por el que han pasado nueve entrenadores en los últimos cuatro años. El juego del equipo, con ese reconocible 4-2-3-1 -aparentemente, en vistas de sus declaraciones, temporal- está carburando y está llevando a que muchos jugadores estén mucho en estas primeras jornadas.

Kike Salas o Lucien Agoumé son nombres que están dando una gran versión y que, sumados a las nuevas incorporaciones como Juan Iglesias, Fofana o la irrupción de Miguel Sierra, están dando resultados en una plantilla equilibrada en ataque y en defensa.

Un Sevilla que no quiere confiarse ante la situación de su rival

Si algo ha dejado claro García Plaza en rueda de prensa es que la situación del Valencia debe ser una cuestión de peso para el contexto del partido, pero no debe condicionar el planteamiento de este. "Van a salir con el cuchillo entre los dientes", ha mencionado el técnico madrileño, queriendo hacer entender que el cuadro valencianista se juega mucho a pesar de ser la quinta cita de la competición.

"El Valencia es un gran club y tiene un gran equipo con buenos jugadores", ha recalcado el entrenador del cuadro nervionense, recordando además que el Valencia, en sus últimas cinco visitas al Ramón Sánchez-Pizjuán no ha perdido -balance de dos victorias y tres empates-. Desde 2021 el Sevilla no sabe lo que es ganar en su feudo al cuadro ché.

De igual manera, García Plaza ha reflejado lo satisfecho que está con el rendimiento de su equipo. Preguntado por la alineación, el técnico ha confesado no tenerlo claro y ha expuesto todas las opciones posibles: jugar como hasta ahora, con dos puntas, con tres centrocampistas, con bandas con el crecimiento de Sierra o variar por la rápida disponibilidad de los tres nuevos fichajes.

Con dudas en el once del centro del campo hacia arriba

Lo que si está claro que se verá en el verde es lo que debe ser el sello de identidad de este equipo: la competitividad. García Plaza no quiere que los suyos decaigan en este aspecto, que considera uno de los grandes porqués del funcionamiento del conjunto. Lo ejemplifica con Robbie Ure, cuyo desfogue considera vital en las acciones claves a favor del Sevilla: el gol de Sierra ante el Atlético, la roja y el gol en Bilbao o sus constantes presiones que lo llevan a exprimirse al máximo. Aunque aún no ha llegado su gol, el escocés es clave en para su entrenador.

Es por ello por lo que cuesta descifrar a quién alineará en el once titular. El técnico se ha mostrado muy contento con el desempeño de sus jugadores y sus diferentes virtudes. Aunque ha dado pistas del sistema que le gustaría probar, todo indica que, ante su opinión del partido y el rival, seguirá con el 4-2-3-1 que tan bien está funcionando en estas primeras jornadas de LaLiga, por lo que será reconocible con las pasadas jornadas.

A quién seguro no alineará es a los dos únicos descartes en la plantilla: Vargas y Sangante. El suizo sigue con molestias y se somete a pruebas para conocer el alcance de su lesión, por lo que desde su fallida marcha del club no se le ha vuelto a ver en el campo de entrenamiento. Sangante, por su parte, está expulsado tras ver una roja muy polémica en el RCDE Stadium. García Plaza se acordó de él en rueda de prensa y le quiso mandar un abrazo y ánimos tras conocer que, además, ha sufrido un esguince de tobillo.

El Valencia viaja a Sevilla con Corberán contra las cuerdas

La antítesis se encuentra en el rival. El Valencia, colista con tan solo un punto, vive un momento muy delicado. Si bien la situación del club ha sido convulsa en los últimos años a causa de su dueño, Peter Lim, parece que el valencianismo está más harto que nunca del estado de su equipo.

Desde muy temprano se han escuchado cánticos contra el entrenador y jugadores. El nivel que está mostrando el cuadro dirigido por Corberán, hasta ahora muy pobre, no convence para nada y se traduce, además, en los números: cuatro partidos, un empate, un gol y ocho goles en contra.

Corberán, por su parte, afronta el encuentro con la presión propia de un Valencia que todavía no conoce la victoria y que llega como último clasificado. Preguntado por una posible destitución en caso de derrota, el técnico valencianista ha evitado entrar en escenarios que no dependen de él y ha insistido en centrarse en competir ante el Sevilla. También ha defendido que "el compromiso de la plantilla es absoluto".

Además, para más inri, en el Sánchez-Pizjuán no contará con piezas importantes. Hasta ocho bajas tendrá el Valencia por lesión. De Haas, que era duda, finalmente fuerza y ha entrado en la convocatoria, algo que no ha sucedido con Guido Rodríguez o Luis Rioja. Igualmente, estos se suman a los lesionados Copete, Sergi Canós, Sadiq, Diakhaby, Foulquier y Diego López.