El "complejo" desafío de La Cartuja a las puertas del Mundial: Sevilla y Betis tendrán sus estadios en obras en la temporada 2027-2028

La actual propiedad del Sevilla FC mantiene en su hoja de ruta la construcción del nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras no consumarse la venta del club, los actuales accionistas, encabezados por José María Del Nido Carrasco como presidente, no han dado un paso a un lado en este sentido, por lo que la entidad sigue trabajando en cumplir con todos los plazos y que sea en junio de 2027 cuando comiencen las obras, mudándose entonces al estadio La Cartuja. Esta previsión choca con la idea del Real Betis, que pasa por jugar también como local en La Cartuja una tercera temporada, en la 2027-2028. Por tanto, todo apunta a que ambos clubes tengan que compartir estadio, como hacen Inter de Milan y AC Milan con San Siro.

"La idea que nosotros teníamos era jugar en La Cartuja", confirmaba esta semana José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla. Pero esta declaración contrasta con las opiniones del alcalde y del presidente del Betis. "Yo creo que al final las obras del estadio del Betis cogerán ritmo y no creo que haya problema de coincidencia. Lo veo complicado", opinaba también José Luis Sanz. En la misma línea se manifestaba Ángel Haro, máximo mandatario verdiblanco: "No sé si hay cabida en poder estar los dos equipos. Yo lo veo complejo". Todo esto en los años previos al Mundial de 2030, donde este recinto será sede y donde deberán acometerse obras de envergadura a la vez que Betis y Sevilla disputan sus partidos con miles de aficionados que acudirán semanalmente.

Recreación del exterior del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Sevilla FC y Real Betis coincidirán en el estadio La Cartuja: "Nuestra idea era jugar allí"

Si los plazos con los que cuenta la entidad de Nervión se cumplen, el Sevilla se mudaría a La Cartuja en el verano de 2027, de manera que disputaría ya la temporada 2027-2028 allí, lejos del Sánchez-Pizjuán. De darse esta circunstancia, coincidirían en el mismo recinto con el Betis, que aplazó su regreso al Benito Villamarín un año más y también disputaría sus partidos como local en La Cartuja en la 2027-2028, cumpliéndose así las tres temporadas previstas fuera de Heliópolis.

Sobre este asunto habló esta semana el alcalde, José Luis Sanz, en un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla. "No sé si es posible esa coincidencia", admitió. "El Betis tiene un contrato de alquiler con el estadio. Yo creo que al final las obras del estadio del Betis cogerán ritmo y no creo que haya problema de coincidencia. Lo veo complicado", aseguró, quitando hierro al asunto y enfriando la posibilidad de que jueguen los dos juntos allí. Un mensaje en la línea de lo expresado a finales de 2025 por el presidente verdiblanco, Ángel Haro: "Yo lo que tengo claro es que tengo un contrato con el Estadio Olímpico y tenemos tranquilidad en cuanto al contrato que tenemos suscrito y no sé si hay cabida en poder estar los dos equipos. Yo lo veo complejo".

No existe esa preocupación aparentemente en el Sevilla FC. "Estoy convencido de que la Junta de Andalucía facilitará a un club tan grande como el Sevilla poder hacer el nuevo campo del Sánchez-Pizjuán, de mucha importancia para la ciudad de Sevilla", contó José María Del Nido, presidente del Sevilla, en una comparecencia de prensa el pasado martes en la que explicó la situación de la entidad, y entre otros asuntos expuso en qué punto se encuentra la construcción del nuevo estadio y la venta del equipo. "La idea que nosotros teníamos era jugar en el estadio La Cartuja. Aún no estamos en esa situación, por lo que no hemos hecho la consulta", afirmaba también.

El Sevilla mantiene su hoja de ruta: empezar las obras del Sánchez-Pizjuán en junio de 2027

De momento, tanto Betis como Sevilla han expresado su deseo de jugar en La Cartuja a mediados de 2027, y los plazos de ambos equipos apuntan a ello porque en Nervión, mientras no haya venta, todo sigue su curso para levantar un nuevo Sánchez-Pizjuán: un proyecto que contempla como grandes novedades el aumento de aforo hasta los 55.000 espectadores, una nueva cubierta, una fachada aterrazada que aumentará los usos del estadio más allá de ver el partido del primer equipo, o una plaza exterior en el lado sur. El Sevilla FC también construiría una zona verde de 13.000 metros cuadrados pensada para los vecinos de los nuevos barrios del Pítamo y Entrenúcleos.

Este es el escenario actual. Es el plan del Sevilla FC independientemente de los encajes económicos que haya que hacer. De hecho, administrativamente el proyecto ha seguido dando los pasos pertinentes a pesar de que el club estaba inmerso en negociaciones con el grupo inversor liderado por Sergio Ramos. El Gobierno de José Luis Sanz aprobó en abril, a través de la Junta de Gobierno Local, de forma inicial, el Estudio de Ordenación. Todavía quedaría la aprobación definitiva.

Pero la situación accionarial no es definitiva y puede cambiar en cualquier momento. Por eso la entidad, y el proyecto, está a expensas de esos posibles cambios, como podría ser la venta del club. Un cambio en la propiedad podría variar todas las previsiones porque un proyecto de esta envergadura es una decisión que debe ser aprobada por 3/4 partes del accionariado. Si hubiera grandes accionistas nuevos, eso podría cambiar toda la previsión del proyecto, o no en caso de que decidieran darle continuidad.

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

El Sevilla FC sigue apostando por un nuevo Sánchez-Pizjuán porque "se ha quedado pequeño"

Esta semana la entidad rojiblanca se ha pronunciado al respecto. José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, dio una comparecencia de prensa en la que explicó que todo "sigue igual":. El Estudio de Ordenación ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla. Se han realizado alegaciones a dicha aprobación provisional. Nosotros hemos formulado alegaciones frente a dichas alegaciones. Estamos pendientes de la aprobación definitiva y nos quedan dos pasos, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, en los que va a seguir trabajando el Consejo de Administración", detallaba Del Nido sobre los plazos.

Será así como se llegue a junio de 2027, cuando empiecen las obras. "Tendríamos que llevarlo a una Junta General de Accionistas para que, por mayoría cualificada, dos tercios de dichos proyectos sean aprobados. Yo lo que quise decir es que habría que ver si esa ejecución se realizará por nosotros o no dependiendo de cómo vaya el futuro del club", proseguía explicando, confirmando la necesidad de que el proyecto sea respaldado por los accionistas, sean los actuales o los futuros.Mientras se produce o no la venta del Sevilla, en el club siguen trabajando en la construcción del estadio porque "se ha quedado pequeño". "Hay más de 20.000 socios entre rojos y blancos que quieren ser socios del Sevilla. Instalamos políticas como la de fusión de abonos para que el abonado que no pueda venir al campo ceda su abono y pueda venir otro sevillista, aunque no siendo abonado, sino comprando una entrada", razonaba el presidente del Sevilla. Así, "la única solución es hacer un campo más grande porque se sigue renovando casi un 100% de los abonos del Sevilla. O hacemos un campo más grande o la única opción son esos asientos libres de abonados que no vienen al campo y que son utilizados por sevillistas, no mediante sacarse un abono, sino sacándose una entrada".

En lo que José María Del Nido Carrasco no quiso entrar es en decisiones de otros accionistas: "Yo no soy nadie para decir lo que los accionistas tienen que hacer con sus paquetes accionariales. Yo no me atrevo a decir lo que tienen que hacer ellos con sus acciones. Yo, como sabéis, tengo 300 acciones de las 103.400. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer cada uno con sus acciones".