Suazo se rinde al momento de forma del Sevilla: “Queríamos enamorar a nuestra afición nuevamente a base de actitud”

Gabriel Suazo, capitán del Sevilla FC, compareció ante los medios, primero en los micrófonos de DAZN y posteriormente en zona mixta, tras la victoria del cuadro sevillista ante el Valencia, que certifica el buen arranque de los de García Plaza sumando 10 puntos de 15 posibles.

Sensaciones tras la victoria. “Muy feliz, muy feliz por el trabajo del equipo, por la actitud que está mostrando. Creo que esa es la base nuestra. Desde ahí se comienza y desde ahí podemos competir frente a cualquiera. Esa es nuestra ideología y nuestro pensamiento.”

La entrega del equipo. “Sí, sí, al final es parte de eso. Es un ejemplo de cómo somos como equipo. Al final entregamos todo dentro del campo. Podemos jugar mejor o peor, podemos tener mejores o peores días, pero dentro del campo creo que vamos a entregar siempre lo máximo. Y creo que eso se identifica con este escudo, con esta afición y ellos creo que también lo sienten así.”

El cambio del Sevilla. “Bueno, primero que todo creo que esta pretemporada comenzamos con ese pensamiento en donde más allá de jugar bien, te lo vuelvo a repetir, más allá de jugar mal, de tener partidos donde podemos estar de mejor forma con el balón, creo que nuestra ideología y la actitud es entregar el máximo, es dar todo en cada balón. Y cada uno de los que le toca jugar, los que entran después, los que no les toca jugar, están con eso en la cabeza y los entrenamientos son de la misma forma y luego los partidos los tenemos reflejados así. En nuestra forma es como queremos enamorar a nuestra afición a base de actitud porque creo que eso es lo que es el Sevilla.”

El tercer puesto. “Eso es gracias a todo el trabajo que estamos haciendo, eso es gracias a la humildad que tenemos cuando nos toca ganar, como a los días de hoy, la humildad que tenemos cuando nos toca perder, ese es un poco el equilibrio que tenemos que tener. Hoy no somos los mejores para nada y cuando nos toque perder no seremos los peores. Tenemos que mantener ese equilibrio, seguir trabajando partido a partido con tranquilidad y con la misma actitud, con la misma felicidad que tenemos el día a día, creo que es un grupo fenomenal.”

Sobre la dinámica del equipo. “Podemos tener partidos mejores, partidos peores, en los que tengamos mal balón o menos, pero lo que no podemos transar es la actitud dentro del campo. Eso creo que lo hemos reflejado tanto en pretemporada como en estos partidos de comienzo de temporada. Así que, feliz por el grupo, feliz por cómo se está trabajando, por la gran cohesión que hay. Tenemos que seguir de la misma senda, equilibrados. Equilibrados en la victoria y equilibrados en la derrota también”.

Sobre el golpe recibido. “Bien, bien, afortunadamente bien. Quedé un poco mareado después del golpe porque me dio fuerte, en verdad. Pero bien. Al final, es un poco el ejemplo que me tocó justo a mí hoy, pero es un poco el ejemplo de lo que está haciendo este equipo en cada balón”.

El compromiso con el Sevilla. “Nos vamos a entregar al máximo por este escudo, por esta institución y por esta afición”.

Las actitud del equipo. “Nosotros, desde el comienzo de la pretemporada, dijimos que queríamos enamorar a nuestra afición nuevamente con este escudo, con este grupo de jugadores, a base de actitud, a base de que vean dentro del campo a once guerreros que se van a entregar al máximo y que, por más que nos toque ganar o perder, vean que estamos entregando todo dentro de la cancha. Creo que eso es un poco el reflejo y es lo que tiene que ser Sevilla siempre. Yo, sinceramente, lo que más te puedo resaltar es eso”.

Sobre la identidad del equipo. “Nuestro pensamiento es cómo poder dar el máximo en cada balón, cómo poder partir desde esa base. Luego, obviamente, hay cambios en la forma en la que se juega de un año a otro con el entrenador, pero lo que más rescato, sobre todo, es esa actitud que tiene todo el grupo”.