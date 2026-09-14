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Sevilla Fútbol Club

Deportivo de A Coruña - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el partido de LaLiga en Riazor

El conjunto de Luis García Plaza visita Riazor este miércoles con las bajas confirmadas de Arouna Sangante y Rubén Vargas para medirse a un invicto Deportivo de A Coruña

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Juan Iglesias en la jornada 5 de LaLiga que disputan este viernes Sevilla y Valencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjúan

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Juan Iglesias en la jornada 5 de LaLiga que disputan este viernes Sevilla y Valencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjúan / RAÚL CARO / EFE

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club visitará este miércoles a uno de los tres recién ascendidos, al Deportivo de A Coruña, una de las revelaciones del inicio liguero con Pierre-Emerick Aubameyang en estado de gracia de cara a la portería contraria y que aún no conoce la derrota tras cinco jornadas. Los de Luis García Plaza, que volvieron a la senda de la victoria venciendo al Valencia por la mínima en el Ramón Sánchez-Pizjuán, llegan con confianza a Riazor de cara a un duelo entre dos equipos que han arrancado bien en LaLiga.

De cara al duelo en Coruña, los sevillistas han comenzado este lunes a preparar la visita del próximo miércoles con Arouna Sangante y Rubén Vargas nuevamente al margen, dos ausencias que Luis García Plaza tendrá que asumir ante el Deportivo. El central francés continúa realizando trabajo individual por el esguince que sufrió en el tobillo derecho ante el Espanyol, mientras que el internacional suizo sigue de baja por una parameniscitis en la rodilla derecha que ya le impidió participar en los últimos encuentros. Ninguno de los dos se ha reincorporado a la dinámica colectiva y no estarán disponibles para el desplazamiento a Galicia. Lucas Stassin, por su parte, sí trabajó con normalidad junto a sus compañeros, aunque llamó la atención el aparatoso vendaje que lució en el hombro.

La gran novedad de la sesión estuvo en Fábio Cardoso, que se ejercitó con el grupo después de haber permanecido apartado durante todo el verano mientras el Sevilla trataba de encontrarle una salida que finalmente no se produjo. Una imagen llamativa que, sin embargo, no implica por ahora un cambio sustancial en su situación deportiva, y todo apunta a que el portugués tampoco formará parte de la expedición a Riazor.

Youssouf Fofana, en el entrenamiento del Sevilla de este lunes

Youssouf Fofana, en el entrenamiento del Sevilla de este lunes / Sevilla Fútbol Club

Horario del partido Deportivo de A Coruña - Sevilla FC

El partido entre el Deportivo de A Coruña de Antonio Hidalgo y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputará este miércoles 16 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el estadio de Riazor.

Noticias relacionadas y más

Dónde ver por televisión el Deportivo de A Coruña - Sevilla FC

El encuentro entre el Deportivo de A Coruña de Antonio Hidalgo y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente la jornada 6 de LaLiga EA Sports, será retransmitido en abierto por DAZN y en DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

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