El Sevilla FC jugará contra el Aston Villa en el XV Trofeo Antonio Puerta: fecha, horario y entradas

El Sevilla FC ya tiene rival para una nueva edición del Trofeo Antonio Puerta. El conjunto nervionense se enfrentará al Aston Villa FC el próximo 2 de octubre a las 20.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la que será la decimoquinta edición de un trofeo que cada año rinde homenaje a la memoria del histórico canterano sevillista.

Los abonados del Sevilla FC podrán acceder al encuentro de forma gratuita mediante la activación de su carné. El plazo para realizar este trámite comenzará este lunes a las 15.00 horas y permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre a las 23.59 horas. Una vez finalizado ese periodo, los abonados podrán seguir adquiriendo una entrada gratuita, aunque sin la garantía de conservar su localidad habitual.

Durante ese mismo plazo, las localidades que permanezcan libres estarán disponibles en preventa exclusiva para los socios rojos del Sevilla FC. Estos mantendrán posteriormente un 50% de descuento respecto al precio para el público general hasta el mismo día del partido, siempre dependiendo de la disponibilidad.

La venta para el público general comenzará el 22 de septiembre a las 12.00 horas. Los precios serán de 10 euros en Gol, 15 euros en Fondo y 20 euros en Preferencia. Desde ese mismo momento, los abonados podrán adquirir además entradas con un 50% de descuento para un acompañante.

Un rival de la Premier para el Trofeo Antonio Puerta

La llegada del Aston Villa permitirá al Trofeo Antonio Puerta contar por primera vez con un representante de la Premier League inglesa. El conjunto de Birmingham estará dirigido por Unai Emery, extécnico del Sevilla FC, que ocupó el banquillo nervionense entre 2013 y 2016 y conquistó durante aquella etapa tres UEFA Europa League.

El equipo inglés cuenta además en su plantilla con el español Pau Torres, junto a otros futbolistas como Amadou Onana, Boubacar Kamara, Ibrahim Mbaye, Nicolás Jackson, Joao Gomes o Johan Manzambiel.

El trofeo, puesto en marcha en el verano de 2008, ha ido incorporando progresivamente rivales internacionales. Boca Juniors, Roma, Schalke 04, Independiente del Valle, Al-Ittihad y Al-Qadsiah han sido algunos de los equipos que han visitado Nervión en las últimas ediciones.

Con el Aston Villa, además, será la quinta ocasión en la que el Trofeo Antonio Puerta se dispute fuera de la pretemporada, después de las ediciones celebradas en noviembre de 2010, noviembre de 2013, noviembre de 2016 y marzo de 2019.

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El Sevilla FC buscará levantar su decimotercer Trofeo Antonio Puerta. Hasta ahora, únicamente el Granada CF, en la tercera edición, y el Boca Juniors, en la octava, han conseguido arrebatarle el título al conjunto nervionense.