Alineación probable del Sevilla ante el Deportivo: rotaciones en Riazor en el once de Luis García Plaza

El Sevilla Fútbol Club afrontará este miércoles una exigente visita a Riazor para medirse al Deportivo de A Coruña, uno de los tres recién ascendidos a Primera División y una de las grandes sorpresas en este arranque de campeonato. El conjunto coruñés permanece invicto después de cinco jornadas con dos triunfos y tres empates y ha encontrado en Pierre-Emerick Aubameyang a una de sus principales amenazas ofensivas, con el delantero gabonés sumando cinco goles y dos asistencias.

Los de Luis García Plaza llegan a tierras gallegas con la confianza recuperada después de vencer al Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un gol de cabeza de Juan Iglesias. La victoria por la mínima permitió a los nervionenses sumar tres puntos importantes antes de afrontar un nuevo desplazamiento ante un Deportivo que ha comenzado el curso mostrando una notable adaptación en su vuelta ocho años después a la máxima categoría del fútbol español.

Sangante, Vargas y Cardoso, las tres bajas del Sevilla en Riazor

Arouna Sangante y Rubén Vargas trabajaron al margen del grupo en la vuelta al trabajo del pasado lunes, siendo dos bajas que Luis García Plaza tendrá que asumir para la visita a Riazor. El francés continúa con su recuperación del esguince sufrido en el tobillo derecho ante el Espanyol y el internacional suizo permanece de baja como consecuencia de una parameniscitis en la rodilla derecha que ya le ha obligado a perderse los últimos compromisos.

Ninguno de los dos se ha reincorporado y Fábio Cardoso, que sí estuvo sorpresivamente con el grupo en la primera sesión semanal, no cuenta para el entrenador madrileño, por lo que serán bajas confirmadas para Riazor. La única duda es Lucas Stassin, que se ejercitó con normalidad aunque portó un aparatoso vendaje en uno de sus hombros.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Un once con rotaciones ante el Deportivo

Lo que funciona no se toca o se modifica muy poco, pero la primera jornada intersemanal de la temporada aparece en el horizonte y Luis García Plaza deberá ajustar al equipo que venció al Valencia.

En portería la rotación no se contempla con Odysseas Vlachodimos afincado por méritos propios en el once partido tras partido, y en los cuatro de la defensa puede que tampoco haya novedades. Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo se postulan como titulares con la posibilidad de que José Ángel Carmona altere el plan en el carril diestro.

Las caras nuevas pueden surgir en la medular, con Giorgi Kochorashvili volviendo al once en el doble pivote junto a Lucien Agoumé y dándole algo de descanso a Fofana de inicio de cara al choque contra el Barça del próximo sábado.

Lucien Agoumé, durante el Sevilla-Valencia de la jornada 5 de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

También en los costados y en la mediapunta puede haber variación, con Miguel Sierra partiendo desde la derecha y Ejuke entrando en la izquierda por Félix Correia y Guridi haciendo de centrocampista más ofensivo.

En punta puede elegir Luis García Plaza entre Lucas Stassin, Robbie Ure e Isaac Romero, ganando enteros para este choque en Riazor el ariete escocés.