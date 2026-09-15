El halago de Luis García Plaza al Deportivo de Antonio Hidalgo: "Tiene muy bien trabajado al equipo y corrige mucho según va el partido"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció este martes en la previa de la sexta jornada de LaLiga que los enfrentará al Deportivo de A Coruña en Riazor. Para la visita a tierras gallegas, el preparador madrileño tendrá las bajas por lesión de Arouna Sangante y Rubén Vargas y la de Fábio Cardoso por decisión técnica.

Cómo llega el equipo tras la victoria al Valencia: "El equipo está bien, con muchas ganas, el arranque ha sido bueno y cuando estás en positivo se nota la confianza. Respecto al rival, el Deportivo está invicto, haciendo las cosas muy bien, hay cuatro puntos que analizar: es un recién ascendido con un músculo económico que no tiene que ver con los recién ascendidos, los que tienen que invertir, la dirección deportiva, han hecho un gran trabajo con jugadores consolidados y apuestas, el míster también, que cuando asciende un tío le doy mucho valor y jugadores que han llegado muy comprometidos. El otro día Aubameyang se mete un palizón defendiendo en el 94' en Getafe que fue brutal".

Vuelta de Fábio Cardoso: "Cuando pasó un tiempo y terminó el mercado, él sabe su situación y que tiene que encontrar una salida y no contamos con él, pero entrena como uno más. Vamos de cara con él, es un chaval excepcional, pero sabe que no contamos con él".

El trabajo del equipo tiene que empezar desde la delantera, robo en campo contrario: "Es un poco mi idea de juego siempre, ir a buscar los partidos y estar en campo contrario. Hay veces que no lo consigues y conlleva sus riesgos. En ese aspecto si somos de los mejores es porque es el carácter del equipo e intentamos en casa estar la mayor parte del partido en campo contrario".

Físico del Sevilla, necesidad de rotar en Riazor: "Bien, no hay problema, no hay que hacer rotaciones obligadas, después del miércoles veremos y si después del miércoles si me dicen que hay riesgo de lesión no va a jugar y si el equipo está bien repetiremos mucha gente. Si hay un pequeño riesgo, fuera".

García Plaza: "No hay que hacer rotaciones obligadas, después del miércoles veremos"

Qué Deportivo espera y por dónde pasan las opciones para ganar en Riazor: "Antonio tiene muy bien trabajado al equipo en su estilo, cada entrenador de primera o segunda lo más importante es ver que saben a lo que juegan, con defectos y virtudes. El otro día vi que corrigen mucho según va el partido y si ven que no va como esperan varían un poco, en ataque y en defensa, son un poco como nosotros, tiene muchos registros y el trabajo del míster es muy bueno. Lo han hecho muy bien todos en verano (confección del equipo)".

Situación de Marcao: "A Marcao le queda tiempo, hasta que no pase el parón, otra cosa es que no quede otra, pero necesita dos o tres semanas más de entrenamiento para participar. Necesita entrenar más".

Acciones a mejorar de los delanteros: "Cuando hablo de lucidez es de inspiración, a veces la acción sale bien o mal, no es falta de calidad, incluso Messi, que ha fallado penaltis. El partido fue muy completo, igual jugamos peor en Riazor pero los de arriba están más inspirados y ganamos".

Cómo ve al Sevilla en cuanto al trabajo: "Los inicios de liga son peculiares, se juegan con el mercado abierto, competimos muy bien en esas semanas con muchos canteranos. El equipo para mí significa que tiene que crecer y coja más automatismos, me faltan bastantes cosas. El año pasado fuimos a lo básico, este hemos trabajado y vamos algo atrasados, pero lo más importante es que vaya funcionando y mejore en muchos aspectos que debe".

Nico Guillén: "La entrada de Fofana ha restado minutos y entre los damnificados es Nico, será Guridi, Kocho e incluso Lucien. Nico es joven, si alguien ha demostrado que no tiene miedo a ponerlo soy yo, tiene que hacer lo del otro día, que hizo un partidazo e hizo una segunda parte brutal. No sólo Nico, pero si alabamos el fichaje de Fofana no podemos echar tanto de menos a Nico, nos contradecimos. Eso hace que todos pierdan minutos".

Solidez defensiva, base para el crecimiento: "Cada uno tenemos nuestras armas, pero tenemos que encajar y recibir lo mínimo. Luego analizamos los goles que te meten y estamos bien colocados".

Rubén Vargas, para cuándo puede volver: "Ha ido a que le vean y creemos, no te puedo decir, pero lo que nos llega es que va bien y que el parón de tres semanas hará una mini pretemporada y puede estar, ojalá sea así, para la vuelta del parón disponible. Creo, no tengo aún confirmación".

No penalti en el Sevilla-Valencia: "Lo que tenemos que hacer es que en una liga larga hay decisiones que te favorecen y te quitan. No digo que no llevasen razón en BIlbao, pero la que se montó por una jugada puntual... Nos hemos quedado dos veces con diez y uno lo ganamos y otro puntuamos. Hay aciertos y errores en las acciones. Podría haber pitado penalti, sobre todo en la segunda de Castrín, pero hay que respetarlo".

Desplazamiento masivo a Riazor: "La gente está ilusionada y estamos muy felices que estén así, agradecer a toda la gente que va a ir, no les puedo prometer que ganemos o empatemos, pero sí que nos vamos a dejar la vida. La afición del Sevilla sabe cuándo su equipo está dando el máximo. Esto nos motiva más a seguir con la línea de trabajo".

Nivel de Félix Correia en su debut: "Los jugadores necesitan adaptación, como todos. El más acertado de arriba en el trabajo fue Isaac, pero él estuvo al nivel de los demás, no muy acertado al inicio, pero me gustó cómo se rehízo y contento con todos".