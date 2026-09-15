El Sevilla ultima la visita a Riazor con las bajas confirmadas de Sangante y Vargas por lesión

El Sevilla Fútbol Club ultima su preparación para la visita al Deportivo de A Coruña con una última sesión de trabajo marcada por las bajas y por la presencia de algunos futbolistas cuya situación deportiva continúa siendo particular.

Los de Luis García Plaza afrontan una semana especialmente corta por la jornada intersemanal y apenas han dispuesto de unos días para preparar un exigente encuentro en Riazor ante un conjunto de Antonio Hidalgo que ha comenzado el campeonato con buen pie, permanece invicto, suma nueve puntos y cuenta con un Pierre-Emerick Aubameyang en estado de gracia.

Entrenamiento del Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán previo al duelo liguero en Riazor / Álex Mérida

Sangante, Vargas y Cardoso, bajas en Riazor

Las principales ausencias continúan siendo las de Arouna Sangante y Rubén Vargas, que no estarán disponibles para el técnico sevillista en tierras gallegas. El central francés prosigue con su trabajo individual para recuperarse del esguince sufrido en el tobillo derecho ante el Espanyol, mientras que el internacional suizo continúa de baja por una parameniscitis en la rodilla derecha que ya le ha impedido participar en los últimos encuentros. Luis García Plaza ya manifestó días atrás sus ganas de recuperar cuanto antes a un futbolista cuya salida terminó por no producirse durante el pasado mercado y que debe ser clave cuando esté al 100%.

Una de las imágenes llamativas de estos últimos entrenamientos ha sido la de Fábio Cardoso, que volvió a ejercitarse con el grupo después de pasar prácticamente todo el verano apartado mientras el Sevilla buscaba una salida para el central portugués. Su reincorporación al trabajo colectivo, sin embargo, no supone por ahora un cambio sustancial en su situación deportiva. El Sevilla continúa pendiente de los mercados que permanecen abiertos y no formará parte de la expedición que viaje a A Coruña.

El que ya no es noticia en el plano positivo es Lucas Stassin, que trabajó en las sesiones pasadas con un aparatoso vendaje en el hombro después del golpe sufrido ante el Valencia. Las molestias parecen superadas y este miércoles ya ha entrenado con normalidad sin ninguna venda.

Tras la sesión, Luis García Plaza comparecerá a las 12.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del último entrenamiento previo al viaje, para analizar el estado de su plantilla, ofrecer más detalles sobre los lesionados y valorar las dificultades de un partido que medirá al Sevilla con uno de los equipos que mejor ha arrancado la competición.