El Sevilla busca prolongar su buen momento en Riazor ante un Deportivo invicto

El Sevilla Fútbol Club afronta este miércoles una exigente salida en Riazor. Después de volver a ganar ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el equipo de Luis García Plaza visita a un Deportivo de La Coruña que todavía no conoce la derrota, suma nueve puntos tras cinco jornadas y ha encontrado en Pierre-Emerick Aubameyang, con cinco goles y dos asistencias, una de las claves de su gran arranque.

El triunfo ante el conjunto ché ha reforzado la confianza de un Sevilla que ha firmado un buen inicio, aunque todavía tiene margen de crecimiento. García Plaza admite que faltan automatismos, pero valora la capacidad competitiva mostrada desde el comienzo del campeonato. En Galicia tendrá enfrente a un recién ascendido al que concede poco de recién llegado y al que ensalza por el gran trabajo veraniego que se hizo en los despachos firmando a grandes jugadores. "Tiene muy bien trabajado al equipo y corrige mucho según va el partido", advirtió sobre el conjunto de Antonio Hidalgo.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Fofana, intocable en una medular con alternativas

La primera jornada intersemanal puede introducir retoques en el once, aunque García Plaza dejó claro que no contempla "rotaciones obligadas". El técnico decidirá según el estado físico de sus jugadores y sólo apartará a quien presente riesgo de lesión de cara al choque contra el Barça del sábado. Dentro de ese escenario, Youssouf Fofana, por cómo se ha referido a él en la previa, se mantiene como una pieza indiscutible y apunta de nuevo a la titularidad en el centro del campo.

Odysseas Vlachodimos parte con ventaja para continuar bajo palos, mientras que Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo forman la base de una defensa en la que Carmona puede ser una alternativa.

Youssouf Fofana, durante el Sevilla-Valencia de Liga / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Junto a Fofana, García Plaza dispone de Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili y Guridi para completar la sala de máquinas. Más arriba hay margen para introducir cambios, mientras que Isaac Romero, Robbie Ure y Lucas Stassin compiten por el puesto de delantero. El técnico destacó que Isaac fue "el más acertado de arriba en el trabajo" ante el Valencia, pero puede ser la demarcación en la que sí que haya rotación con el escocés partiendo de inicio.

Stassin, que llegó a entrenarse con un aparatoso vendaje en el hombro, ya se ha ejercitado con normalidad y sin protección. Marcao, pese a entrar en la convocatoria, todavía necesita "dos o tres semanas más de entrenamiento" antes de estar preparado para participar con continuidad, por lo que viajando 24 será probablemente quien se quede fuera de la relación de jugadores.

Sangante y Vargas, las únicas bajas por lesión

La convocatoria no presenta novedades respecto a la del pasado viernes. García Plaza desplaza a La Coruña a los mismos 24 futbolistas, con Arouna Sangante y Rubén Vargas como únicas ausencias por lesión. El madrileño confía en que Vargas pueda aprovechar el próximo parón para completar una pequeña pretemporada y regresar después en mejores condiciones.

Fábio Cardoso tampoco estará en Riazor, aunque su ausencia responde a una decisión deportiva. El portugués ha vuelto a entrenarse con el grupo, pero García Plaza fue rotundo: no entra en sus planes y deberá encontrar una salida.

El Sevilla viaja así a un escenario exigente. García Plaza no promete un resultado a los sevillistas que se desplacen, pero sí aseguró que se dejarán la vida. Frente a un Deportivo invicto, el reto pasa por sostener la solidez defensiva, mantener la agresividad para jugar en campo contrario y dar continuidad al impulso conseguido frente al Valencia.