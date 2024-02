El PSOE reclama la tasa turística y “alguna subvención” como alternativas a cerrar bajo pago la Plaza de España

El PSOE local ha vuelto a reiterar su absoluto rechazo a la propuesta ideada por el alcalde, José Luis Sanz, de cerrar bajo pago la Plaza de España de manera que solo puedan entrar gratuitamente los nacidos y empadronados en Sevilla capital y provincia. En el mismo día en el que también ha anunciado su negativa a los presupuestos del Gobierno municipal para este 2024. “Me parece una aberración y una ocurrencia frívola. Espero que el señor Sanz rectifique”, ha expresado Antonio Muñoz, portavoz del grupo socialista, ante los medios en el Ayuntamiento.

“Es un espacio público, no es un monumento. Nuestra respuesta es claramente no. Es lamentable que seamos noticia a nivel nacional por este tipo de ocurrencias. Hace meses éramos noticia por otro tipo de cuestiones”, justifica el que ha sido alcalde de la ciudad hasta el pasado 28M.

Si la intención es “obtener fondos para aumentar la conservación de la Plaza de España y su seguridad”, Muñoz propone a cambio otras alternativas como "la tasa turística o pedir alguna subvención en la convocatoria anual del Ministerio del 1,5% cultural”. “Hay vías para conseguir una financiación. Pero es contra natura cerrar un espacio público, concebido como la gran plaza de Sevilla por parte de su arquitecto”, expresa.

Por ejemplo, el socialista recuerda cómo se hacía para afrontar cualquier deterioro de la plaza cuando él era alcalde: “Por primera vez la Plaza de España tuvo un contrato específico de mantenimiento y conservación”. “Se atendían los deterioros con los contratos de conservación de calles que tiene la ciudad de Sevilla. Nos parecía que la plaza tenía entidad suficiente y una problemática singular como para que tuviera un contrato específico. Había una empresa que ante cualquier deterioro lo atendía de manera directa”, explica.

Un contrato que “ha estado funcionando dos años” y que desconoce si se va a prorrogar o sustituir por otro nuevo. “Ese contrato es de aproximadamente 150.000 euros. Si hay que aumentar el contrato, con un volumen de gasto del Ayuntamiento de 1.200 millones, hay margen como para ampliar esa dotación”, sentencia.

A favor de la tasa turística que obtendría 7 millones

“Soy un defensor a ultranza de la fiscalidad turística”, declara Muñoz. Plantea que “si cada visitante paga un euro” nadie dejaría de ir a Sevilla y se ingresarían “7 millones de euros al año, suficientes para atender no solamente lo que necesite la Plaza de España, también otros bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento”.

Además, argumenta que “está demostrado en todas las ciudades del mundo en las que se ha implantado la tasa que nadie deja de ir a Venecia ni a Lisboa. No es una solución inmediata, pero vamos a trabajarla. La tiene Cataluña, Baleares y medio mundo. Mientras, aumentemos el contrato en lo que sea necesario”. “Con 7 millones hay recursos suficientes para promoción de larga distancia, la más cara, y dedicar una buena parte a la rehabilitación del patrimonio. Siempre ha estado encima de la mesa”, añade.

Conversación con Montero, pero no con Sanz

Antonio Muñoz ha admitido que trató la cuestión con la vicepresidenta María Jesús Montero y coincidieron “plenamente en que un espacio público no se puede privatizar”. “La vicepresidenta ha sido muy clara y coincidente con la posición del grupo socialista, el primero en salir a la palestra. No se puede privatizar un espacio público por el hecho de que se necesiten más recursos para la conservación y la seguridad, porque se pueden conseguir de otra manera. No entiendo esa fiebre privatizadora”, expresa.

En cambio, sí lamenta que Sanz no se pusiera en contacto con la oposición ni los titulares de la plaza. "Es un tema de suficiente calado, hablamos nada más y nada menos que de la Plaza de España. Qué menos que el alcalde consensúe su propuesta contando con parte de los titulares del edificio como es Patrimonio del Estado”, expone.

También ha mostrado sus “dudas” desde “el punto de vista operativo y jurídico” porque “el resto de edificaciones albergan oficinas de servicio público y era difícil distinguir la persona que va a trabajar, la que va a disfrutar, a hacer deporte o a hacer turismo”. Y ha recordado que ya pasó algo similar durante la campaña con la Universidad de Sevilla y la idea de que acogiera un museo de la ciudad: “¿Cómo se lanza una propuesta sin contar con el titular del inmueble? Eso se llama ocurrencia y frivolidad".