Sanz prorroga el presupuesto tras no recibir el apoyo de la oposición

El alcalde, José Luis Sanz, ha anunciado que se prorrogarán los presupuestos actuales, heredados del anterior Gobierno municipal, al haber recibido la negativa del PSOE, VOX y Podemos-Izquierda Unida. Ha comunicado la decisión en la mañana de este martes en un acto de presentación de los nuevos autobuses de Tussam.

Fracasa así el intento de sacar adelante unos nuevos presupuestos ideados por el Partido Popular para 2024, en el gobierno municipal desde las pasadas elecciones locales del 28M. "Desde este momento está finalizado el trámite presupuestario. Sevilla comienza a funcionar con un presupuesto prorrogado. No vamos a perder ni un minuto más con señores que no han aportado ni una sola idea para solucionar los muchos problemas que tiene Sevilla", ha declarado Sanz.

Juan Bueno, el delegado de Hacienda, ha desarrollado posteriormente en rueda de prensa la posición del Gobierno municipal. "Damos por finalizado el trámite presupuestario para 2024. Sevilla no tiene ni un minuto que perder. Este equipo de Gobierno se va a volcar para sacar el máximo partido posible a la prórroga. No vamos a perder el tiempo negociando con grupos que les da igual la ciudad y han demostrado que solo tienen un interés partidista", ha expuesto. Bueno ha confirmado que se han "encontrado con el no del PSOE, VOX y Unidas Podemos e Izquierda Unida", que según él "se han unido en una alianza contra Sevilla y los sevillanos" con el objetivo de hacer "daño de forma deliberada" y un interés en "su beneficio político".

El portavoz popular ha explicado que se elaboró "un proyecto de presupuesto" en el que "todo lo bueno para la ciudad cabía" y que el alcalde "se reunió con los portavoces para explicar las líneas básicas del presupuesto" pero "ningún grupo quiso aportar nada". "En ese punto decidimos activar el proceso de aprobación del presupuesto, entendiendo que se abstendrían", añade.

"Han dicho no a más de 150 millones de euros para Sevilla. Han dicho no a una propuesta decidida de mejora para la ciudad. Demuestran su rechazo a más de 110 actuaciones en barrios. Han votado que no a más de 5 millones para instalaciones deportivas. Han votado no en la Agencia Tributaria a la modernización de los sistemas de gestión. Han votado no a casi 17 millones de euros para el Alcázar...", continúa detallando.

Las modificaciones se aprobarán "de una en una"

"Vamos a centrarnos en sacar el máximo partido a la situación actual. No van a conseguir bloquear la ciudad. No habrá comisión ni pleno de presupuestos en el Ayuntamiento", prosigue Bueno, explicando cómo se decidirá el futuro de la ciudad. "Plantearemos las modificaciones una a una ante los ciudadanos y ante ellos (la oposición) y tendrán que pronunciarse sobre ellas", lamenta.

Han dicho no a más de 150 millones de euros para Sevilla. Han dicho no a una propuesta decidida de mejora para la ciudad Juan Bueno — Portavoz del PP en el Ayuntamiento

Bueno recalca también que todo lo que estaba en su propuesta de presupuestos se va a "intentar que todo no se pierda. Todo lo que creemos que es fundamental para el interés general de los ciudadanos lo vamos a plantear de una forma u otra. Vamos a insistir. Lo van a tener en la mesa cada vez que podamos. Las prioridades son las de nuestro borrador. Hubiese sido interesante ponernos de acuerdo todos, pero no hemos tenido opción".

Aunque las palabras hacia la oposición no son precisamente conciliadoras. "En el PSOE están más ocupados en sus luchas internas. VOX es un partido inútil porque solo ha pedido sillones, su única obsesión es estar en el Gobierno. Demuestran que vienen a servirse de Sevilla. Y en Unidas Podemos e Izquierda Unida parece que no se hablan entre ellos".

El PSOE argumenta que no ha habido respuesta a sus propuestas

El delegado de Hacienda ha valorado así la propuesta del PSOE para los presupuestos: "Han presentado su programa electoral. Nada que aplicar a los presupuestos. No pueden imponer su programa al Gobierno municipal”. Algo que contrasta con la exposición de argumentos de Antonio Muñoz, portavoz del grupo socialista, en la mañana de este martes ante los medios.

"Vuelven a fallarle las formas al Gobierno municipal. Da la sensación de que tienen mayoría absoluta y saben que no la tienen. El PSOE no se ha levantado de la mesa negociadora. Hace más de un mes entregamos un documento con nuestro posicionamiento y no ha habido un pronunciamiento del Gobierno. Entendemos que este documento queda rechazado y eso precipita que el posicionamiento sea de no a los presupuestos de 2024. No puede pretender Sanz que le demos un cheque en blanco sin que acepte ninguna de nuestras propuestas", explica. Y sentencia: "Este Gobierno da muestras de falta de negociación y muestran prepotencia. Hay una crítica común de todos los grupos sobre las formas".

El PSOE no se ha levantado de la mesa negociadora. No puede pretender Sanz que le demos un cheque en blanco Antonio Muñoz — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento

Sobre el panorama que se abre ahora, con un presupuesto prorrogado, Muñoz hace un llamamiento a la tranquilidad. “Quiero transmitir tranquilidad para trabajadores del Ayuntamiento. Se están pagando las nóminas. No significa un bloqueo. Y tranquilidad a las entidades deportivas, culturales o religiosas con subvenciones nominativas que necesitan una modificación presupuestaria. Seremos coherentes y cuando se avale a esas entidades contarán con el visto bueno por nuestra parte", anuncia sobre el posicionamiento del PSOE en las próximas semanas o meses.

“No es una debacle”, insiste, aunque carga de responsabilidad al Gobierno. “Es el que tiene que fajarse y seducir políticamente a algún grupo de la oposición. A ver si la vamos a tener nosotros. En 7 de los 8 años en el Gobierno tuvimos presupuestos, con negociaciones duras. Me llama la atención la relajación del Gobierno municipal por las pocas llamadas. A ver si vamos a tener más interés nosotros que el Gobierno municipal”, añade Muñoz.

Antonio Muñoz anuncia el no del PSOE a los presupuestos / PSOE Sevilla

“Tendrá el apoyo del PSOE en subvenciones nominativas y en ocurrencias como la Plaza de España tendrán el no”, resume el portavoz socialista, que ha mencionado aspectos con los que no están a favor como la posición de los populares con respecto al cambio climático, la última idea para la Plaza de España, las, modificaciones del PGOU, la agenda cultural, la gestión del ICA, las políticas de igualdad, o el olvido sobre la sede de la Agencia Espacial o Ley de Capital.