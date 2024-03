Drag Race España regresa a Sevilla con su gira 'All Stars Tour'

El programa insignia de drag queens, Drag Race España, emitido por AtresPlayer, ha anunciado el lanzamiento de su nueva y renovada gira llamada All Stars Tour. Esta nueva travesía, un paso adelante en comparación con las anteriores giras del programa (el Gran Hotel de las Reinas), promete llevar la magia del programa Drag Race a clubs y salas de referencia de diferentes ciudades del país y concretamente en Sevilla, a la sala Pandora.

La gira All Stars Tour está diseñada por Locamente Factory como "un regalo para los apasionados seguidores del programa, ofreciendo una experiencia única y que homenajea tanto al programa como a su comunidad de fans", explican los organizadores en una nota de prensa. Inspirada en las giras americanas de Drag Race, este nuevo espectáculo estará impregnado de las inconfundibles referencias y momentos icónicos del programa. No faltarán números espectaculares, coreografías de vértigo, looks de infarto, humor y sorpresas que harán las delicias de sus seguidores.

El elenco de artistas estará compuesto por "las reinas más destacadas de la franquicia", por lo que la gira contará con la participación de todas las All Stars: Samantha Ballentines, Drag Sethlas, Juriji der Klee, ONYX Unleashed, Pink Chadora, Sagittaria, Pakita, Pupi Poisson y Hornella Góngora. "Un conjunto de talentos excepcionales que promete deslumbrar y entretener a los espectadores en cada parada de la gira", destacan.

Las ciudades seleccionadas para esta nueva gira incluyen:

• Sevilla: 5 de abril

• Torremolinos: 6 de abril

• Madrid: 7 de abril

• Barcelona: 14-15 de abril

• Valencia: 19-20 de abril

• Bilbao: 28 de abril

Con All Stars Tour, Drag Race España se consolida como un fenómeno cultural y de entretenimiento que trasciende las pantallas y se adentra en la vida nocturna y el corazón de sus seguidores. "Esta gira promete ser un derroche de glamour, carisma y diversión que ningún fan de Drag Race querrá perderse", anuncian sus organizadores.

Las entradas para la gira ya están a la venta en dragraceespanatour.com