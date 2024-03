El Ayuntamiento adelanta la convocatoria de nuevas plazas de la Policía Local por "la falta de efectivos"

El delegado de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha anunciado hoy que se va a adelantar la convocatoria para nuevas plazas de Policía Local “por razones de urgencia derivadas de la falta de efectivos en el cuerpo y viendo que Sevilla tiene una carencia evidente de policías nacionales". Según ha manifestado este responsable municipal, se van a crear 116 nuevas plazas, "que se repartirán en 55 policías locales, 36 bomberos y 25 auxiliares administrativos".

"Este gobierno tiene claro que la seguridad de los sevillanos es una de las cuestiones prioritarias, como demuestra la convocatoria en el mes de junio de 70 plazas de Policía Local y las 55 actuales que suman 125 nuevos agentes en ocho meses", ha declarado Ignacio Flores.

Además, tal y como apunta una nota de prensa remitida por el ayuntamiento, la corporación presidida por José Luis Sanz exige al Gobierno central que envíe más efectivos a la ciudad. "Los policías locales de Sevilla se baten el cobre en nuestras calles, supliendo como pueden la falta de 500 policías nacionales”, ha comentado el delegado de Seguridad.

En palabras de Flores, para el gobierno de España "no parece que Sevilla tenga ninguna necesidad" en materia de seguridad ciudadana. "Aunque en otras muchas ciudades como Málaga, Huelva o Dos Hermanas los policías locales sí que tienen competencias compartidas, aquí no es así, todo lo relativo a esta materia lo cubre la Policía Nacional".

Este anuncio llega un día después de que El Correo de Andalucía publicara que los sindicatos policiales reclaman un 20% más de policías nacionales en Sevilla para cubrir la plantilla. "El problema que tiene Sevilla, al igual que el resto de capitales de Andalucía, es que el catálogo de puestos de trabajo no se actualiza. Las poblaciones aumentan, y no meten más efectivos", manifestó a este medio Ángel Becerra, secretario regional del Sindicato Unificado de Policía (SUP).