“Raúl nos ha enseñado que hay que cambiar la mirada de la pena por una mirada de derechos y dignidad”

“Hay que seguir visibilizando mucho. Se han conseguido muchas cosas, pero tenemos que seguir trabajando para ir cubriendo todas las necesidades. Diagnóstico precoz, investigación, tratamiento e inclusión a todos los niveles”. Así resume Carmen Moreno, madre de Raúl, un joven con Síndrome de Williams, todo lo que necesitan a día de hoy los diagnosticados con enfermedades raras o que están en proceso de diagnóstico.

Aunque las patologías son poco frecuentes, son más comunes de lo que se piensa. Más de tres millones de españoles (unos 500.000 andaluces, 41.000 sevillanos) las padecen, pero solo una de cada cinco logran ser diagnosticadas, por lo que muchas personas fallecen sin ponerle nombre a su enfermedad.

Detrás de cada cifra hay una persona, con los mismos derechos que cualquier otra, con una historia detrás que merece ser contada y con muchas reivindicaciones. “Son personas antes que un diagnóstico. El diagnóstico es muy importante a nivel clínico porque puede salvar vidas y mejorar la calidad de vida de una persona, pero hay muchas veces que tapa a la persona que tenemos delante”, cuenta Moreno a El Correo de Andalucía.

Son muchas batallas a la vez, algunas con más avances que otras, sobre todo a raíz de que en 1999 naciera en Sevilla la Federación Española de Enfermedades Raras. Pero todavía quedan muchísimas asignaturas pendientes.

Visibilidad y comprensión, dos reclamos fundamentales

Raúl es un adolescente con Síndrome de Williams, una de las condiciones genéticas poco frecuentes (en enfermedades raras el 80% tienen origen genético). Es una pérdida de material genético en el cromosoma 7.

En su caso, cursa con discapacidad intelectual, dificultades en el lenguaje y una cardiopatía, que también deriva en hipertensión arterial. Cursa tercero de la ESO en un instituto I.E.S Alminar de Bollullos de la Mitación y ha asistido junto a su familia al acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Su madre cuenta a El Correo de Andalucía la importancia de ser visibles y comprendidos por la sociedad: “Falta posicionar aún más las enfermedades raras a nivel social. Hay muchos prejuicios, y esa quizás es una de las mayores barreras por las que tenemos que transitar. Tenemos que cambiar esa mirada de pena, de caridad, de asistencialismo, a una mirada de derechos y de dignidad. Lo que nos ha enseñado Raúl ha sido eso”.

Hay padres y madres que están perdiendo a sus hijos o que les va la vida en hacer investigación y en encontrar un tratamiento Carmen Moreno — madre de Raúl

Moreno cuenta que, por desgracia, viven dos realidades. “Nosotros vemos a un hijo y la sociedad sigue viendo otra cosa. Sigue viendo un diagnóstico, una discapacidad. Me he dado cuenta de que dentro de casa es muy diferente a cuando salimos fuera. ¿Eso por qué? Me lo pregunto muchas veces. Porque no convivimos”, afirma.

En definitiva, ve mucho camino por recorrer en algo tan básico como convivir. “La convivencia con la diversidad nos enriquece y nos ayuda a construirnos como persona”, sentencia. Y pone como ejemplo sus compañeros de clase: “Han sido fundamentales para su neurodesarrollo. Los mejores estimuladores que ha tenido Raúl”.

La importancia del diagnóstico para prevenir

Uno de los grandes avances en los últimos años ha sido la capacidad de diagnóstico, sobre todo por el gran trabajo del movimiento asociativo. El caso de Raúl es un ejemplo de ello.

“Con el Síndrome de Williams sí se han dado pasos importantes. Nosotros a través de una prueba genética podemos llegar relativamente pronto al diagnóstico. Otras enfermedades raras o no llegan porque no hay investigación o no hay homogeneidad en el cribado neonatal en todas las comunidades”, explica Moreno a El Correo de Andalucía.

Cuenta que cuando nació Raúl veía algunas cosas que le daban “intranquilidad” y acudió a una pediatra, que “no le dio mucha importancia” en su valoración. Por eso, pide que el primer paso sea la puesta en marcha de herramientas en atención primaria y ante la mínima sospecha derivar.

“Nos costó dos años encontrar el diagnóstico”, revela. “Se le hicieron muchas pruebas y como a nivel de pediatría no me derivaban optamos por lo privado”, prosigue. Pero lamenta que en otros casos haya “adultos de más de 30 años que están sin diagnosticar”.

Para mejorar en ese sentido, insiste en una palabra: investigación. “Es fundamental. Hay padres y madres que están perdiendo a sus hijos o que les va la vida en hacer investigación y en encontrar un tratamiento. A nivel social también falta mucha formación médica y en educación…”, asegura.

Raúl, con su madre y su hermana, en el acto del 25º anivesario de FEDER / Imagen cedida por Carmen Moreno

“Hemos sentido mucha soledad”

Moreno tiene claro que una de las claves es “pensar en todos”, algo que ella cuenta que les ha faltado en ciertos momentos. “Me tuve que buscar ayuda psicológica por mi cuenta. Y estuve dos años. Lo que necesitamos las familias son herramientas”, confiesa.

“La vida significa crear redes de apoyo y cuidarnos. No ‘ahora tú te las arreglas con tu problema’. Eso es lo que nosotros hemos pasado. Hemos sentido mucha soledad. En todos los ámbitos. Y los padres también tenemos que ir rompiendo muchas barreras. Deberíamos ser padres y madres. No nos corresponde saber de psicología, de medicina, de educación, etc”, afirma.

Raúl tiene que hacer su vida igual que el resto y tener las mismas oportunidades Carmen Moreno — madre de Raúl

Sin duda, familiares y pacientes forman un equipo. En el caso de Raúl, cuando llega a casa tras una mañana en el instituto, por la tarde va "a logopedia y a terapia ocupacional”, también hace “deporte”, y la idea es que cuando acabe la ESO y obtenga su título pueda prepararse para “presentarse a oposiciones para personas con discapacidad”.

“Creemos que es su derecho y tiene que tener también una vida independiente. Con apoyo, pero tiene que hacer su vida igual que el resto y tener las mismas oportunidades”, concluye Moreno. Una madre orgullosa y feliz por las enseñanzas que le transmite su hijo cada día, que desea que algún día sean verdaderos pilares de nuestra sociedad.