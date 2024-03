Sevilla rebasa los nuevos límites de contaminación europeos: “Haría falta una revolución para cumplir con los objetivos del 2030”

Aproximadamente 25.000 personas mueren al año por enfermedades cardiovasculares y respiratorias agravadas por la contaminación del aire en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). El Instituto Global de Barcelona (ISGlobal) calcula que en torno a 600 personas fallecen por este motivo en Sevilla, 20 veces más que por accidentes de tráfico. Datos que evidencian la necesidad de medidas para reducir su letalidad, y que en Sevilla no se están tomando.

En la capital andaluza la calidad del aire ha ido empeorando en los últimos años, afectando al 90% de su población, con un aumento constante de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas finas (PM2,5, de un diámetro menor a 2,5 micras), los contaminantes de mayor impacto.

Y todo apunta a que no se reducirán de cara al 2030, primer objetivo marcado por la Unión Europea, que endureció los límites en un acuerdo provisional firmado el pasado 20 de febrero. La nueva ley, menos dura incluso que las exigencias de la OMS, pretende reducir los valores límite anuales de partículas finas de 25 µg/m³ a 10 µg/m³ y de dióxido de nitrógeno de 40 µg/m³ a 20 µg/m³.

Todo lo que no se debe hacer para reducir la contaminación se está haciendo en Sevilla Eduardo Gutiérrez — Responsable de contaminación atmosférica de Ecologistas en Acción Andalucía

Con estos cambios, solo cuatro de las 20 ciudades más pobladas de España respetarían ahora mismo los niveles de NO2, y todas incumplen los de PM2,5. Desde Europa reclaman planes de calidad del aire a aquellos países que superan los límites y medidas a corto y largo plazo. Sin embargo, en Sevilla, según denuncian desde Ecologistas en Acción, “todo lo que no se debe hacer para reducir la contaminación se está haciendo”.

Eduardo Gutiérrez, su responsable de contaminación atmosférica en Andalucía, es claro al respecto al ser preguntado por El Correo de Andalucía: “El alcalde tiene que hacer una política de movilidad revolucionaria para que lleguemos al 2030. Rotundamente no se van a cumplir los objetivos”.

¿Qué ha pasado con el Plan Respira?

En España entran en juego factores como las obras, los puertos en ciudades costeras o las industrias, pero en Sevilla todo se debe al tráfico y a una movilidad poco sostenible, más lo que pueda generar la cementera de Alcalá de Guadaíra. Para corregir esta problemática lo que había era el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y el Plan Respira, que han quedado paralizados con el cambio de gobierno.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla a El Correo de Andalucía, sosteniendo que antes de "medidas de ese tipo" se prioriza que Sevilla "cuente con las infraestructuras de transporte público y aparcamiento adecuadas". "El Plan Respira no resuelve la problemática de accesibilidad al centro y a Triana", sostienen desde el consistorio. Una visión totalmente opuesta a la de Ecologistas en Acción y la oposición.

El alcalde está apostando por medidas obsoletas de los años 90 Eduardo Gutiérrez — Responsable de contaminación atmosférica de Ecologistas en Acción en Andalucía

“El alcalde está apostando por medidas obsoletas de los años 90. La primera fue eliminar el Plan Respira. Lo poco que había en el PMUS era bueno y no se va a hacer. Estaba todo bastante avanzado y de un coste casi cero porque estaba ya aprobado”, lamenta Gutiérrez. Para él, la única solución es apostar por “un transporte público moderno, eficiente y separado” del resto de vehículos para reducir el tráfico.

En un pleno reciente, el grupo municipal socialista denunció que “sin Plan Respira, el PMUS que aprobó el pleno en 2021 queda invalidado”. Lo cual “no sólo pone en riesgo los fondos europeos para infraestructuras de movilidad sostenible, sino que también es muy probable que Sevilla no contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, cuando hemos superado la mitad de su ejecución”, añadía el concejal socialista Juan Carlos Cabrera.

El Plan Respira incluía la puesta en marcha de dos áreas de tráfico restringido, en el Casco Antiguo y Triana, para reducir las emisiones

Hace tres años el PMUS salió adelante con los votos del PP cuando estaba en la oposición, con el objetivo de reducir las emisiones, combatir el cambio climático o integrar un modelo de movilidad sostenible con desplazamientos a pie, bici o transporte público, entre otras medidas.

La otra gran baza debía ser el Plan Respira, del que destacaba la puesta en marcha de dos áreas de tráfico restringido (Casco Antiguo y Triana), tanto para el acceso como para la circulación de vehículos privados en función de su relación con la zona (como ser residente, suministros, servicios público, etc), para reducir las emisiones y el tráfico, entre otras cosas. Pero el Ayuntamiento cuenta a El Correo de Andalucía que "los criterios que establece el Plan Respira para el control de accesos del centro y Triana no disminuirán sustancialmente la emisión de gases contaminantes", y por tanto jamás han llegado a ser una realidad.

Además, se iban a utilizar cámaras (hay instaladas 65) que distinguían matrículas y tipos de vehículos, pero su uso final va a ser el de seguridad. El Ayuntamiento se niega a que sirvan para "restringir" ni "sancionar" y seran destinadas al "conocimiento de los flujos del tráfico", cambio depende de la subdelegación.

Una zona de bajas emisiones poco eficaz

Para Ecologistas en Acción, lo único que se está cumpliendo con respecto a lo requerido por Europa es la zona de bajas emisiones de La Cartuja, ya que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes debían tener puesta en marcha para el 1 de enero de 2023 un área de tráfico restringida para los vehículos más contaminantes, a partir de etiquetas (solo siete de las 20 más pobladas de España la tienen).

No obstante, hasta eso no se está aplicando de la manera más eficiente. “En La Cartuja no hay estación que mida la contaminación, y en el centro hay dos, en la calle Pajaritos y en Torneo. El objetivo de la ley se cumplía más en el centro porque hay más contaminación. En La Cartuja no sabemos cuánta hay y en el centro sí, pero no han querido hacer la zona allí”.

Lo que hace el Ayuntamiento y lo que no

Al margen de la no aplicación del Plan Respira, Gutiérrez cuenta a El Correo de Andalucía que se están impulsando medidas negativas como promover el “uso del coche privado”, aumentar “el tráfico en las grandes avenidas” o “una red de aparcamientos en la periferia del centro histórico que va en contra de lo que dicen todos los expertos”.

Este analista propone plataformas únicas para el autobús, que ahora mismo va en la misma vía que los coches y no hay ahorro en los tiempos de los trayectos ni aporta ventajas. “Este gobierno las ha eliminado en las pocas grandes avenidas que se podía hacer, como en La Palmera. En la Ronda Histórica se podría eliminar un carril de coches y ponerlo de autobús, que mejoraría el tráfico”.

Tráfico intenso por las calles de Sevilla / María José López / Europa Press

Junto a esto, considera fundamental “promover la bicicleta, ir a pie, disminuir el tráfico en moto, o una red de trenes de cercanías con un servicio de calidad”. Sí valora como algo positivo el BTR (Bus de Tránsito Rápido) de Torreblanca al centro, “una medida que no la ha echado atrás el Ayuntamiento porque ya estaba pagada por fondos de la UE”.

También está el tranvibús (dos líneas con vehículos eléctricos cero emisiones, de Santa Justa a Sevilla Este y Torreblanca, y de Santa Justa a la Plaza del Duque), que se beneficia de los fondos europeos Next Generation.

Lo más reciente llega desde la Junta

El pasado mes de enero de 2024 el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, anunció un acuerdo para la formulación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire referido a Sevilla y su área metropolitana, que llega tras poner en marcha la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire en 2020, donde ya venía recogido.

No obstante, desde Ecologistas en Acción, pese a “aplaudir el inicio de la formulación” de este plan, Gutiérrez precisa que “se aprobó en 2011, y ahora lo han anunciado y lo van a hacer porque tienen que cumplirlo. Ya tenía que haber estado hecho”.

El Plan de Mejora de la Calidad del Aire referido a Sevilla se aprobó en 2011 y no se ha anunciado hasta 13 años después

Y es que según lo establecido en el Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla estaban obligados a elaborar planes de calidad del aire para las zonas y aglomeraciones cuando se superen los valores límite o valores objetivos.

La implantación de este plan incluirá la evaluación del “origen de la contaminación y medidas contra los efectos adversos de las actividades humanas para mantener niveles admisibles de calidad del aire”. Por ejemplo, “zonas de bajas emisiones, restricciones a los vehículos más contaminantes o la rehabilitación energética de los edificios”.

“Estamos acostumbrados a planes que no se cumplen”, lamenta Eduardo Gutiérrez. La tardanza o directamente el rechazo a la hora de actuar para reducir los efectos de la contaminación atmosférica sigue acabando con la vida de cientos de personas, mientras los expertos denuncian el problema y las instituciones miran hacia otro lado.