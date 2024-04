Elche plagia el cartel de la Feria de Mairena del Alcor de Fernando Vaquero

Misma flamenca, misma portada de la Feria de Mairena del Alcor, mismos colores y solo un cambio: un volteo vertical a la obra. La Casa de Andalucía de Elche ha utilizado el cartel de la Feria de abril de la localidad sevillana, la más antigua de toda Andalucía, para anunciar una Feria Andaluza.

Fernando Vaquero, el autor de la obra, explica que se ha enterado de todo, "como todo el mundo", por redes sociales. El pintor sevillano denuncia que no ha sido avisado y que ni siquiera se ha citado al autor de la obra. "Lo han volteado y listo", insiste. Vaquero ya se ha puesto en contacto con la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Mairena para ver qué medidas se pueden tomar al respecto y no descarta denunciarlo ante la Justicia. En la imagen aparece incluso la portada de la Feria del municipio sevillano.

"Es alucinante, estoy indignado", repite una y otra vez el pintor sevillano que todavía no se cree que le haya vuelto a pasar. "Es la tercera vez que me plagian", denuncia Vaquero a El Correo de Andalucía. Al artista ya le copiaron en su momento el cartel de la Semana Santa de Carmona de 2018 para la de Yunquera. Además, el autor del cartel de la Semana Santa de Montoro tuvo una idea demasiado parecida a la que tuvo Vaquero para el 75 aniversario de la Hermandad de Santa Genoveva y, aunque aseguró que no había ningún tipo de inspiración, el parecido era más que notable.

"No habíamos caído"

Ahora el cartel de la feria madre, como es conocida la festividad del municipio sevillano, ha aparecido anunciado en numerosos medios de comunicación de Elche, pero esta vez para anunciar una Feria Andaluza en la localidad alicantina. Aunque la obra ya ha sido retirada del Ayuntamiento, tras las críticas por el plagio, sigue apareciendo en periódicos y televisiones locales.

Aunque entre los principales colaboradores aparecen la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Elche, desde la Casa de Andalucía de la ciudad admiten toda la responsabilidad. "No teníamos conocimiento de que era la foto que iban a usar en Mairena del Alcor. Madre mía la que hemos liado", lamentan desde la asociación andaluza, donde reconocen que "es un error". La asociación se apresura en aclarar que ya han pedido que sea retirado de todas partes. "La vimos en internet y nos gustó la foto", explican a este periódico. Fuentes de la junta directiva de la Casa de Andalucía insisten en que "no ha sido con intención".

Además, aseguran que pedirán "mil disculpas" al autor ante los daños que le pueda causar y admiten que no habían "caído en la propiedad intelectual". Sin embargo, Vaquero relata que el proceso creativo "es la parte en la más difícil" y que no se ha "tenido en cuenta". "Es donde invierto más tiempo", reitera el artista.

La Feria de Abril de Mairena del Alcor celebra este año su 583ª edición entre los días 10 y 14 de abril. La festividad está declarada como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Fue fundada en 1441 por concesión del rey Juan II de Castilla a Pedro Ponce de León, señor de Mairena, para facilitar la repoblación del lugar facilitando el abastecimiento de productos y la movilidad de los ganados en la comarca. Hoy en día, da el pistoletazo de salida a la temporada de ferias del bajo Guadalquivir.