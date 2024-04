El Ayuntamiento de Coria del Río elimina del videoacta la intervención de los vecinos que participaron en el último pleno

El secretario general de los socialistas de la localidad ribereña, David Díaz, ha manifestado que el pleno transcurrió con el mismo tono bronco, que últimamente viene siendo habitual por parte del portavoz del gobierno de Andalucía x Sí.

Queja sobre los gases tóxicos en Coria del Río

No obstante, lo más sorprendente, en esta ocasión se produjo con motivo de las intervenciones vecinales que, Rogelia Gómez, en representación de la Asociación de Vecinos de la Barriada Guadalquivir, a propósito de la contaminación por gases tóxicos que sufren desde hace años.

Recientemente han logrado que se apruebe por unanimidad una Propuesta No de Ley en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento para la creación de un grupo de trabajo que incluyese al Ayuntamiento de Coria, las Consejerías de Salud y Medio Ambiente, Emasesa y Aljarafesa, para así tratar de acelerar el esclarecimiento de los graves problemas de salud que vienen afectando a los vecinos de esta barriada de Coria del Río.

Queja vecinal sobre la Ley de Dependencia

En cuanto a la segunda intervención correspondió a un vecino que expuso la queja de un grupo de afectados por la nefasta gestión municipal de la Ley de Dependencia. Sin embargo, la sorpresa y la indignación de ambos colectivos ha surgido cuando el ayuntamiento de Coria del Río ha subido a Youtube la grabación que, habitualmente, se hace de los plenos. Y comprobar que habían sido eliminadas ambas intervenciones, debido a la crítica que los portavoces de los dos colectivos realizaron del equipo de gobierno y el actual alcalde de Andalucía X Sí.

De hecho, al finalizar la intervención de Rogelia Gómez, el propio Modesto González tomó la palabra para responder a la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Barriada Guadalquivir, "ea, ya se puede ir tranquila que ha tenido usted su minuto de gloria".

En opinión de David Díaz, portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento de Coria del Río, "no es la primera vez que ocurre algo así. Ya que Modesto González suele emplear esa soberbia y prepotencia cuando no hay cámaras que puedan dejarlo en evidencia, pero no es habitual que lo haga en un pleno en el que solía quedar constancia de todo cuanto acontece en el mismo.

De hecho, David Díaz, ha finalizado su denuncia pública declarando que, "no es de recibo que después de la falta de respeto y sensibilidad, mostrada por Modesto González en el último pleno, ahora hayamos podido constatar como la censura que ya venían practicando al eliminar comentarios y críticas a su gestión en las redes sociales del ayuntamiento lo hayan llevado un paso más allá, al editar y eliminar del vídeo del último pleno las intervenciones de los dos portavoces vecinales. Ya que un alcalde que no defiende e incluso censura las demandas de sus vecinos no se merece ser alcalde".