Los recuerdos de la Feria de Sevilla: estas son las mejores vivencias de nuestros lectores

La semana de la Feria de Sevilla es uno de los eventos más esperados del año en la ciudad. A lo largo de su historia, esta emblemática fiesta ha recibido a millones de visitantes con multitud de historias y vivencias que han ocurrido en las calles del Real de la Feria.

El ejemplo de ello son las respuestas de los lectores de El Correo de Andalucía. El pasado miércoles 3 de abril lanzamos una pregunta para conocer las ocurrencias vividas a través de nuestras redes sociales. No tiene desperdicio. Hay una gran variedad de respuestas en las que se engloba el sentido del humor, la melancolía o el amor, pero lo que está claro que nunca falta la esencia de la feria.

La melancolía en los recuerdos

Más de 60 respuestas entre los comentarios. Si hay una cosa que queda clara es la heterogeneidad de los visitantes de la feria. Cada uno tiene su forma de vivir y de disfrutar. "Una noche que me encontré con un primo mío, en la puerta de la caseta del PSOE, y lo pasamos genial. Hacía siglos que no le veía" comienza este usuaria en el primer comentario. Este año no lo podrá repetir ya que el PSOE se ha quedado sin su caseta.

Este año las previsiones meteorológicas durante la feria son bastante buenas. En aquella ocasión, esta señora no le acompañó el día: "Fue un día muy lluvioso y aun así fuimos a la feria, fuimos un grupo de amigos pasamos un día muy bonito a pesar de la lluvia." Pero ese día no lo olvidaría: " Ese día conocí a uno de mis mejores amigos en ella."

Gitanas en la Feria de Sevilla consultan el mapa del Real / epe

Los recuerdos de la Feria de los años 80

"Mis mejores recuerdos se retrotraen a los años 80, salíamos de trabajar y directas a la feria a cantar, bailar y reírnos. La Feria era nuestra, ahora no se puede ni andar por el Recinto". Hay varios usuarios que coinciden en la masificación que existe actualmente en las casetas y en las calles del Real. Los hoteles se encuentran ya al 85 % de ocupación por lo que habrá muchos turistas en este fin de semana: "Echo de menos la feria auténtica de verdad, no la de ahora del postureo más absoluto, inundada de influencers...."

En sus pasados, la feria se celebraba en el Prado de San Sebastián y algunos de nuestros lectores han querido recordarlo: "Recuerdo la Feria de niña con mis padres y hermanos en la Feria del Prado".

Muchos rememoran la etapa de su juventud: "De adolescente con mis compañeras de instituto, que bien lo pasábamos" expresa este usuario. "De adolescente iba andando desde Zona Macarena, cantando y bailando. Los primeros rebujitos con la pandilla en la caseta de un amigo en Los del Agua" concluye otra lectora.

El fútbol en la Feria de Sevilla

La Feria de Abril rememora muchos momentos vividos, pero hay una historia que recordarán muchos. Era jueves de feria, día 27 de abril de 2006. La zurda de diamantes, conocido como Antonio Puerta, metió un golazo en las semifinales de la UEFA para clasificar al Sevilla FC a su primera final europea. Muchos aficionados sevillistas lo vivieron en las casetas: "Recuerdo mucho el gol de Antonio Puerta"

Las respuestas con mayor sentido del humor

En Sevilla no podía faltar la guasa y la ironía que le caracteriza. "Cuando la grúa se lleva el coche" dice este usuario con cierta broma aunque no le sentaría bien tener que pagar una multa además del coste de la grúa y del taxi. Este consejo le servirá para próximas ocasiones porque aparcar en las calles cercanas a la Feria es una auténtica odisea.

Otro usuario recuerda una anécdota divertida: " Me dejé a mi hijo en el carro dormido en la Portada con la borrachera". Otro lector dio tantas vueltas que "sin poder comer, ni sentarme, ni entrar a WC, nada, acabé en el Puerto de Santa María comiendo en el Romerijo" concluye esta persona.