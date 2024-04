¿Y si fuera el último año en nuestra caseta de la Feria? "Vamos a disfrutarla al máximo, pero el miedo está"

“Nosotros vamos a intentar olvidar y disfrutar de la Feria como si fuéramos a permanecer ahí y no tenerlo en el recuerdo todos los días". Imagina que has estado esperando casi 30 años para que te den una caseta en la Feria de Sevilla, la has disfrutado durante dos años, y ahora, "sin haber hecho nada malo, te dicen que te la pueden quitar". Las palabras de Charo Jiménez, presidenta de la caseta Los Atornillaos, describen no un sueño sino, más bien, una pesadilla.

A mediados de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) daba la razón a la familia política de la presentadora Ana Rosa Quintana, los Muñoz Noguera (Juan Muñoz Támara es su marido), y a través de una sentencia le devolvía su caseta, reconociendo un fallo del Ayuntamiento de Sevilla a la hora de comunicar los plazos para la renovación de la solicitud, que la mencionada familia no presentó a tiempo.

La caseta de los Muñoz fue dividida en tres módulos en la calle Juan Belmonte (173, 175 y 177), adjudicados a Ven Acá Pa Cá, Los Atornillaos y el Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos. En primer lugar llegó una sentencia para los primeros, y recientemente les ha llegado una sentencia similar y desfavorable a los otros dos. Sin embargo, no habrá ejecución provisional para esta Feria como pedían los beneficiados, ya que los jueces han considerado que que serían demasiados los perjuicios que se causarían a los actuales propietarios, que además ya han realizado una inversión para los preparativos de este año.

Aún se desconoce si el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia y va a llegar hasta el final para se ejecute en la Feria de 2025 o va a dejar solos a los propietarios de las casetas en su lucha. Las últimas semanas, como reconocían a El Correo de Andalucía sus presidentes, han sido de total preocupación e incertidumbre. Al menos ya saben que esta Feria la van a poder disfrutar.

"Para eso llevamos todo el año pagando cada socio una cuota. Para eso llevábamos esperando 30 años para que nos dieran una caseta. Vamos a disfrutarla al máximo", coincide Alberto Pérez, presidente de la caseta Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos , en declaraciones a este medio.

Los socios de la caseta 'Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos' en la Feria de Sevilla / Cedida por Alberto Pérez

El miedo no desaparece

Desde la caseta 175, Charo Jiménez confiesa que han tenido "una inquietud tremenda". "Ha habido noches que no he dormido pensando. No acabamos de entender lo que nos pasa. Hemos estado casi 30 años de espera, lo hemos hecho todo bien, y hemos pagado todo en nuestro tiempo. Ha sido una temporada complicada", explica. Además, según cuenta, los titulares de esta caseta ya habían realizado un desembolso importante en el montaje.

La decisión actual de la Justicia "no implica que no se haga el año que viene", por eso no termina de desaparecer el problema. "Lo que me da miedo es que el Ayuntamiento lo olvide", reconoce Jiménez.

Es como si te hubieran diagnosticado una enfermedad, pero el último diagnóstico ha sido esperanzador Alberto Pérez — Presidente de la caseta ''Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos'

Alberto Pérez, de la caseta 177, cuenta que "es algo que está ahí, que está presente. Es como si te hubieran diagnosticado una enfermedad". Aunque la noticia de que este año como mínimo se quedan como estaban ha sido recibida "con cierto alivio": "El último diagnóstico que te han dado es muy esperanzador. Lo último que nos dicen los abogados es que tenemos muchos motivos para ello”.

Ambos coinciden, sin acordarlo, en mencionar la palabra esperanza como medicina para afrontar ese miedo. "Encaramos la Feria con muchas esperanzas de quedarnos allí. Y tenemos la esperanza de que el Ayuntamiento recurra y el Supremo nos dé la razón", asegura Jiménez.

¿Es posible abstraerse durante la Feria?

Charo Jiménez asegura querer intentarlo y no pensar en que exista la opción de que pueda ser su último año: "Eso permanece eternamente porque no sabemos qué va a pasar después de la Feria".

Su marido, Javier Pérez, también socio de Los Atornillaos, añade a El Correo de Andalucía que lo ideal sería que la Feria comenzara "con la buena noticia de ver que el plan del Ayuntamiento es recurrirlo al Supremo, por lo menos para ganar tiempo y encontrar alguna solución". "Para que el disfrute sea completo sería magnífico que supiéramos que el Ayuntamiento va a pelear", cuenta.

En la caseta 177 lo tienen claro. Se van a quedar y van vivir esta Feria con la máxima intensidad. "Por supuesto que sí. Vamos a disfrutar", dice Alberto Pérez. "Estamos convencidos de que no va a ser la última. Vamos a mantenerla porque tenemos muchos más argumentos para que la Justicia no actúe contra nosotros".

Los próximos pasos a seguir

Una vez se ha confirmado la no ejecución de la sentencia provisional, como pedía la familia Muñoz, para esta Feria, ahora la pelota vuelve a estar sobre el tejado del Ayuntamiento.

Ni desde Fiestas Mayores ni en las reuniones con los servicios jurídicos del Ayuntamiento se termina de dar una respuesta certera. Manuel Alés, responsable de Fiestas Mayores afirmó recientemente que lo que hay que hacer es "disfrutar de la Feria este año" y que él no era "futurólogo".

Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, en la Feria de Sevilla / Europa Press

"Igual el próximo año tenemos una resolución diferente", dijo Alés, sin aclarar gran cosa. Pese a la poca contundencia, a día de hoy las casetas siguen confiando en la actuación del consistorio, aunque con cierto "temor" a que "abandone y cuando pase la Feria nos olvide. Y no nos puede olvidar", admite Jiménez.

"Queremos que se resuelva pronto y no llegue agosto sin saber lo que va a pasar en la Feria siguiente", prosigue. Y si no, ellos se encargarán de luchar por sus intereses. "Cuando haya que actuar en contra o recurrir, intentaremos pelear al máximo para mantener la caseta", apunta Alberto Pérez. Y sentencia: "Estamos convencidos en que la sentencia quede en papel mojado".

"Cuando sea firme las víctimas somos los que hemos cumplido con las ordenanzas y los pagos, con una situación que no contemplan las ordenanzas municipales". Es a lo que se acogen ambas casetas para poder disfrutar de esta Feria de Abril, y las siguientes, desde la calle Juan Belmonte.