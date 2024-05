Adiós a pagar por las botellas de agua antes de subirte al avión: así son las nuevas fuentes del Aeropuerto de Sevilla

Comprar y consumir dentro de un aeropuerto, sea cual sea, por lo general, es caro. Además, al no poder pasar líquidos superiores a 100 ml durante el control de seguridad, no queda más remedio que adquirir una botella de agua o de cualquier refresco o bebidas alcohólicas en cualquier local, tienda o máquina expendedora. Esto no solo obliga a un gasto económico por parte del viajero, sino que también juega en contra de la sostenibilidad por la compra masiva de envases de plástico.

Sin embargo, la nueva medida del Aeropuerto de Sevilla supondrá un ahorro en los dos sentidos, ya que uno podrá llevarse su botella vacía, sin líquido, pasarla por el control de seguridad, y luego rellenarla dentro. Así, el turista no tendrá que comprarla, y se reduce el impacto medioambiental que produce este material.

En concreto, y aunque ya existían unas fuentes de agua en la zona de embarque, ahora se han instalado otras con prestaciones más avanzadas que permitirán lograr un mayor efecto y además informar al usuario sobre lo que se está consiguiendo con ese acto.

Relleno de botellas en el Aeropuerto de Sevilla

La instalación de estas fuentes de agua con 'contadores de sostenibilidad', según ha informado AENA, va a permitir el relleno de botellas de agua sin contacto, es decir, sin tener que tocar nada ni meter el envase debajo de un grifo en un cuarto de baño.

Además, estas fuentes disponen de un contador en la parte frontal superior, que indica en inglés (bottles saved) el número de usos de la máquina y, por tanto, la cantidad de botellas de plástico que se habrían dejado de consumir. Cada acto de rellenarla supone una menos que se ha tenido que comprar en cualquier establecimiento del aeropuerto.

Anteriormente, las botellas pequeñas de agua tenían que tener un precio máximo de un euro, pero una sentencia del Tribunal Supremo obligó a Aena a suprimir esa obligación para locales y máquinas expendedoras, dando libertad a cada tienda para poner el precio que quisieran.

Así son las nuevas fuentes de agua con 'contadores de sostenibilidad' del Aeropuerto de Sevilla / AENA

Ahorro en coste y contaminación

Actualmente, en cualquier establecimiento te puedes encontrar botellas de agua a todo tipo de precios. Desde algunos cercanos a los 2 euros hasta otros que alcanzan los 4 euros, ya sea en los restaurantes que hay repartidos por los aeropuertos como en las máquinas. Poder llevarte tu botella desde casa y poder rellenarla en un lugar higiénico y preparado para ello supone una ventaja para muchos visitantes que quieran ahorrar en ese sentido.

Por otro lado, según Greenpace, los plásticos que usamos cada día pueden acabar en nuestros mares y océanos aunque los hayamos depositado correctamente en el contenedor amarillo. El 79% de los plásticos desechados hasta hoy ha acabado en vertederos o el medio ambiente y cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas de plástico en España.

Por eso, esta organización recomienda aplicar unas medidas sencillas, como la del Aeropuerto de Sevilla, para reducir el uso de plásticos y aportar un granito de arena para que se reduzca la invasión de este material en los mares.