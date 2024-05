Quién es Manuel Jiménez, el joven que te muestra en TikTok Las Tres Mil Viviendas de Sevilla como nadie se atrevió antes

Los vídeos de Manuel Jiménez, un joven de 25 años de la barriada conocida popularmente como Los Verdes (por el color de sus edificios), en Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, llevan meses colándose en miles de móviles de los españoles con las historias cotidianas, y no tan cotidianas, de sus familiares y vecinos.

Jiménez, la Gloria Serra del Polígono Sur sevillano, retrata en formato de docushow televisivo, al más puro estilo de Equipo de Investigación, incluida música de tensión y persecuciones callejeras, bodas de varios días, cumpleaños al aire libre (llueva o truene), cuáles son los precios de las tiendas de Las Tres Mil ("a euro el kilo cualquier fruta, niña") y el misterioso caso de las que aceptan pago con tarjeta.

También qué ocurre los días que llueve por el mal estado del alcantarillado, la reforma de su casa, los cortes de luz permanentes, o los problemas para que lleguen los paquetes de Correos "del Shein" con "las joyas importantes", como dice el propio Manuel, y un largo etc.

La parodia como fórmula de denuncia

Manuel explica a El Correo de Andalucía que todo empezó en diciembre del año pasado, mes en el que decidió abrirse una cuenta de TikTok con la que logró alcanzar los 10.000 seguidores, pero se la cerraron.

Solo cuatro meses después, todo el mundo quiere saber quién es el tiktoker de Las Tres Mil que te enseña la barriada como nunca antes nadie pudo o se atrevió.

La ojito pelados, la pepino de mar, la Pedroche, el pelo pincho, el zapatilla de Cártama, la huele muertos, el gitano de razones, guarra para la pintura, o la cuerpo garrafas son algunos de sus protagonistas. Ellos, poniendo la voz de Manuel que imita el tono de las locuciones de este tipo de programas de televisión, son "el clan de los tobillos negros" y "celebran la vida".

Pedro Sánchez, uno más de sus personajes

Sus perfiles en las redes (ya cuenta con Instagram y Twitter, y hasta con representante) son la visita guiada perfecta para los que se preguntan si la vida cotidiana allí es tan diferente a la de los demás. "Conforme voy haciendo los videos, va surgiendo espontáneo. Es todo improvisado, no guionizado, porque si no, no me sale gracioso", afirma.

Uno de sus contenidos más exitosos, por ejemplo, son las persecuciones en clave de humor con "los futuros ingenieros", apelativo de Jiménez a los más jóvenes que pasan el día por las plazoletas. "Al final no solo es parodia y humor, siempre hay un mensaje oculto que en este caso claramente es la falta de oportunidades y salidas para los chavales del barrio", abunda.

De hecho, las peticiones al presidente Pedro Sánchez son continuas. Una de las más repetidas es la de evitar los desalojos de los edificios y reformarlos para evitar la imagen de abandono de la zona.

Al final no solo es parodia y humor, siempre hay un mensaje oculto que en este caso claramente es la falta de oportunidades y salidas para los chavales del barrio Manuel Jiménez

El origen del 'Clan de los tobillos negros'

"Yo antes era muy muy tímido. Con decirte que en el Colegio o el Instituto me podía quedar encerrado en el baño desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde", cuenta.

Según Jiménez, "se me ocurrió lo del clan de los tobillos negros por mi familia, que desgraciadamente siempre ha tenido muy mala fama, de sucios, de ruineros".

"Para mí lo más positivo de todo esto es el cambio en la forma de mirarme del barrio y de mi familia", describe. "He sido muy rechazado. Me llevaba fatal con mi padre. No lo podéis imaginar... Situaciones muy extremas", concluye.

Se me ocurrió lo del clan de los tobillos negros por mi familia, que desgraciadamente siempre ha tenido muy mala fama, de sucios, de ruineros Manuel Jiménez

Un gitano gay en Las Tres Mil

Manuel no esconde todas las dificultades y sinsabores por los que ha tenido que pasar, siendo gitano y gay. "Para mí el éxito de mis redes sociales me ha ayudado a abrir las mentes del barrio. Ha supuesto un cambio tremendo. Mis vecinos ya no se lo toman como antes. Lo ven de otra de manera", recalca.

Según Manuel, "cuando empecé a grabar, nadie quería aparecer. Ahora, cuando se han dado cuenta de que puede traer cosas buenas al barrio ya sí quieren y está gran parte del barrio movilizado". "Cuando llega una cámara, saben que vienen a sacar lo malo, lo peor. Lo malo ya lo saben los demás, pero por qué no sacar lo bueno...", apostilla.

Y de lo bueno, solo tiene adjetivos positivos este joven sevillano. "El barrio es empatía, alegría, humildad. Yo me he podido ir de mi barrio. En cambio, me quedé. Hay muchas cosas buenas: un vecino no tiene para comer y el otro te ayuda. El entorno te alegra los días… Las Tres Mil, en una palabra, es vida".

El barrio es empatía, alegría, humildad. Yo me he podido ir de mi barrio. En cambio, me quedé. Manuel Jiménez

Las Tres Mil, más limpias desde su éxito

A Las Tres Mil le persigue el estigma de la pobreza y la exclusión social. El barrio lidera las tasas de pobreza y abandono escolar, las noticias sobre sucesos vinculados con el tráfico de drogas o enfrentamientos entre familias son habituales y han sido ampliamente contadas en los periódicos, en el cine, o incluso en documentales, también por la vinculación de la zona con el flamenco y la cultura gitana.

"No sé por qué dejaron de venir los servicios de limpieza", reflexiona. "Ahora parece que con todo esto de que me ve mucha gente la barriada está más limpia e incluso algunos políticos se han puesto en contacto conmigo".

Ahora parece que con todo esto de que me ve mucha gente la barriada está más limpia, e incluso algunos políticos se han puesto en contacto conmigo

Sobre esta última cuestión, Manuel se muestra muy prudente y reservado: "No puedo decir nada, pero un político vino de infiltrado en una fiesta de la familia. Él no quiso aparecer. Por ahora no quiere que diga nada, pero su intención es mejorar las cosas de allí. Justo al día siguiente vino Lipasam", asegura con misterio.

Manuel Jiménez junto a Omar Montes, durante los días de grabación del videoclip de su popular sevillana. / El Correo

La sevillana de Omar Montes

Su perfil atesora ahora casi los 250.000 seguidores y fue la puerta de entrada para la grabación del videoclip de la popular sevillana de Omar Montes con el ya archiconocido clan de los tobillos negros.

Un encuentro, sin duda, ganador, a juzgar por el rotundo éxito de las sevillanas de Montes en la Feria de Abril, en cuyo videoclip precisamente se retrata la infancia en el barrio de Manuel Jiménez entre planos aéreos de los reconocibles edificios de Los Verdes. "En esa semana, en la feria, de repente me di cuenta de que soy conocido. Todo el mundo me pedía fotografías, me hablaban. Es increíble el respeto con el que me tratan como si me conocieran de toda la vida", cuenta.

Cantante y creador de contenido, su nuevo futuro

Tras esta experiencia, que le supuso sentirse un famoso en el real de la feria, situación que retrató en sus vídeos con felicidad, vestido por primera vez con un traje de chaqueta, de "abogado", como él mismo señalaba en su perfil, ya ha lanzado al mundo su primer videoclip.

Para Manuel, que ya tiene colaboraciones con algunas marcas, aunque continúa teniendo problemas con el envío de paquetes al barrio porque los mensajeros no quieren entrar, "la música siempre ha sido mi sueño frustrado. Me ha ayudado mucho. Pablo Alborán fue mi refugio en mis tiempos malos. Así que voy a intentar ser cantante, sí".