Antonio Muñoz sobre el posible pacto PP-Vox: "Sevilla será una ciudad que involucione"

Todo han sido cambio de planes en la política sevillana en la mañana de este lunes. El posible pacto entre PP y Vox para que los de extrema derecha entren en el gobierno del Ayuntamiento de la capital andaluza ha centrado la agenda de todos los grupos. El exalcalde de la ciudad y líder de los socialistas ha asegurado que si se consuma este pacto, "Sevilla será una ciudad que involucione".

Parece ser que la prórroga de los presupuestos municipales ante la falta de apoyos en el pleno municipal ha sido la gota que ha colmado el vaso y, según ha adelantado Diario de Sevilla, el grupo municipal popular y el de Vox han llegado a un acuerdo para gobernar en coalición. "Parece que se acabaron las peleas de broma", ha señalado Muñoz en referencia a las desavenencias entre ambas agrupaciones en los plenos. De hecho, los socialistas han apoyado más medidas del equipo de gobierno (178), que Vox (72), según ha recordado el exalcalde de la ciudad.

El líder de los socialistas en la ciudad ha acusado a Vox de haber "estado votando que no de una manera continua y a veces sin dar explicaciones" para "forzar lo que presuntamente va a conseguir que es la entrada en el gobierno". Frente a esto, ha asegurado que en el pleno previo los concejales de extrema derecha "no podían disimular su entusiasmo y su grado de satisfacción". "Lo que era un matrimonio de hecho parece que se va a convertir en un matrimonio de derecho", ha lamentado.

Un pacto supuestamente negociado en Madrid

Desde el PP lo han negado todo a todos los niveles, desde Génova, hasta el gobierno local. "Ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica del PP de Andalucía, ni el PP de Sevilla ni el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla han mantenido ninguna reunión con Vox. No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe", han defendido los populares.

Sin embargo, desde el grupo municipal de Vox, su portavoz, Cristina Peláez, ha confirmado que "hay conversaciones, que se les pueden llamar negociaciones".

Convierte al Ayuntamiento de Sevilla, convierte a la ciudad de Sevilla, en una sucursal de la calle Génova Antonio Muñoz — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento

El supuesto pacto habría sido negociado por el coordinador general del PP, Elías Bendodo y el líder de Vox, Santiago Abascal, en Madrid. Es por ello que Muñoz ha lamentado que, de confirmarse, esto "convierte al Ayuntamiento de Sevilla, convierte a la ciudad de Sevilla, en una sucursal de la calle Génova". Además, ha criticado que esto deja al alcalde de la capital, José Luis Sanz, como "un actor de reparto" en la toma de una decisión "tremendamente importante para la vida política de los sevillanos".

Sevilla, como ciudad "abierta, diversa y tolerante"

"Sería una mala noticia para la cultura, para las mujeres, para los colectivos LGTB, para los barrios y para todo lo concerniente al medio ambiente", ha asegurado Muñoz. Para el que también fuera delegado de Urbanismo de la capital hispalense este acuerdo era "impensable años atrás" y ha indicado que Sevilla era "una ciudad abierta, diversa y tolerante con convivencia entre personas que pensamos de manera diferente".

El socialista ha lamentado que los pactos entre el PP y Vox en otras ciudades y autonomías de España han supuesto "acciones de censura" contra ámbitos como el de la cultura. "Es como una especie de lluvia fina de involución que va calando poco a poco y que acaba como normalice", ha subrayado. Muñoz ha insistido en que Sanz "es sinónimo de una ciudad sin rumbo", pero que si se confirma el acuerdo, será una ciudad de "involucione".

Ante esta situación, el líder de la oposición ha afirmado que su grupo va a "intensificar" su acción política "para que los vecinos de los barrios para que el mundo de la cultura, las mujeres, los colectivos LGTB no sufran ni un solo metro de retroceso".