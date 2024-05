El PP sobre el supuesto acuerdo con Vox en Sevilla: "No hay ningún pacto ni ningún gobierno"

"No existe ningún pacto con Vox. No existe ningún texto de un acuerdo que no existe". Así de tajante ha sido este lunes el portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, ante la noticia de las posibles negociaciones entre el PP y Vox para que estos últimos entren en el gobierno del alcalde José Luis Sanz.

Los populares niegan una vez más la información adelantada por Diario de Sevilla sobre el posible pacto cocinado desde Madrid para facilitar la gobernabilidad de la ciudad. En estos momentos, Sanz no cuenta con una mayoría absoluta y para poder sacar adelante sus políticas municipales necesita el apoyo de las formaciones de la oposición.

La no aprobación de los presupuestos municipales son el principal escollo al que se enfrenta la mayoría simple del PP en la capital andaluza. El no del PSOE y de Vox ha hecho que Bueno, que también es el delegado municipal de Hacienda, tenga que prorrogar los anteriores. "Los grupos de la oposición han votado no a más de 150 millones de euros de inversiones para Sevilla", recriminaba el 27 de febrero el alcalde.

Ha habido conversaciones con ellos y las sigue habiendo, como las hay con el resto de grupos Juan Bueno — Portavoz del gobierno municipal

"Ha habido conversaciones con ellos y las sigue habiendo, como las hay con el resto de grupos", ha confirmado el portavoz municipal. Eso sí, Bueno ha subrayado que estas conversaciones son para que "que el PP pueda seguir gobernando esta ciudad".

Hay conversaciones "con todos y cada uno de los grupos"

El edil del PP ha defendido que su grupo ha mantenido y mantiene conversaciones "con todos y cada uno de los grupos por el bien de la ciudad y con el único objetivo de que Sevilla avance". "Los esfuerzos del alcalde están centrados en tener una estabilidad presupuestaria e institucional", ha afirmado.

El concejal popular ha cargado contra el grupo socialista en el Ayuntamiento y les ha acusado de bloquear las distintas políticas que su formación ha llevado al pleno. "Queremos lo mejor para Sevilla y queremos que Sevilla avance y mejore. Presentamos unos presupuestos sin siglas y sin colores políticos pensados solo y exclusivamente en los sevillanos y el PSOE pensando en los intereses partidistas y en Pedro Sánchez dijeron no a apoyarlo", ha denunciado.

Estas afirmaciones chocan frontalmente con las declaraciones que ha hecho poco antes la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, al respecto. La política de extrema derecha ha asegurado que "hay conversaciones, que se les pueden llamar negociaciones". "El PP no tiene una mayoría que dé una estabilidad a un Gobierno para que Sevilla pueda tener un Gobierno estable que pueda hacer las políticas que necesita Sevilla. Y sería bueno que lo tuviera", ha insistido.

Bueno ha evitado pronunciarse sobre las palabras de la concejala de la formación liderada por Santiago Abascal. "Yo le digo no hay ningún pacto ni ningún gobierno con Vox", ha repetido. "Habrá que preguntarle a la portavoz de Vox por qué dice eso", ha comentado.

El PP nacional niega ningún tipo de acuerdo

El supuesto pacto habría sido negociado por el coordinador general del PP, Elías Bendodo y el líder de Vox, Santiago Abascal, en Madrid. Sin embargo, los populares, desde Génova hasta el ayuntamiento han negado cualquier tipo de acuerdo con la extrema derecha. Fuentes del PP han declarado que "ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica del PP de Andalucía, ni el PP de Sevilla ni el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla han mantenido ninguna reunión con Vox. No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe".

En la misma línea, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo ha rechazado cualquier tipo de acuerdo. "Ni la Dirección Nacional de mi partido ni la dirección autonómica ni el que le habla cómo secretario general ni tampoco el equipo de concejales de del Ayuntamiento de Sevilla han abierto ningún tipo de negociación y de diálogo en nada", ha sentenciado. Con todo, el también diputado autonómico, ha pedido a la oposición sevillana que "que faciliten un presupuesto" para ayudar a Sevilla a "progresar". "Lo que está haciendo el PP en Sevilla es cumplir con su obligación en definitiva trabajar por tener la mejor ciudad posible", ha destacado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre un posible acuerdo en el futuro, el portavoz del gobierno municipal ha aclarado que en "este momento no hay". "No hay ningún pacto cerrado de gobierno con Vox ni con nadie", ha vuelto a asegurar.