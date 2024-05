La moción de censura en Arahal sale adelante con el voto de los seis ediles díscolos del PSOE y el PP: "Era la única vía posible"

Sin sorpresas. Sin cambios en el guión. Con idignación y con rabia por parte del equipo municipal saliente, el de Izquierda Unida. Y con una expulsión del PSOE ya solicitada al federal -y firmada este martes por la dirección provincial- para el grupo de seis ediles que encabeza Paco Brenes que es, desde este miércoles al mediodía y gracias a los votos del Partido Popular, el nuevo alcalde de Arahal, el municipio de la campiña sevillana que se ha llevado más titulares en la provincia en las últimas tres semanas y la rotunda desautorización del que hasta ahora era su partido.

Con gran expectación mediática se ha seguido el desarrollo de la moción de censura promovida por los concejales ya expulsados del PSOE y los ediles del PP contra la alcaldesa, Ana María Barrios Sánchez, de IU, quien gobernaba en minoría desde el pasado 28 de mayo, del que este martes se cumple un año. El pleno ha sido seguido en vivo por un centenar de vecinos aproximadamente, que esperaban desde una hora antes que se abriesen las puertas del Ayuntamiento, además de varios cargos de IU en la provincia y alcaldes de este partido de Marinaleda o Paradas que han asistido para apoyar a la alcaldesa saliente, además del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la dirección provincial dle PSOE provincial no autorizó ni estuvo informada del registro de esta moción, consumada el pasado 8 de mayo, mientras la dirección del PP de Sevilla confirmó que este movimiento se dio con su conocimiento y venia.

Fuentes socialistas califican a Paco Brenes de "verso suelto" en el PSOE. En declaraciones a la Cadena Ser, Brenes ha defendido que los intereses de su municipio están "por delante" de los del partido.

El nuevo alcalde habla de "involución" en el gobierno saliente

Los promotores de esta alianza han defendido la operación como la "única solución" para la "reconstrucción" de la localidad tras "casi 18 años" de "involución" con IU en el poder, mientras la regidora saliente ha alegado que la maniobra carece de "argumentos políticos" al no pesar ningún "bloqueo, ingobernanilidad o corrupción", en declaraciones recogidas por Europa Press.

El nuevo alcalde de esta localidad de 19.500 habitantes ha dicho en su intervención que a él no le van "a doblar la rodilla por muchas amenazas y muchas coacciones que me pongan", porque su pueblo "está por encima de los dirigentes del PSOE, pero no de sus principios".

Brenes ha asegurado que, a día de hoy, sigue siendo militante del PSOE, contradiciendo a la dirección provincial de este partido, que informó este martes de que la expulsión de militancia ya era oficial. Y ha reprochado a Ana Barrios que haya menospreciado, a su juicio, a la oposición municipal y que no se han tenido en cuenta "las miles de firmas" de los vecinos que se han mostrado en contra de que el centro del municipio se haga peatonal, además de defender la legitimidad de la moción de censura, que entra "en las reglas del juego democrático".

Pacto de gobierno entre los socialistas expulsados y el PP

De este modo, con los votos de los seis concejales expulsados por el PSOE, partido que había desautorizado esta moción de censura y que ha reclamado al Ayuntamiento que disuelva el Grupo socialista y declare no adscritos a dichos ediles; y también el apoyo de los tres capitulares del PP, Ana María Barrios ha sido desbancada del poder y en su lugar ha sido proclamado como nuevo alcalde el hasta ahora portavoz del PSOE y apartado por dicha formación, Francisco Brenes, quien prevé conformar un gobierno de coalición con el PP.

Los ocho concejales de IU, incluida la propia Ana María Barrios Sánchez, han votado en contra de la moción de censura, tras lo cual Francisco Brenes ha jurado el cargo de alcalde y ha recogido el bastón de mando, uniéndose después a él el portavoz del PP, Alberto Sanromán.