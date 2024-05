Vox acusa a Moreno de priorizar sus "intereses personales" frente a los de la gobernabilidad de Sevilla

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha confirmado este miércoles que la formación verde recibió ayer un mensaje de WhatsApp del delegado de Hacienda del Consistorio, Juan Bueno, para retomar las negociaciones de las cuentas municipales, que se abordarán en un Pleno extraordinario la semana que viene.

En plena polémica por los Presupuestos, con la cuestión de confianza planteada por el alcalde, José Luis Sanz, como alternativa para asegurarlos, la portavoz insiste en que no se da por convocada oficialmente y se reafirma en la intención de su grupo de votar en contra de los Presupuestos del equipo de Sanz, a no ser que se retomen conversaciones para entrar en el Gobierno municipal.

Según la líder de Vox, "el dictado de los sevillanos fue un Gobierno de derechas. En manos de los populares está que el cambio sea efectivo. Por ahora siguen haciendo la misma política, que no estaban haciendo", ha puntualizado.

El presidente Moreno ha priorizado sus intereses personales y sus aspiraciones políticas en Andalucía y Madrid, por encima de la gobernabilidad de Sevilla Cristina Peláez — portavoz del Grupo Municipal Vox

Peláez ha cargado de nuevo las tintas contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ha recalcado que Moreno "ha priorizado sus intereses personales y sus aspiraciones políticas en Andalucía y Madrid, por encima de la gobernabilidad de Sevilla".

Vox no se fía del PP andaluz

La que fuera candidata a la alcaldía del partido ultraderechista ha afirmado que no se fía del PP, después de que tras el pacto de la primera legislatura de Moreno, en 2018, el PP andaluz no cumpliera ninguno de los puntos del acuerdo. "Si hubiera cumplido en ese momento, la situación sería distinta", ha aseverado.

Para Cristina Peláez, "siempre apoyaremos lo que es bueno para Sevilla. Los sevillanos no le dieron al PP una mayoría absoluta. Para gobernar es necesario un Gobierno estable. No entendemos por qué el capital no se ha formalizado un pacto PP-Vox como en otros ayuntamientos y comunidades autónomas".

Vox no contempla en Sevilla otra variable que entrar en el Ayuntamiento para controlar y ejecutar las actuaciones que considera prioritarias en la capital hispalense

Sobre esto, Peláez ha argumentado que, por esa "traición", no contemplan otra variable que entrar en el Ayuntamiento para controlar y ejecutar las actuaciones que la formación verde considera prioritarias en la capital hispalense.

También se ha referido a la polémica fotografía del titular de la Junta con el portavoz del Grupo Socialista del ayuntamiento, Antonio Muñoz, difundida por este último en X el pasado fin de semana: "Después de esta foto, lo mismo el Grupo Socialista se abstiene en la votación de los Presupuestos", ha concluido.