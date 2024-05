Aumenta la inseguridad en La Macarena, según Vox: "No tenemos datos, tenemos las preocupaciones de los vecinos"

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha alertado de nuevo este miércoles de la situación de deterioro constante que sufre el barrio de la Macarena con "la inseguridad cronificada por la inacción del Ayuntamiento, tanto en los ocho años de Gobierno del PSOE, como en el último año con José Luis Sanz".

Esta fue la punta de lanza de la campaña de la formación de extrema derecha de las pasadas Elecciones Municipales y se retoma en la antesala de las Europeas. De hecho, el arranque de la campaña de la que fuera candidata a la alcaldía del partido ultraconservador fue precisamente una visita a este distrito en la que se subrayó el interés de Vox de desconcentrar los servicios sociales ubicados en esta zona de la ciudad.

"Peleas con botellas, puñales y navajazos"

Cristina Peláez ha asegurado que los vecinos de los barrios del Distrito describen "peleas con botellas y puñales, borracheras y personas defecando en la calle" por la acumulación de equipamientos de Servicios Sociales en la zona.

No obstante, la líder de Vox no ha sabido concretar qué navajazos o peleas se han producido recientemente en este distrito, una de las que cuenta con mayor peso de población migrante en la capital hispalense, a los que también ha achacado la inseguridad y el deterioro de La Macarena. "No tenemos constancia de denuncias o heridos recientes. No tenemos datos, tenemos las preocupaciones de los vecinos", ha aseverado.

Un plan de choque municipal

En esta línea, Cristina Peláez ha instado al Ayuntamiento a impulsar un plan de choque para acabar con estos problemas: "El alcalde debe hacerse cargo de la situación y convocar a las administraciones competentes".

El alcalde debe hacerse cargo de la situación y convocar a las administraciones competentes Cristina Peláez — Vox Sevilla

"A nadie le gusta que le pongan un albergue en su puerta"

Cuestionada sobre propuestas concretas de este plan, ha señalado que la mayor parte de los Servicios Sociales se concentran en Sevilla capital (un 80%, según ha indicado) y hay muchas ciudades y pueblos que no tienen ninguno. "A nadie le gusta que le pongan un albergue en su puerta o en su barrio", ha puntualizado.

Esta es una denuncia recurrente, por tanto, de la formación ultraderechista en la capital sevillana, que se reúne cada año con vecinos y comerciales para conocer de primera mano sus inquietudes sobre los problemas que acucian en la zona, como la proliferación de personas sin hogar, algunas en situaciones extremas de vulnerabilidad y exclusión social, por la cercanía del centro de acogida Miguel de Mañara en Perafán de Ribera, el albergue municipal y el centro de alta tolerancia, el próximo Hogar Virgen de los Reyes.

La Macarena intercultural del Ayuntamiento frente a la "marginal" de Vox

Este nuevo paseo por La Macarena, se produce la misma semana que el Consistorio, con motivo del Día Mundial de la Diversidad, impulsa un festival intercultural con el tejido asociativo del distrito para reivindicar la riqueza cultural y la mixtura de identidades y nacionalidades del distrito, a través del Área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales.

Por todo ello, Peláez también ha aprovechado para relacionar los problemas de seguridad de la zona con la alta presencia de inmigración, otro de los tradicionales argumentos de Vox, ampliamente recogido en su programa. "Esta inseguridad cronificada se debe a la entrada masiva de inmigración ilegal".

De nuevo, a este respecto, la portavoz del Grupo Municipal, ha admitido que no tiene datos del porcentaje de población migrante en los barrios de La Macarena y cuántos de ellos carecen de documentación. Se ha limitado a remitirse a los datos del Ministerio del Interior de llegada de personas en situación irregular, datos estatales. "Llegaron 500 a Sevilla sin contabilizar que sepamos", ha apostillado.

Cristina Peláez ha admitido que no tiene datos del porcentaje de población migrante en La Macarena y cuántos carecen de documentación

"Éxodo de vecinos" por la inseguridad

Cristina Peláez ha manifestado que "la degradación, fruto de la concentración de servicios sociales y, en consecuencia, de la inseguridad y la suciedad está provocando que muchas familias no dejen salir a sus hijos solos y se estén marchando a otros barrios".