Los concejales socialistas de Arahal que pactaron con el PP la moción de censura pasan a no adscritos

Los seis concejales del PSOE que el pasado 22 de mayo pactaron con el PP una moción de censura en el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), que desbancó a IU de la alcaldía, pasarán este jueves a la condición de no adscritos, tras haber sido expulsados de su partido como militantes.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha informado de que para este jueves a las 19.00 horas se ha convocado una sesión plenaria que, en su primer punto del orden del día, cita la "toma de conocimiento de resoluciones de expulsión provisional", del actual alcalde, Francisco Brenes Gamboa, y sus cinco concejales: Marina Ponce Cadenas, Jorge Montero Ramírez, Ana Muñoz Morales, Juan Manuel Morilla Guerrero y Marina Escobar Márquez.

El pase a no adscritos tiene que ser el primer punto del pleno para que en el resto de la sesión los seis ya tengan la nueva condición, ya que el pleno cuenta con seis puntos más, incluidos los ruegos y preguntas.

Una expulsión "provisional"

El nuevo alcalde de esta localidad, de 19.500 habitantes, ya dijo en su primera intervención que a él no le van "a doblar la rodilla por muchas amenazas y muchas coacciones que me pongan", porque su pueblo "está por encima de los dirigentes del PSOE, pero no de sus principios".

Fuentes del PSOE han concretado que la expulsión es "provisional", pero el Ayuntamiento de Arahal tiene que aplicarla mientras se estudian las alegaciones presentadas.

La votación contra la alcaldesa de IU, Ana Barrios, salió adelante con los seis votos de los concejales del PSOE sumados a los tres del PP, contra los ocho que tiene IU tras las elecciones municipales de 2023.