El TSJA reclama al Ayuntamiento de Coria que cumpla la sentencia por la contaminación de la gasolinera

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado al Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) informar en diez días sobre las actuaciones impulsadas para ejecutar la sentencia relativa a la contaminación de la gasolinera, derivada de la denuncia de la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río por un un vertido de hidrocarburos de la gasolinera próxima a la barriada del Guadalquivir.

Esta diligencia de ordenación fue emitida el pasado 20 de mayo, en la que la Sala de lo Contencioso del TSJA requiere al Consistorio para que "en el término de diez días, informe por escrito sobre las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo, remitiendo igualmente, en su caso, copia de las actuaciones realizadas".

Según recoge el escrito, el consistorio coriano cuenta con cinco días hábiles desde el día siguiente de la notificación para presentar un recurso de reposición, en el que "debe expresar la infracción en que haya incurrido la resolución".

A la preguntas de este periódico, fuentes del Ayuntamiento de esta localidad sevillana ha eludido este martes pronunciarse sobre esta diligencia, y ha asegurado a este periódico que difundirá su postura en un comunicado.

Contaminantes en el terreno

En la citada sentencia, emitida el pasado 15 de noviembre de 2023, y recogida por Europa Press, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA aborda un recurso del colectivo vecinal contra un total de siete resoluciones del Ayuntamiento de Coria del Río, la Consejería de Salud, la Consejería de Desarrollo Sostenible, el Distrito Sanitario Aljarafe o la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía emitidas por tales administraciones ante diferentes solicitudes y reclamaciones de estos vecinos, con resultado desfavorable a sus intereses.

Al respecto, el TSJA expone en su sentencia que según un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta "inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos indicados, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos", que llevan desde 2017 demandando medidas a las administraciones.

El tribunal precisa, no obstante, que si el Ayuntamiento de Coria acordó archivar el expediente de declaración de los suelos de la gasolinera como contaminados no fue por "considerar que los suelos no estén contaminados", sino por "la incoación de un proyecto de recuperación voluntaria del suelo por parte de la administración autonómica a instancia de la propietaria del suelo".

Sin embargo, este pronunciamiento judicial determina que "nada impide que ambas se tramiten de forma simultánea, especialmente, en cuanto que su competencia es local para uno y autonómica para otro".