¿Qué hacer en Sevilla el fin de semana del 1 y 2 de junio?

Desde este jueves 30 de mayo, día del Corpus y festivo en Sevilla, hasta el fin de semana del 1 y 2 de junio, hay diferentes propuestas de todo tipo en agenda de la capital para disfrutar con toda la familia, a pesar del calor. Desde conciertos, encabezados como no con la gira de AC/DC en el Estadio de la Cartuja, del que todavía quedan entradas, hasta eventos grastronómicos, flamenco y teatro. Para no aburrirse.

■ ESTADIO DE LA CARTUJA. Concierto AC/DC en Sevilla, Power Up Tour. Aunque en el concierto de este miércoles 29 están agotadas las entradas, hay todavía bastantes disponibles para el 1 de junio. 21.30 horas.

■ TEATRO CENTRAL. Calle José Gálvez, 6. Isla de la Cartuja. Sevilla Teléfono: 955 929 129. Flamenco: 'Gitanería', con Antonio Reyes y José Valencia. Dos cantaores, gitanos, distintos, Chiclana y Lebrija… se unen en esta propuesta en la que dos artistas de una misma generación se muestran como cada uno es capaz de interpretar los cantes sin similitud alguna; un espectáculo tan ameno como personal. A las 21.00 horas el sábado 1 de junio.

■ SALA CERO TEATRO. Calle Sol, 5 (Santa Catalina). Sevilla. Teléfono: 954 225 165. Teatro: 'El crimen de palodú', de Julio Muñoz Gijón. Otro caso para los sagaces Jiménez y Villanueva de ‘El asesino de la regañá’. El agente y el inspector se las verán para descifrar un nuevo crimen, esta vez con un palodú como arma homicida. Viernes 31 de mayo a las 20.30 horas; Sábado 1 de junio a las 20.00 y 22.00 horas; Domingo 2 de junio a las 20.00 horas.

■ CARTUJA CENTER CITE. Calle Leonardo Da Vinci, 7-9. Sevilla. Teléfono 955 519 125. Musical: 'Ubuntu!!! Todos somos uno'. Cuatro amigos celebran su último día en sexto de primaria y se juran amistad para siempre. Después de un verano lleno de acontecimientos, comienza su nueva etapa de estudiantes y no tardarán en aparecer los pequeños conflictos… Viernes 31 de mayo a las 20.30 horas; Sábado 1 de junio a las 12.30 y 19.30 horas; domingo a las 12.30 y 19.30 horas.Teatro: 'Para la libertad' de Miguel Hernández. Dirigida por Gabriel Fuentes. Recrea, sobre la escena, la vida y la obra del poeta y, para ello, usa como motor que impulsa la trama la música de Serrat, para crear un espectáculo que aúna el más selecto teatro textual con la interpretación en vivo de las canciones de ese disco histórico. Sábado 1 de junio a las 20.00 horas; Domingo 2 de junio a las 20.00 horas

■ TEATRO LA FUNDICIÓN SEVILLA. C/ Habana, 18. Teléfono: 954 225 844. Tetro: FOC | Héroes. Por Combatientes Producciones. Este espectáculo llega a la programación de La Fundición Teatro en el marco de la VIII edición del FOC, Festival Cultura con Orgullo. Jueves 30 y viernes 31 de mayo a las 20.30 horas. FOC | El Gé. Por la compañía El Gé Teatro. También dentro del del FOC, Festival Cultura con Orgullo. Sábado, 1 junio a las 20:30; domingo, 2 junio a las 19:30 Localidades agotadas

■ TEATRO ATALAYA - TNT. Avda. Parque de Despeñaperros 1, Sevilla. Teléfono: 954 950 376. Danza: 'Ágape', de Patricia Caballero. En la obra, se celebra un amor irresistible entre lo patético y lo milagroso. Vicio y virtud son invitados de honor. Sábado 1 de junio y domingo 2 de junio a las 20.00 horas

■ ISLA MÁGICA. Rotonda Isla Mágica (Isla de la Cartuja), Sevilla. Teléfono: 902 161 716. Abierto. Jueves 30 de mayo de 11.00 a 22.00 horas; Sábado 1 de junio y domingo 2 de junio de 11 a 23.00 horas. Con 6 zonas temáticas con distintas atracciones que te harán viajar en el tiempo para conocer las costumbres y los lugares más representativos de la época de los descubrimientos, los siglos XVI y XVII. También disponible el Globo de Sevilla Nao Vigía el 30 de mayo de 11.00 a 21.00 horas; y el sábado y domingo 1 y 2 de junio de 11 a 22.00 horas.

■ CASA DE LA CIENCIA. Avenida de María Luisa, s/n, Sevilla. Teléfono: 954 232 349. Exposiciones: 'El museo en la Antártida', 'El poder de los cristales', 'La Cueva de las Estegamitas'. Planetario: 'Dinosaurios. Una historia de supervivencia'. Viernes 31 de mayo de 18:00-18:45, 19:00-19:45; Sábado 1 de junio de 13:00-13:45; domingo 2 de junio de 12:00-12:45. Visitas guiadas: 'Los jardines y el cambio climático' de 19:00 a 19:45.

■ CASA DE LA PROVINCIA. Plaza del Triunfo, 1, Sevilla. Teléfono: 954 222 870. Exposiciones permanentes: Colección Imprensa San Eloy y Despacho Museo. De martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas; domingo y festivos de 10.00 a 14.00 horas; lunes cerrado.

■ SALA MALANDAR. C. Torneo, 43, Sevilla. jonathan@spyromusic.com. Clubbing: Highway to hell | RNR Party!!!. Fiesta de RnR! con Tridi Puñema Session toda la noche. Si después del espectáculo de AC/DC en el Estadio de la Cartuja te has quedado con ganas de seguir la fiesta, en Malandar puedes seguir bailando hasta hasta arder en la pista. 29 de mayo a las 23.59 horas. Concierto: The Mün. La banda de rock alternativo vuelve a Sevilla en un concierto electrizante. 31 de mayo a las 21.30 horas. Clubbing, sound gallery: BFND B2B Ciartpiu, Paz & Pakito Calvo. Acid, house, electro, minimal. 31 de mayo 23:59.00 horas. Concierto: The Animes. La mejor música de anime de ayer y de hoy. 1 de junio a las 2. Clubbing: Highway to hell | RNR Party!!!. Fiesta de RnR! con Tridi Puñema Session toda la noche. 1 de junio a las 23.59 horas. Concierto: Alborea. un proyecto de flamenco emergente que mezcla la música, el cante y la danza bajo la autenticidad de sus composiciones propias. 2 de junio 19.30 horas.

■ SALA X. C/ José Díaz, 7, Sevilla. info@rocknrollaproducciones.com. Concierto: Rafael Riqueni, 30 de mayo a las 21.00 horas. Clubbing: Las Diñas. ¡Prepárate para una noche de pura energía y ritmo en nuestra fiesta de Drum and bass! 31 de mayo a las 01.00 horas. Concierto: Havalina. 31 de mayo a las 21.00 horas. Clubbing: Corrosive x Bleach & Moan. 1 de junio a las 01.00 horas.

■ TEATRO LOS REMEDIOS. Calle Juan Ramón Jiménez, 22. Teléfono: 747 85 63 87. Concierto: Encanto, tributo musical, el 30 de mayo a las 12.30 horas.

■ REAL ALCÁZAR. Patio de Banderas, s/n. Teléfono: 854 76 04 26. Eventos: 'Naturaleza encendida'. 30 de abril.

■ CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA. Experiencia Picnic en el Parque Magallanes para los sábados, domingos y festivos. El centro comercial pone a disposición de sus clientes un kit completo de picnic con mantel, hamacas y todo el menaje necesario para disfrutar de la comida de sus restaurantes a orillas del Guadalquivir desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

■ LAS SETAS. Degustación de cervezas hechas «sin prisas» junto con tapas de los mejores hosteleros y artesanos de Sevilla. Del 30 de mayo al 2 de junio. Jueves, Viernes y Sábado de 12:00h a 23:00h. Domingo de 12:00h a 19:00h. Entrada libre hasta completar aforo.

■ ESTADIO SÁNCHEZ-PIZJUÁN. The Champions Burguer. El certamen reúne a hamburgueserías locales de alto nivel y del resto de regiones, que ofrecerán burgers exclusivas con ingredientes inéditos. Desde las 12:00 hasta las 00:30 de jueves a domingo y de 19:00 a 00:30 de lunes a miércoles, con aforo limitado.