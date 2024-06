La odisea en Sevilla Este para estudiar fuera de casa: "No hay silencio ni enchufes, y mucha gente se queda sin entrar"

Algo tan básico como hacer los deberes o preparar un examen fuera de casa, en un espacio en condiciones, en silencio y concentrado, es una auténtica proeza en la zona más poblada de Sevilla, el barrio de Sevilla Este. En sus calles viven unas 60.000 personas, de los más de 100.000 habitantes que componen el distrito Este Alcosa - Torreblanca, que a su vez representan prácticamente el 15% de todos los residentes de la ciudad. Y sin embargo, solo disponen de una pequeña biblioteca para estudiar, donde apenas caben 56 personas, por lo que para acceder hay que ir con tiempo, hacer cola, y no es seguro que llegues a entrar.

Y además, no se trata de una sala de estudio. Es decir, un espacio preparado para ese uso. La biblioteca del Centro Cívico Blas Infante de Sevilla Este es un lugar diseñado para la lectura, con estanterías con libros, algún ordenador, y mesas y sillas. No hay ni enchufes, si quieres ir con tu ordenador portátil. Y tampoco es obligatorio el silencio, porque es un sitio de convivencia, no de concentración.

Cuentan desde la biblioteca a este medio que "es muy pequeñita y hay muy poco sitio para todos los que son". "La gente suele venir una media hora antes de la apertura, y cuando abrimos van entrando y hay gente que se queda fuera", explican.

La biblioteca que se encuentra en el Centro Cívico Blas Infante de Sevilla Este / Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla

"No es un sitio adecuado para estudiar"

Fuentes de la biblioteca del Centro Cívico Blas Infante explican a este medio que van muchos estudiantes siempre y suele llenarse. Y más en épocas como la selectividad, donde se llena "en exceso".

En este centro no hay salas de estudio. Hay cinco aulas multiusos para dar clases o formaciones, una cocina, y una sala de informática con ocho ordenadores, por lo que el que quiera ir a estudiar solo tiene la biblioteca.

"No es un sitio adecuado para ponerse a estudiar", afirman. "Vienen muchos niños a leer libros y hacen ruido. Podemos pedirles un poco de silencio pero no es obligatorio, no tienen que callarse porque es una biblioteca", añaden.

De hecho, describen que no hay ni enchufes, tienen que poner alargaderas para que los jóvenes puedan cargar los ordenadores portátiles o el teléfono móvil. "En Sevilla Este para los estudiantes no hay nada", lamentan.

Los vecinos denuncian el abandono

Sevilla Este tiene más habitantes cada año. Es una tendencia al alza. Sin embargo, contrasta con las quejas de los vecinos, que denuncian la falta de equipamientos y servicios: "Parece que no pertenecemos a Sevilla".

"Mi hija iba al Blas Infante antes de que abriera sus puertas para coger sitio y ya había gente esperando. Tener un solo centro cívico es algo absolutamente insuficiente", cuenta Antonio González, presidente del Club Social Parque Verde de Sevilla Este, a El Correo de Andalucía.

Las alternativas que tienen ahora mismo en Sevilla Este dentro del distrito son una biblioteca similar en el Centro Cívico Alcosa, que tampoco es una sala de estudio, y el Centro Cívico Torreblanca - Juan Antonio González Caraballo, donde además de una bibloteca sí hay una sala de estudio. Dos barrios donde viven casi 50.000 personas.

"Agunos vecinos se trasladan allí, pero son poquísimos, nos pillan muy alejados. Y si nos da por ir allí de forma generalizada solo conseguiremos saturarlos y todos saldremos perjudicados", explica González.

Van a tener un nuevo centro cívico

Ante esta situación, en Sevilla Este la petición es clara: tener un segundo centro cívico. "Hay muchos habitantes que no pueden estudiar en sus casas. Es muy necesario", argumenta Antonio González, que lamenta que haya "pueblos de menos de 5.000 habitantes con más servicios".

Desde la asociación de vecinos La Otra Sevilla Este exponen que la necesidad de un nuevo centro cívico es "más que evidente debido a la insuficiencia del actual para la creciente población y para atender a todos los vecinos de la zona". Añaden que "no puede albergar a la cantidad de personas que necesita utilizar sus servicios" y que "en la zona hay un grave déficit de salas de estudio, que se evidencia al visitar la biblioteca".

De hecho, sostienen que recogieron "cientos de firmas para solucionar la problemática" y que no obtuvieron "respuesta alguna de los responsables del distrito". Por eso, concluyen que un nuevo centro cívico solventaría la falta de "zonas de estudio del barrio".

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, esta histórica demanda vecinal, que estaba contemplada en el programa electoral del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con la creación de salas de estudio y bibliotecas, va a ser una realidad en los próximos meses con la puesta en funcionamiento de un nuevo centro cívico en un solar entre las calles Flor de Gitanilla, Fernanda Calado Rosales y Doctor Italo Cortella. Este incluiría salas de estudio, de baile, de fotografía, de exposiciones, de teatro, de ensayo de bandas o de uso polivalente para la población joven.

Nuevo centro cívico en Sevilla Este / Jorge Jiménez

La Gerencia de Urbanismo ha confirmado a este medio que las obras ya están terminadas, el mobiliario está en licitación y quedaría la recepción de la acometida. En este 2024 los vecinos de Sevilla Este ya podrán disfrutar del segundo centro cívico del barrio, que debería disminuir los problemas de los jóvenes para encontrar un espacio en el que estudiar como es debido.