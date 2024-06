El presupuesto municipal de Sevilla contabiliza 1.005 vacantes disponibles

El proyecto presupuestario del Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla para este año 2024, a debatir en un pleno extraordinario convocado para el lunes, recoge con relación al conjunto de la plantilla municipal un total de 1.005 vacantes disponibles y otras 168 no disponibles, destacando en el caso de la Policía Local 224 plazas vacantes disponibles y otras 29 no disponibles.

En concreto, el proyecto de nuevos presupuestos, recogido por Europa Press, precisa que la "plantilla presupuestaria" del Ayuntamiento para 2024, o sea el Consistorio exclusivamente, sin contar con sus empresas municipales y demás entidades satélite, cuenta con 5.491 plazas reconocidas como tal, incluyendo los puestos de los 31 concejales.

A partir de ahí, el documento refleja que a la hora de su confección, de esas 5.491 plazas, 4.318 estaban ocupadas, pesando en paralelo el caso de 1.005 plazas vacantes disponibles y 168 vacantes no disponibles. Al respecto, no sobra recordar que los presupuestos municipales de 2023, confeccionados a finales de 2022, contabilizaban un total de 1.067 plazas vacantes, 966 de ellas disponibles y 101 no disponibles.

Entre las 1.005 plazas vacantes disponibles y 168 vacantes no disponibles que arroja la "plantilla presupuestaria" de 2024, el Cuerpo de Policía Local contabiliza 224 vacantes disponibles y 29 no disponibles, de un total de 1.259 plazas que conforman la plantilla policial municipal.

En el caso del servicio de prevención, salvamento y extinción de incendios, conformado por un total de 543 plazas, el documento refleja 147 vacantes disponibles y 20 no disponibles.

Destaca también el caso de los obreros, porque en este cupo de empleados municipales pesan 373 plazas vacantes disponibles y 106 no disponibles; así como 49 vacantes disponibles y tres no disponibles entre los administrativos y 50 vacantes disponibles y seis no disponibles entre los auxiliares, por citar algunas de las principales cifras de esta plantilla presupuestaria de este año.