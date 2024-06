Descubre este bar en la milla de oro de Sevilla con precios de barrio y tapas caseras

En el año 2014, nace en Sevilla una empresa dedicada a la hostelería en la zona de la Alameda de Hércules. Esta empresa la forma un grupo de personas con el único propósito de servir al cliente sevillano que no quiere o se niega a olvidar sus raíces y la comida andaluza que lo vio crecer. Desde el primer día apostaron y lo siguen haciendo por la comida mediterránea y casera con tapas y raciones, intentando mantener un concepto clave: la comida casera no es cara, por lo que ponerte como el Kiko, en pleno centro de Sevilla, es posible.

Gracias a la gran acogida que tuvieron con su primer local, poco a poco fueron apareciendo Gordas por el centro de Sevilla en las Delicias, los Jardines de Murillo y en diciembre de 2022 un nuevo local se inaugura, La Gorda de la Magdalena.

Collage: La Gorda de la Magdalena / Manolo ruiz

Un lugar para disfrutar de la comida y el ambiente

A este último nos dirigimos para conocer su atractiva carta, disfrutar de la comodidad de sus instalaciones, admirar el buen gusto de la decoración y apreciar la profesionalidad y amabilidad de sus empleados. No digamos ya de su extensa, original y variada carta de tapas, raciones y platos.

Lo primero que sorprende en la ubicación es el buen gusto con el que está montado el local y la simpatía que derrochan para ofrecerte la búsqueda de una mesa. Podría parecer un sitio de lujo, o hasta para guiris en base a los factores que mueven a muchos sitios de restauración en el centro de Sevilla. La ubicación en la zona de la Magdalena, a escasos metros de la calle Tetuán, la plaza de la Campana o la Plaza Nueva y el Ayuntamiento de Sevilla. Desde Triana no son más de diez minutos de agradable paseo. La decoración, moderna, confortable y magníficamente climatizada. Y sobre todo la carta. También en inglés. Pero en La Gorda te puedes hinchar de comer bien a precios realmente sorprendentes, similares al de muchos bares de barrio con cocina tradicional sevillana, disfrutar de una buena bodega de vinos o el agradable sabor de una cerveza helada y bien tirada.

Mantecao / Manolo ruiz

Recomendaciones de la carta

Las ensaladas, refrescantes y nutritivas, sabrosísima la de palmito y para ir picando, el tomate con melva siempre es un valor seguro. Para los que llegan con mucha hambre y gusta mucho a los chavales, es casi obligatorio pedir el espectacular Mantecao, bocatita compuesto por lomo, patatas y salsa al whisky, con verdadero sabor a esta salsa tan sevillana y que sigue la mejor receta de la abuela, pero si no eres de pan, en tapa, el solomillo al whisky por su sabor de siempre es sorprendente a la par de ser una tapa contundente.

Filete ruso con salsa de almendras / Manolo ruiz

El pisto con huevo, los tallarines con verduras, el risotto de setas con parmesano y las berenjenas gratinadas con boloñesa merecen la pena para detenerse en sabores poco habituales en formato tapa. Un acierto. Y una sorpresa: el filete ruso (jugoso) con salsa de almendra conjuga texturas y sabores fascinantes y por supuesto, servido bien caliente como requiere tan asombrosa y generosa tapa.

Crep de salmón / Manolo ruiz

Las alitas de pollo y los pinchitos siempre te salvarán la cena de los más pequeños, aunque también puedes pedirles sus tiernas albóndigas, las mini hamburguesas y la estrella de los peques: las croquetas. En pescados el bacalao gratinado o frito y el crep de salmón no dejan indiferente a nadie, y si quieres choco de Huelva lo tienes frito o a la plancha. Las tostas son muy demandadas y la gratinada con salsa de puerro y lonchitas de bacon no paran de servirse de mesa en mesa. Desde tan sólo 2.80 euros la tapa y en un sitio como este, la apuesta por cualquier recomendación de la carta no defrauda.

Una cerveza helada y bien tirada / Manolo ruiz

Un lugar para sorprender a todos menos a tu bolsillo

En definitiva, nos encontramos con un establecimiento que reúne todo lo que quieres cuando sales de tapeo o de cenitas con la familia o amigos, donde quedar muy bien con tus compañeros de trabajo y hasta tus jefes y con ese encanto de lugar bonito y donde comer bien y tranquilo para sorprender a tu pareja.

Y antes de irte el bonus track de las recomendaciones: el chupito de arroz con leche te dejará el dulce sabor de haber disfrutado de una gran cita con la gastronomía, en un marco incomparable y sin que se resienta tu bolsillo. Y todo gracias a La Gorda para la que la operación bikini puede esperar.