El alumno sevillano que sacó un 14 en Selectividad nos da una serie de consejos infalibles: "Es el examen más importante que se hace en la vida"

Más de 11.000 estudiantes se enfrentarán a la Selectividad en la provincia de Sevilla. Los exámenes comenzarán el próximo martes con las primeras convocatorias y numerosos jóvenes se enfrentaran a este gran reto para decidir su futuro universitario.

Esta situación la conoce a la perfección, Alberto de Leopoldo Peñas, un alumno sevillano del colegio Highlands de Dos Hermanas que sacó la nota de 14 en 2023. Esta mañana ha atendido a los micrófonos de Radio Nacional España para compartir una serie de consejos a todos aquellos que se presentan.

Lectura comprensiva antes de empezar

El joven de 18 años asegura que lo primordial es ir sereno: "Lo primero es ir tranquilo, aunque el cuerpo te pida empezar por la primera pregunta. Yo recomiendo leer el examen cinco o siete minutos tranquilamente y decidir un orden con el que se va a empezar el examen", asegura el sevillano en la entrevista.

Además, añade: "Por supuesto empezaría con las preguntas más fáciles, eso nos asegura puntos y nos ayuda mentalmente a seguir con el examen". De esta forma hay que seguir un orden diferente al del examen para ir haciendo primero lo más sencillo e ir ganando confianza.

Descansar bien

Alberto cursa actualmente el Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, y Administración y Dirección de Empresas: "En la universidad cambia bastante porque hay más libertad. A la hora de examinarse solo hay bloques grandes en diciembre y mayo. Cuesta ponerse a estudiar sin ninguna fuerza que te obligue".

Uno de cada tres universitarios deja la carrera colgada en Madrid. / Ballesteros

El universitario le sirvió mucho la preparación que llevó a cabo en la PevAU para ponerlo en práctico en el grado. "Yo no recomiendo para nada ir sin dormir o quedarse hasta las dos de la mañana el día antes, eso no sirve para nada. Realmente lo que se haga en ese tiempo de revisar detalles no lo considero útil". Al igual que aseguran los expertos, es recomendable dormir 8 horas antes del examen para poder ir con energías para afrontar un día duro.

Controlar la ansiedad

Los nervios también suelen jugar malas pasadas. Los jóvenes tienen que aprender a entender sus emociones: "Es muy díficil controlar la ansiedad, es el examen más importante que se hace en la vida". Por ello, es fundamental que los preuniversitarios afronten estos días con total confianza y seguridad en ellos mismos.

Alberto cumplió una Selectividad perfecta con la máxima cualificación y le sirvió para elegir el doble grado: "De momento quiero trabajar en una consultora para probar y ganar un poco de experiencia". Pero, el joven no descarta montar su propia empresa en un futuro, "eso ya dependerá del tiempo", concluye entre bromas.