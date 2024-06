Reformar el Lope de Vega, mejorar la limpieza o actuaciones urgentes en barrios: las grandes inversiones que se juega Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afronta este lunes su intento de sacar adelante el Presupuesto para 2024, a pesar de que ya se ha cumplido la mitad del año. Fue el 27 de febrero cuando constató por primera vez que no contaba con el apoyo del resto de grupos. "Sevilla comienza a funcionar con un presupuesto prorrogado. No vamos a perder ni un minuto más con señores que no han aportado ni una sola idea para solucionar los muchos problemas que tiene la ciudad", anunció el primer edil. Tres meses después, se ha vuelto a la casilla de salida y todo apunta a un desenlace parecido, el voto en contra de toda la oposición. Aunque con una carta extra: una cuestión de confianza vinculada a la aprobación automática de las cuentas municipales.

"El PSOE y Vox tienen una nueva oportunidad para dejar a un lado sus intereses partidistas, sus intereses políticos y poner por delante los intereses de Sevilla y hacer un acto de responsabilidad. Esta ciudad necesita un presupuestoE, defendió este domingo el alcalde, José Luis Sanz. Para el regidor, las cuentas presentadas no atienden “a ninguna ideología” y “solo tienen un objetivo que esta ciudad funcione”. “Si PSOE y Vox votan que no, la ciudad seguirá bloqueada”, advirtió.

A las 9:30 de la mañana el Ayuntamiento de Sevilla buscará en un pleno extraordinario aprobar, inicialmente, el Presupuesto General para 2024. Ahora mismo está actuando con unas cuentas prorrogadas, diseñadas por el PSOE, y cada vez que quiere acometer alguna inversión tiene que presentar las modificaciones de una a una en cada pleno, llevándose negativas como el proyecto urbanístico para el Distrito Portuario o la necesaria rehabilitación del Teatro Lope de Vega. Esta misma semana la oposición votó en contra, en bloque, a siete cambios presentados.

Sanz buscará una aprobación muy complicada. Podemos - Izquierda Unida no se presentó a la reunión convocada esta semana pasada por el Gobierno local para entablar negociaciones. Desde Vox, que exige entrar en el gobierno a cambio de su apoyo, hablaron de "teatro" y sostienen que no entran en la ecuación del PP y que no se ha producido ningún nuevo acercamiento. Del famoso "pacto" que Vox interpretó que le proponía Sanz se ha pasado al "Gobierno de coalición, no" y "voy a seguir gobernando en solitario" del alcalde.

Renuión del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el grupo socialista para abordar los presupuestos de la ciudad / Ayuntamiento de Sevilla

Y la última carta que le quedaba al PP era lograr la abstención del PSOE. Los socialistas se remitieron a un documento de 27 propuestas, de las cuales 15 serían "asumibles" por el grupo popular, pero estos afirman que ya no se fían y necesitan el compromiso político de que quede reflejado con partidas concretas en el Presupuesto. No de palabra.

¿Qué presenta el PP? ¿Qué hay en juego?

Según explica el Gobierno local, con la negativa a aprobar el Presupuesto de Sevilla para 2024, los grupos de la oposición "estarían diciendo no a más de 150 millones de euros en inversiones para la ciudad". Hablan, por ejemplo, de inversiones en servicios básicos y equipamientos como seis millones para los colegios, más de un centenar de actuaciones prioritarias en todos los barrios, cinco millones para instalaciones deportivas, más de cuatro millones para mejorar el alumbrado de la ciudad o la construcción de un nuevo pabellón deportivo de Sevilla Este.

También 35 millones para vivienda pública, más de ocho millones para Parques y Jardines, casi cinco millones en gestión del patrimonio y edificios municipales, tres millones para modernización de la administración, casi tres millones en rehabilitaciones y viales de polígonos industriales, o 30 millones para actuaciones de Urbanismo.

Según el Ayuntamiento, los grupos de la oposición "estarían diciendo no a más de 150 millones de euros en inversiones para la ciudad"

En materia de seguridad y movilidad, enumeran cinco millones para policías y bomberos, seis millones para 17 nuevos autobuses, casi dos millones en vehículos para la limpieza y más de 1,3 millones para ampliar el carril bici.

Otras actuaciones en la ciudad que consideran que se llevarían la negativa son cinco millones más para el pavimento o mejoras en accesibilidad, un contrato antigrafitis, un anillo verde e inversión en sombra. También en cultura, achacan que sería decir que no a dos millones para la Bienal de Flamenco, al Festival de Cine y a la rehabilitación del Lope de Vega y la Casa Cernuda.

En el capítulo de gastos del Presupuesto, el Ayuntamiento destaca también subidas salariales y contrataciones como 150 agentes en la Policía Local y 200 trabajadores de Lipasam. En definitiva, las líneas maestras del documento al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía son potenciación de los servicios públicos y los derechos sociales, disminución de la presión fiscal e impulso de la actividad empresarial, industrial y comercial.

Sin acuerdos, cuestión de confianza

"Si todos los grupos han dicho que no, igual el problema está en la actitud del Gobierno", afirmó Sonia Gaya, concejal socialista, en el pleno del pasado martes, resumiendo la postura de la oposición. El enfado es patente, pero el PP intentó tender la mano a Antonio Muñoz, portavoz socialista, ofreciéndole una segunda reunión en la misma semana para abordar 15 medidas que sí veían "asumibles".

Sin embargo, ese encuentro entre los dos grupos con más concejales no se ha producido, y todos coinciden en que lo normal es que se llegue a la cuestión de confianza, sin descartar Vox un acuerdo entre PP y PSOE. Ya lo vaticinó Sanz el pasado lunes desde el Real Alcázar. "Si sale rechazado el Presupuesto", afirmó, sería el momento de "la cuestión de confianza", que se llevará a cabo "esa misma semana".

"Yo no sabía que existía esa posibilidad, pero estuve leyendo sobre la operación de Collboni", reconoció también a mitad de mes, refiriéndose la fórmula que usó el alcalde de Barcelona. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (artículo 197 bis) permite a Sanz plantear al pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. Si esta tampoco prospera, PSOE y Vox deberían unir sus votos para presentar una moción de censura y un candidato alternativo, algo que no va a suceder. Es entonces cuando se entendería por otorgada la confianza y se aprobaría automáticamente el Presupuesto.

Las aguas están alteradas. Ningún grupo se pone de acuerdo. Todos teorizan y nadie se fía de nadie. Por tanto, este lunes se abre un nuevo horizonte con un desenlace claro, la aprobación de los presupuestos. Sea en el primer intento, o por una cuestión de confianza fruto de la desconfianza existente entre las cuatro formaciones del pleno sevillano.