El comisionado para el Polígono Sur demanda más control policial para incautar armas ilegales

La reyerta ocurrida en la noche del domingo al lunes en las Tres Mil Viviendas se ha saldado con cuatro heridos por los disparos efectuados. Esta pelea, que ha causado la muerte de un hombre de 43 años y ha dejado a dos personas en estado grave, ha puesto en el foco la presencia de armas en esta barriada. "En cinco años que llevo en el cargo no ha habido un control exhaustivo de tenencia ilícita de armas", denuncia Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur.

"Consideramos que debe haber operaciones dedicadas a detectar a las personas que posean armas sin licencia, actuando tanto en vehículos como en domicilios", afirma Bretón a El Correo de Andalucía. Ya en 2022, después de un tiroteo en este mismo barrio de Sevilla, el comisionado pidió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que practicaran "intervenciones periódicas de armas previa investigación", tal como recogió Europa Press.

En el marco del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que aglutina a todas las provincias andaluzas excepto Jaén y Córdoba, se han decomisado 82 armas de fuego desde el inicio de 2024 hasta el pasado 24 de abril. Desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla aseguran que se realizan controles policiales de forma habitual en el Polígono Sur en los que se intervienen también armas. Asimismo, señalan que este problema en el distrito es similar al de otros barrios con similares características socioeconómicas, "y está lejos de lo que se ve en ciudades como Marsella o Lyon".

Tanto desde la Subdelegación como desde la Policía Nacional no se han facilitado detalles sobre el número concreto de operaciones destinadas a este fin ni de la cantidad de armas ilícitas incautadas.

"El gran problema son las plantaciones de marihuana"

Aunque el origen del altercado no está relacionado con el narcotráfico, el comisionado para el Polígono Sur ha definido los cultivos de marihuana dentro de viviendas como "el gran problema" actual del barrio. "No solo por las propias actuaciones delictivas, también por todos los inconvenientes vecinales que genera: cortes de luz, pisos que salen ardiendo o problemas entre familias", señala Bretón.

"Las plantaciones de marihuana no están penadas como otro tipo de actividad relacionada con el narcotráfico", incide el comisionado. "Me recuerda a la situación que vivió Galicia en los años ochenta: el contrabando de tabaco no estaba mal visto entonces a nivel social, pero luego pasaron a la cocaína y llegaron muchos más problemas".

Según un informe del Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad han incautado 130.670 plantas de cannabis hasta el 24 de abril en las provincias donde se despliega el Plan Especial para el Campo de Gibraltar. Si se observan los datos desde 2018 a 2023, este número asciende a 1.069.950 cultivos de marihuana aprehendidos por los agentes.

El narco y las armas de guerra

Hace solo unas semanas, un grupo de narcos disparó con armas automáticas de guerra a los agentes de la Guardia Civil que intentaban impedir un alijo de hachís en la desembocadura del Guadalquivir. Cada vez más, los clanes dedicados a la droga cuentan con un arsenal más potente y despliegan una violencia mayor en muchos casos.

En el caso del vuelco fallido de Los Palacios, una organización criminal se presentó en una guardería de droga "para robar mercancía a otro clan, y allí encuentran que sus rivales tienen más armas y están mucho más preparados de lo que pensaban para plantarles cara", según contaron fuentes oficiales a este periódico. Este es otro caso que ejemplifica la agresividad con la que actúan y las armas que emplean los narcos para proteger su mercancía más valiosa: los fardos.