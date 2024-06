Condenan a una editorial de Sevilla por apropiarse de las ilustraciones del artista Jonzioman

La Audiencia de Sevilla ha condenado a la editorial sevillana Punto Rojo Libros con una indemnización económica al ilustrador JonzioMan por haber comercializado varias imágenes suyas en diferentes libros, sin su consentimiento previo.

Estos hechos ocurrieron en el pasado año. El propio autor de las ilustraciones se percató en mayo de 2023: "Me enteré por mediación de un usuario que me dijo que le había gustado mucho mi libro", nos cuenta JonzioMan. El ilustrador, extrañado, no sabía ni lo que le estaba hablando y se llevó una gran sorpresa al ver sus ilustraciones y sus textos en los libros de esta editorial. Esta colección de libros hacían un recorrido por algunas partes de la ciudad de la mano de Jonzi, como refleja su sinopsis.

A pesar de que se citaba al autor en las imágenes, sus obras estaban protegidas por derecho de autor y no hubo autorización ni previo aviso.

El tercer libro no llegó a publicarse

Sus obras han sido reproducidas en “Las huellas discretas: El enigma del Banksy Sevillano”, “BANKSY SEVILLANO. PARTE II: La ciudad como lienzo” y “BANKSY SEVILLANO PARTE III: El arte de las pequeñas cosas”. Este último no se llegó a publicar ni a vender. Todos estos libros estuvieron vendiéndose hasta el mes de octubre de 2023 y fueron traducidos al francés, al inglés, al italiano y al alemán, sin mediar autorización ninguna.

Una indemnización de 55,51 euros

"Mi objetivo con la demanda no era conseguir dinero. Quería mi respeto personal y profesional." Según dictamina la sentencia, el fallo del juez le ha aportado únicamente 55,51 euros: "Me ha costado más dinero comprar esos dos libros que la indemnización que me han pagado", bromea el ilustrador.

El proceso judicial durante este año le ha costado más de 2000 euros por lo que su abogado pidió una indemnización de esa cantidad para intentar suplir los daños morales causados, pero el juez lo desestimó.

Además, el juez ha concluido que se ha vulnerado los derechos de la propiedad intelectual por lo que ordenaba la retirada y la reproducción de los libros citados, una indemnización de 55,51 euros y por último decretaba la publicación de la sentencia en otros medios de comunicación como ABC de Sevilla y Diario de Sevilla. Además, el juez ha absuelto a la editorial Punto Rojo Libros a los otros pedimentos y a las costas del proceso.

Propiedad intelectual

La sentencia ha favorecido a la editorial ya que estos libros tenían un precio aproximado de 20 euros y se vendieron una gran cantidad de ejemplares desde su lanzamiento. En toda esta polémica, el ilustrador nos deja una gran reflexión: "Qué barato sale utilizar imágenes con propiedad intelectual y lo caro y lo díficil que sale defenderse de ello."

La propiedad intelectual protege las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio, tales como libros, escritos, composiciones. El problema radica en el desconocimiento de estas leyes donde presenciamos a menudo cómo se roban imágenes que se encuentran en las redes sociales y en Internet a pesar de estar protegidas por derechos de autor.

Jonzioman y sus retos virales

El artista conocido por su pseudónimo Jonzioman acumula miles de seguidores en sus redes sociales. En este 2024 ha lanzado varios retos por Sevilla para encontrar figuras repartidas por la ciudad nazarenos, curros o caracoles. Hace pocos días tuvo lugar el reto final de temporada: "El último reto fue increíble. La cantidad de gente, de niños, fue una mañana muy bonita que me aportaron mucho cariño. Me provocó un resacón emocional que me ha costado varios días", concluye con gran emoción.

Después de su último éxito ha manifestado que quiere repartir el dinero de la indemnización entre sevillanos y seguidores, en un evento extraordinario que preparará después del verano. En octubre, pretende organizar una gymkana especial en Morón de la Frontera que formará parte del proyecto Kakareando 2024.