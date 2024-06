Los hits musicales de Estopa y el significado de sus letras han creado la ‘estopamanía’ para los fans

El dúo español de música Estopa está celebrando su 25 aniversario con una gira que llegará a Sevilla el próximo sábado 8 de junio. El concierto tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja, que ha colgado el cartel de 'No hay billetes', asegurando un lleno histórico.

Los hermanos Muñoz, conocidos por su estilo único que mezcla rumba, flamenco y rock, han cautivado a los fans de la música española durante más de dos décadas. Su concierto en Sevilla promete ser un evento memorable, lleno de energía, pasión y, por supuesto, su música inolvidable.

Los integrantes de Estopa y los diez números uno que todos tienen que escuchar / Europa Press

Los diez 'hits' de las canciones de Estopa para sus fans

Para los fans de Estopa que quieran ir bien preparados al concierto y poder cantar, bailar y disfrutar de esta esperada actuación, aquí les ofrecemos los diez grandes éxitos de los hermanos Muñoz que tienes que escuchar y memorizar:

Como Camarón (1999): Este es uno de los mayores éxitos de Estopa. La letra de la canción es una expresión intensa de amor y deseo, donde el narrador describe una atracción tan fuerte que le lleva a perder el control de sus emociones y acciones, comparándose con la intensidad y pasión del famoso cantaor flamenco Camarón de la Isla al 'partirse la camisa', y todo ello con un marcado ritmo contagioso.

Tu calorro (1999): Esta canción, que abre su primer disco oficial, es una de las más queridas por los fans. Una expresión poética de amor y deseo con un toque de melancolía.

La raja de tu falda (1999): Este segundo sencillo de su primer disco fue un éxito tremendo y se convirtió en un clásico generacional. La letra describe un incidente cómico y embarazoso que ocurre un verano de 1997, cuando el narrador, embobado por la visión de una mujer, termina chocando su coche.

Vino tinto (2001): Esta canción es del segundo trabajo discográfico oficial de Estopa, Destrangis .El estribillo repite la idea de ser como un vino tinto que mejora con los años, lo que puede interpretarse como una reflexión sobre el crecimiento personal y la sabiduría que viene con la experiencia

A mí me suena el run run (2000): Esta canción es una colaboración con Rosario Flores y es una combinación explosiva. La canción toca la idea de la mortalidad y el paso del tiempo, con imágenes como la bandera negra con la calavera y el diablo viejo en el espejo. Los tres artistas pusieron a bailar los chiringuitos de toda España con su run run.

Pastillas de freno: Esta canción es un recuerdo de los orígenes de los hermanos Muñoz, cuando trabajaban para una fábrica filial de SEAT. El protagonista de la canción se fusiona con la maquinaria, perdiendo su humanidad y convirtiéndose en parte del proceso mecánico. La expresión me la pela refleja una actitud de indiferencia y resignación ante la posibilidad de que el mundo exterior termine, ya que su realidad inmediata es la fábrica y su lucha por sobrevivir.

Fuego (2019): Esta canción es del álbum Fuego, que conmemora su vigésimo aniversario. La canción utiliza imágenes que evocan una parálisis emocional y física (cuando me besas, se me para el corazón), seguido de una reanimación (me sueltas y sigue latiendo), sugiriendo un amor tan profundo que tiene el poder de alterar el estado natural del ser.

El día que tú te marches (2023): Esta canción es del álbum Estopía lanzado en 2024. La repetición de la frase El día que tú te marches como un estribillo, subraya la ansiedad y la premonición de un futuro sin la persona amada. La búsqueda 'en todas partes' simboliza un esfuerzo desesperado y sin límites para evitar o revertir la partida. La mención de 'emborracharme' y 'morir' son metáforas de la desolación y la incapacidad de enfrentar la realidad sin la otra persona.

Ké más nos da (2024): Esta canción también es del álbum Estopía y es un himno a la simplicidad y al disfrute de los pequeños placeres de la vida. La letra refleja una filosofía de vida despreocupada y centrada en el momento presente, donde lo material y las grandes celebraciones pasan a un segundo plano frente a la compañía de amigos, una buena conversación y la diversión cotidiana.

La rumba del Pescaílla (2024): Para el final hemos dejado un tema también del álbum Estopía. La rumba del Pescaílla es un homenaje a Antonio González El Pescaílla, una figura clave en la cultura nacional y uno de los padres de la rumba catalana. La canción, compuesta y producida por David y Jose Muñoz, cuenta con guitarras, palmas y un ritmo que va in crescendo. Este tema no solo honra el legado de este músico, sino también al género de la rumba catalana y su influencia en el imaginario colectivo de nuestro país. Llegó en un momento en el que la rumba catalana aspira a ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Es el primer tema en catalán que Estopa incluye en un álbum propio.

Así que ya sabes, si eres parte del movimiento de la estopamanía debes ir bien preparado a sus conciertos. ¡Diviértete con esta selección de sus grandes éxitos para cantar, bailar y disfrutar a tope de la música legendaria de Estopa!