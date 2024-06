Velázquez cumple 425 años con su casa natal en ruinas y sin participación pública en su museo

El número 4 de la calle Padre Luis Marí­a Llop está cerrado. Los sevillanos pueden visitar la casa de Pablo Picasso en Málaga, la de Rembrandt en Ámsterdan, la de Frida Khalo en Ciudad de México o la de Pablo Rubens en Amberes, pero no pueden conocer la historia de Diego Velázquez, uno de sus vecinos más universales, en la antigua Morería de la capital hispalense. Este jueves 6 de junio se celebra el 425 aniversario del nacimiento del pintor sevillano y desde el Ayuntamiento reconocen que no hay ninguna línea de trabajo con la Fundación Casa Natal de Velázquez, propietaria del inmueble.

Hasta hace poco nadie en la ciudad parecía muy interesado en darle vida a la casa en la que nació el retratista de los reyes Felipe III y Felipe IV. Ahora, el edificio es privado. Lo compraron en 2018 por 1.400.000 euros y desde entonces ha estado en reformas. Esta es una de las viviendas en pie más antiguas de la ciudad, construida en torno a 1560 o 1570, y durante siglos mantuvo su función como residencia. En los años 70 fue comprada y restaurada por un grupo de emprendedores sevillanos que la convirtieron en una galería de arte y de ahí pasó a manos de los diseñadores de moda Victorio y Lucchino, que la convierten en su taller, hasta que en 2010 quedó bajo administración concursal.

Si bien se dijo que la casa podía reabrir en otoño de 2023, con motivo del 400 aniversario de su designación como pintor de la Corte de Felipe IV, que se celebraba el 6 de octubre, el director de la Fundación, Enrique Bocanegra, rechaza que se hayan puesto ningún tipo de plazo. "Es un proyecto lento que lleva su tiempo, no tenemos agobio", indica. Ahora llega el 425 aniversario de su nacimiento en Sevilla, pero la puerta de su casa sigue cerrada a cal y canto. Bocanegra, que es periodista y gestor cultural, explica que aún hoy continúa la restauración del inmueble y asegura a este periódico que les está "llevando más tiempo del esperado".

Una "locura" sin la colaboración del Ayuntamiento

El Covid o la subida de costes de la materia prima han ralentizado la rehabilitación de la vivienda. Pese a todo, Bocanegra sostiene que "la parte grande de la restauración ha terminado ya" y lamenta que les falta "empuje" para poder desarrollar la segunda, que incluye la incorporación de cables y otros apliques más técnicos. En cuanto esta parte esté finalizada, la Fundación espera poder abrir sus puertas, aunque la casa permanezca vacía. "Podemos tomarnos más tiempo para la musealización", señala el director, que sigue sin ponerse plazos para el proyecto.

Detalle de la casa en la que nació Diego Velázquez. / Jorge Jiménez

La Fundación en realidad está formada por solo tres personas: Bocanegra, el arquitecto técnico Enrique Pyñeiro, y el empresario Eduardo Catalán. Los tres se dejaron llevar por la "locura", solicitaron un crédito bancario y se embarcaron en el proyecto. "Si esto lo piensas mucho, no lo haces", reconoce Bocanegra que indica que los movió el "amor" a una época, a Velázquez y a la ciudad de Sevilla.

En el Ayuntamiento nadie sabe nada. El único acuerdo que hay respecto a la casa se aprobó en un pleno en mayo de 2022, durante la anterior legislatura, cuando por unanimidad los grupos apoyaron respaldar e impulsar la figura de Velázquez con motivo del aniversario. Hoy en el consistorio reconocen que están "en contacto" con la Fundación Casa Natal de Velázquez, propietaria del edificio, "como con todas las fundaciones", pero nada más.

En aquella misma sesión plenaria se aprobó también la propuesta de la Fundación para el nombrar al aeropuerto de Sevilla como Diego Velázquez. Aunque la mayoría lo desconoce, en realidad, el aeródromo no se llama San Pablo, sino que no tiene nombre. "Sería darle un nombre por primera vez, un nombre global de un gran viajero", defiende el director de la fundación Si bien el consistorio destinó una partida presupuestaria con este objetivo, nada se sabe tampoco de esta medida más de un año después.

El PP asegura que "no se había hecho nada"

Aunque la Fundación ha recibido "pequeñas" ayudas para la digitalización, desde las administraciones no se ha dado un impulso a esta iniciativa. "Nosotros estamos abiertos a estar y apoyar cualquier iniciativa privada, pero no hay nada", explican fuentes del Ayuntamiento a El Correo de Andalucía. Desde la Fundación lamentan que el equipo de gobierno que llegó en las últimas elecciones municipales, que ha vivido el 400 aniversario de la entrada del pintor en la corte y el 425 de su nacimiento, no se ha puesto en contacto con ellos. "No nos preocupa el pasado, sino lo que pase en adelante", señala Bocanegra.

Fuentes del consistorio señalan que, como cualquier otra organización de este tipo, pueden pedir ayudas, pero explican que no colaboran de forma activa en su rehabilitación. "No es que no se plantee", sostienen, pero recuerdan que la paralización de los presupuestos ha dificultado el desarrollo de muchas iniciativas. Aun así, aseguran que están "trabajando en varias cosas relacionadas con el aniversario".

Fuentes del gobierno municipal denuncian que cuando llegaron al consistorio hace ahora un año "no se había hecho nada" en relación con lo que se aprobó en ese pleno. "Eso fue una moción en un pleno", aclaran y reiteran que han "heredado un total de cero" de la anterior administración. Desde la dirección de programación del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) defienden que están centrados en "el legado de las artes plásticas" que dejó el autor y que aún hoy permanece en la ciudad y aclara que tienen "presente" el 425 aniversario del nacimiento del artista.

En Sevilla, ha sido el Centro Velázquez, fundado en 2007, la institución que se ha consagrado al estudio de la obra del genio sevillano con una actividad investigadora y expositiva de alto nivel hasta que la situación en Abengoa ha afectado directamente a la unidad de la colección y el proyecto. Con todo, la Fundación Focus sigue hoy adelante con su proyecto investigador, por ahora con sede en el Hospital de los Venerables, con lienzo en su colección como Santa Rufina

El objetivo de la Fundación Casa Natal de Velázquez es que la casa se convierta en un centro de interpretación en el que los visitantes puedan conocer la época y las circunstancias en las que nació Velázquez. Cada una de sus diez habitaciones será un capítulo de la vida del artista y, con muebles de la época, busca dar a conocer cómo era la vida del pintor de la corte en su ciudad natal. "Nadie tiene más ganas que yo en abrirlo", termina Bocanegra.