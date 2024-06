El alcalde de Sevilla, a horas de su cuestión de confianza: "PSOE y Vox tienen una oportunidad histórica para romper su pinza"

Quedan menos de 24 horas para que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se someta a una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos municipales en una sesión plenaria extraordinaria. Y salvo sorpresa de última hora, todo parece encaminado a que los tres grupos de la oposición vuelvan a votar en contra, activándose el plazo de un mes para que puedan presentar conjuntamente una moción de censura. Antes de que ocurra, Sanz se aferra a "un gesto de respeto a los sevillanos o de responsabilidad" por parte del PSOE y Vox.

El primer edil popular no reclama "un gesto de confianza" hacia él y además da por hecho que la oposición "no va a presentar una moción de censura", por lo que no entiende que retrasen más la aprobación del Presupuesto, que puede ocurrir "ya o en dos meses".

El primer edil ha estado visitando las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla en la calle Estrella Deneb de Pino Montano, donde se han producido los primeros cortes de tráfico. Lo ha hecho junto al portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el candidato del PP al Parlamento Europeo, Juan Ignacio Zoido. Un día después de haber acompañado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la candidata al Parlamento Europeo, Carmen Crespo, además de Sánchez y Zoido.

"Pueden agilizar un trámite"

El alcalde de Sevilla, en el día previo a su cuestión de confianza, ha declarado que "tanto el PSOE como Vox tienen una oportunidad histórica para romper la pinza que bloquea a Sevilla".

En el pleno de este viernes Sanz usará una fórmula que va ligada a sus cuentas y que acabará en su aprobación. Para él, se trata de "un trámite" porque "va a quedar aprobado sí o sí". Por eso pide a la oposición una abstención o una ausencia en la votación, "para agilizar" el proceso.

También ha confirmado, desde Pino Montano, que no se ha producido ningún acercamiento con el resto de grupos, por lo que solo le queda hacer "un llamamiento a la responsabilidad".

El PSOE mete a Juanma Moreno en el debate

Horas antes de la cuestión de confianza, el PSOE ha aprovechado también para jugar sus cartas. En este caso, utilizando la figura de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para afirmar que "lo que querría Sevilla, y también Moreno" es que a Sanz le queden como alcalde "tres telediarios".

"A ver si va a ser verdad lo de la pinza y a Sanz le quedan tres telediarios como alcalde, que es lo que Sevilla querría (y Juanma Moreno, también). Pero tranquilos, que no pactaremos con VOX. Vosotros, sí", ha publicado el grupo municipal socialista en un tweet.

El alcalde de Sevilla lo ha catalogado como "un chiste, una broma". "Les noto nerviosos. Es complicado explicar esa actitud de bloqueo. El trámite va a acabar con un presupuesto aprobado sí o sí salvo que estén pensando en presentar una moción de censura", ha valorado.

Tampoco tiene previsto emular a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, publicando una carta por la misma red social. "No soy muy de escribir cartas. Llevo ya tiempo explicando la situación de bloqueo y la importancia de un presupuesto. Este viernes explicaré por qué me someto a una cuestión de confianza", ha añadido.

Apoyo nacional a Sanz

En el acto del Partido Popular de este jueves, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha transmitido "el apoyo de la dirección nacional al alcalde". "Se somete a la cuestión de confianza por la irresponsabilidad manifiesta de PSOE y Vox. Los presupuestos serán muy positivos para la ciudad", ha valorado.

Le parece "lamentable ver a ambos haciendo pinza en contra del PP" y también "la actitud de Vox, que no tiene claro quiénes son sus enemigos". Por el contrario, ha aplaudido "la seriedad y el rigor" de Sanz, que ha defendido desde su llegada "los intereses de la ciudadanía".

Tellado confía en que los sevillanos "castigarán a los que están poniendo palos en las ruedas" y valorarán la postura de Sanz: "Le honra como alcalde, político y persona".