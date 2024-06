El Ayuntamiento se abre a impulsar la casa de Velázquez si sus promotores dan el primer paso

En 2018 tres inversores cometieron la "locura" de comprar la casa en la que nació el pintor Diego Velázquez. Han pasado seis años y, aumque la parte más importante de la rehabilitación ya se ha acometido, la vivienda no ha podido abrir todavía. Ahora, el Ayuntamiento abre la puerta a la posibilidad de colaborar con la Fundación Casa Natal de Velázquez, para darle el último empujón que necesita para fomentar el conocimiento sobre el genio sevillano.

"La Casa Natal de Velázquez es una iniciativa privada en la que nosotros, en el momento que nos llamen y quieran colaborar, vamos a estar encantadísimos de hacerlo", ha asegurado la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Minerva Salas. La popular ha asegurado este jueves que el gobierno municipal está dispuesto a participar de esta iniciativa en un acto para conmemorar al artista en el que han participado numerosas personalidades del mundo de las artes plásticas de la capital andaluza.

Hasta el momento, la vivienda no ha recibido más ayudas que unas "pequeñas" partidas para la digitalización, sin embargo, sus promotores defienden que desde el ayuntamiento hace tiempo que no se ponen en contacto con ellos. La última visita fue del exalcalde Juan Espadas en 2021, poco antes de dejar su cargo, Desde la Fundación lamentan que el equipo de gobierno que llegó en las últimas elecciones municipales, que ha vivido el 400 aniversario de la entrada del pintor en la corte y el 425 de su nacimiento, no se ha puesto en contacto con ellos en ningún momento.

Salas espera conocer "cuál es la idea"

Salas ha emplazado a los miembros de la Fundación -el periodista y gestor cultural Enrique Bocanegra, el arquitecto técnico Enrique Pyñeiro, y el empresario Eduardo Catalán- a que toquen a su puerta para que les presenten el proyecto y les digan "cuál es la idea". "Vamos a poner todos nuestros medios para que eso llegue a su fin y tengamos ese espacio en la ciudad", ha asegurado la popular.

Vamos a poner todos nuestros medios para para que eso llegue a su fin y tengamos ese espacio en la ciudad Minerva Salas — Delegada de Cultura

La Fundación se hizo con la vivienda, una de las más antiguas de la capital andaluza, en 2018 por 1.400.000 euros después de haber estado abandonada durante ocho años. Pese a que, durante siglos, se mantuvo como vivienda, en los años 70 fue convertida en una galería de arte y de ahí pasó a manos de los diseñadores de moda Victorio y Lucchino, que la convierten en su taller, hasta que en 2010 quedó bajo administración concursal.

Aunque el Covid y la subida de los costos de los materiales han dificultado su reforma, los promotores están a la espera de comenzar con la última parte, en la que se rehabilitaría la fachada y se instalarían todos los apliques técnicos. Según revelan a El Correo de Andalucía, una vez terminado ese proceso, podrían comenzar las visitas a la casa, aunque en un primer momento no cuente con el mobiliario deseado.

El Ayuntamiento sigue sin anunciar las actividades por la efeméride

Hace dos años, en mayo de 2022, durante la anterior legislatura, el pleno del ayuntamiento aprobó por unanimidad respaldar e impulsar la figura de Velázquez con motivo del aniversario, tal y como pedían desde la Fundación. Sin embargo, aunque este jueves el alcalde, José Luis Sanz, ha anunciado algunas medidas sobre la cultura, todavía no han explicado qué actividades realizarán con motivo de esta efeméride. En aquel momento también se comprometieron a nombrar el aeropuerto de Sevilla como Diego Velázquez, algo que tampoco ha sucedido por el momento.

A preguntas de este periódico, fuentes municipales recuerdan que Sevilla sigue sin presupuestos, lo que ha paralizado en gran medida el desarrollo de diversas iniciativas sobre el autor y aclaran que "no es que no se plantee". Además, destacan que, cuando llegaron al consistorio hace ahora un año, "no se había hecho nada". "Eso fue una moción en un pleno", aclaran y reiteran que han "heredado un total de cero" de la anterior administración.

El objetivo de la Fundación Casa Natal de Velázquez es que la casa se convierta en un centro de interpretación en el que los visitantes puedan conocer la época y las circunstancias en las que nació Velázquez. Cada una de sus diez habitaciones será un capítulo de la vida del artista y, con muebles de la época, busca dar a conocer cómo era la vida del pintor de la corte en su ciudad natal. "Nadie tiene más ganas que yo en abrirlo", termina Bocanegra.