El calor hace estragos a final de curso en varios institutos sevillanos: "Es insoportable"

El lunes fue el alumnado del instituto de Guillena. Al día siguiente, el de Almensilla. El miércoles, los estudiantes del IES Tartessos, en Camas, y los del sevillano María Moliner. En apenas tres días, parte del alumnado de cuatro centros públicos se han negado a entrar en clase como protesta por el calor que sufren en las aulas. En pleno final de curso y época de exámenes, con temperaturas que esta semana han llegado a los 38 grados, muchos colegios e institutos siguen sin climatizar sus aulas o afirman no tener seguridad suficiente para ponerla en marcha.

"A las 9 de la mañana, en muchas aulas —las que están orientadas al este— el calor ya es insoportable". Quien habla así es Irene Yébenes, profesora del IES Molinillo de Guillena y miembro de la plataforma Marea Verde Sevilla, quien también sufre las altas temperaturas en su centro de trabajo.

"Los chavales las primeras horas las aguantan, pero a partir del recreo es imposible. Ha habido desmayos, mareos, dolores de cabeza, sangrados nasales... Los chicos no se concentran, están tirados encima de las mesas, así es muy difícil dar clase", relata esta docente.

Todas las fuentes consultadas trasladan que ha habido una gran adhesión del alumnado a estas protestas, consistente en no entrar en el aula, pero de manera oficial ni la dirección de los centros ni la Consejería pueden cifrar el porcentaje de seguimiento de esta reivindicación.

"Lo que están haciendo muchos alumnos es llamar a sus casas y sus familias vienen a recogerlos, se marchan después del recreo", expone. "Y estamos en la primera semana de junio, nos queda hasta el día 25", cuenta la profesora en conversación telefónica a El Correo de Andalucía. Este miércoles, el alumnado del centro ha organizado una asamblea y el próximo 13 de junio llevará a cabo una concentración frente a la puerta del instituto, con el apoyo del AMPA del centro.

Por su parte, el alumnado del IES Almensilla volverá a concentrarse este viernes 7 de junio a las puertas del centro. Su lema es "Por un centro digno".

Riesgo de contagio por legionela

El alumnado del IES María Moliner, en la sevillana barriada de Alcosa, es otro de los que esta semana se negaron a entrar en clase. Como confirma la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía a este periódico, este centro cuenta con sistema de refrigeración adiabática.

Según informan fuentes del María Moliner a este medio, "nuestro problema es que la administración nos avisó en marzo de que esta maquinaria necesita revisiones de mantenimiento para evitar los contagios por legionela. En marzo nuestro presupuesto ya estaba cerrado y el centro no puede asumir el gasto extra del mantenimiento. Desde entonces estamos pidiendo a la administración que, o bien se haga cargo del mantenimiento del sistema o bien nos dé una partida extraordinaria para ello, pero no vamos a asumir la responsabilidad de un contagio".

¿Por qué existe riesgo de contagio de legionela? Los sistemas adiabáticos funcionan con agua. Las bacterias de legionela se transmiten por el aire a través de ambientes húmedos. En este sentido, la Asociación de Técnicos en Energía de Andalucía (ATEAN) advertía hace ya dos años que "los equipos de refrigeración adiabática, sin un mantenimiento específico y adecuado, pueden convertirse en un potencial peligro al ser fuente de cultivo y transmisión de legionela y otras bacterias. Al no garantizar la calidad del aire en las aulas, se daría pie a la proliferación de alergias y otras enfermedades respiratorias"

El Tartessos, a la espera del estudio

Los estudiantes del IES Tartessos, en Camas, también se sumaron este miércoles a las protestas. Desde la Consejería explican que el problema en este caso "ha sido que el centro no ha sabido poner en marcha el sistema", y aseguran que este mismo jueves acudirán "técnicos de la Agencia Pública a ponerlo en funcionamiento".

Sin embargo, desde el centro niegan que esto sea así. "La Junta de Andalucía hizo la obra de refrigeración adiabática y nos dijeron que para ponerla en marcha hace falta un estudio previo sobre el riesgo de contagio por legionela", relata Asun Varo, coordinadora de Prevención de Riesgos del centro. "Nosotros [el profesorado] no somos expertos, necesitamos que vengan técnicos a explicarnos cómo funciona para poder poner en marcha el sistema con todas las garantías", esto, según Varo, no ha ocurrido. "Nos han dejado una obra hecha y no nos han explicado cómo funciona y sin el estudio de la legionela", denuncia.

Este estudio tarda unos diez días en arrojar el informe oficial. "Nos vamos a plantar a mediados de junio y el curso acaba el día 25. No hemos recibido ningún apoyo por parte de la Junta, a pesar de las reiteradas llamadas que ha realizado la secretaria del centro en las últimas semanas. Se han desatendido", asegura Varo.

La Junta habla de "incidencias"

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que dirige Patricia del Pozo, hablan de "incidencias" y explican que varios centros "no han sabido poner en marcha el sistema". "Es algo que ha ocurrido esta semana en algunos otros centros, que hasta ahora los centros no lo han puesto en marcha y bien no han sabido porque son instalaciones nuevas o porque han tenido incidencias. En estos casos, avisan a la Agencia Pública de Educación y o bien técnicos de las instaladoras o propios se acercan y resuelven los problemas", aclaran desde la administración.

Además, apuntan desde la Consejería, "Sevilla es la provincia con mayor número de centros dentro del Plan de Bioclimatización, que responde a la Ley de Bioclimatización aprobada en el Parlamento en julio de 2020. Es el primer plan que aborda de forma integral y sistemática la climatización de los centros educativos públicos en Andalucía en toda la historia, con una inversión de 145 millones de fondos europeos. La Agencia Pública de Educación ha priorizado los centros por su ubicación en zonas de severidad climática. Las instalaciones incluyen un sistema de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas para generar energía".