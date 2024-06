José Luis Ramírez, 13,9 en 2023: "La Selectividad es un examen muy importante, pero no es el fin del mundo"

Los nervios han sido protagonistas de conversaciones y noches sin dormir en el seno de muchas familias con miembros adolescentes en las últimas semanas. Un total de 11.512 estudiantes están examinándose de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y Admisión (PEvAU) en la Universidad de Sevilla (US), en la convocatoria ordinaria que concluye este jueves, 6 de junio.

Hace casi un año, le tocó el turno a José Luis Ramírez, vecino de la localidad sevillana de Guillena -estudió segundo de Bachillerato en IESB El Molinillo- y oriundo de las Islas Canarias. Con un 13,9, obtuvo la nota más alta de un estudiante procedente de la educación pública de entre todos los que se examinaron en la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Un año después, José Luis Ramírez transmite alegría. Su decisión, la de cursar el doble Grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla, ha "superado" sus expectativas. Eligió la carrera que exigió una nota de corte más alta en la convocatoria de 2023, en concreto, un 13,7 en la Hispalense.

Más de una hora para llegar a la Facultad

No le pesa la hora u hora y media que dedica los días que tiene clase a ir y venir al Campus de Reina Mercedes desde su hogar en Guillena. "Si pierdo uno de los dos autobuses que cojo tardo un poco más", reconoce. Le fascina la carrera. "Es un esfuerzo grande pero merece la pena", subraya.

Ahora, asegura, tiene que estudiar más que cuando cursaba Bachillerato y se nota la exigencia, pero no le supone una contrariedad. "Lo disfruto muchísimo porque estudio cosas que me gustan y ahora pienso que valió mucho el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí". En cualquier caso, le resta drama a la PEvAU. "La Selectividad es un examen muy importante, pero no es el fin del mundo", recalca.

Un joven ilustrado

Ramírez aspira en cualquier caso a saber de mucho más que de las materias que imparte en la carrera. Persigue ser una persona ilustrada y tiene claro que quiere seguir estudiando. "No solo quiero aprender sobre lo mío, sino también sobre otros asuntos porque creo que eso siempre enriquece; merece la pena seguir formándose", subraya. Para él, uno de los grandes descubrimientos de la carrera ha sido tener presente que estudiar no es tanto adquirir nuevos conocimientos -que también-, como "jugar con las ideas y ponerlas en conexión".

Su padre ha sido un referente para esta sed de conocimiento en su vida. "Dedicado a la informática, tenía muchas otras inquietudes; una mente despierta y abierta a las cosas que me ha influido positivamente", señala.

La investigación, un posible camino

Es por ello que no descarta en un futuro dedicarse a la investigación, aunque aún no tiene nada decidido. "Llegará un punto seguramente en el que tenga que tomar decisiones mientras curso el grado y no lo tengo claro porque me gustan muchísimo las dos materias, tanto la Física como las Matemáticas", destaca.

Su madre, que es maestra, también le ha respaldado en su exitoso camino académico. "He recibido siempre todo el apoyo de mi familia", indica. Tiene un hermano que tendrá que enfrentarse a la Selectividad el año que viene y una hermana a la que aún le quedan unos años para pasar por dicha prueba.

En su caso, reconoce algunos nervios a la hora de enfrentarse a la PEvAU porque sabía que necesitaba de muy buena nota para entrar en el Grado que ahora cursa, "aunque se me pasaron cuando hice el primer examen, el de Lengua, que curiosamente fue el que me bajó algo la nota; en todos los demás saqué un 10", recuerda.

Las notas siguen siendo excelentes en la carrera, aunque insiste en señalar que no es una parte "relevante". "Personalmente no me importa tanto, aunque puede ser que me haga falta tener buenas calificaciones si quiero dedicarme a la investigación", reconoce.