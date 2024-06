¿Y ahora qué? La aprobación del Presupuesto del alcalde de Sevilla puede alargarse hasta agosto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha propuesto tener aprobado su Presupuesto para 2024 antes de que acabe el verano. Ha intentado que sea a primeros de junio, fallidamente, y ahora podría conseguirlo a comienzos de julio, o incluso en agosto. Tras recibir el rechazo de PSOE, Vox y Unidas Podemos este pasado lunes a las cuentas municipales y haberlo constatado este viernes de nuevo con una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos también tumbada por la oposición, el Partido Popular continúa con su hoja de ruta. "Comienza la cuenta atrás", ha afirmado Sanz. La siguiente parada en el calendario: una improbable moción de censura.

Una vez que la cuestión de confianza no ha prosperado, se abre ahora el plazo de un mes para que los grupos de la oposición puedan presentar una moción de censura al alcalde de Sevilla. Es decir, tendrían hasta el 7 de julio para ponerse de acuerdo, unir sus fuerzas, y proponer una alternativa a José Luis Sanz, siendo Antonio Muñoz el candidato del grupo con más concejales.

Si llegado ese día no se ha aprobado ninguna moción de censura, el 7 de julio quedaría aprobado automáticamente el Presupuesto diseñado por el PP para la ciudad. Aunque de forma inicial. Se publicaría en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se abriría un nuevo plazo, de 15 días hábiles, para exposición pública y la posible presentación de reclamaciones.

Hasta finales de julio o agosto

Una vez se haga público el Presupuesto y se hayan cumplido los 15 días hábiles para presentar alguna alegación, si esto último no se ha producido, las cuentas municipales quedarían aprobadas definitivamente de forma automática. Sin necesidad de pleno. El Ayuntamiento de Sevilla estima que este paso podría ser en torno a finales de julio.

Sin embargo, si llegan reclamaciones durante esa quincena, el proceso se alargaría hasta comienzos de agosto, cuando habría un pleno extraordinario y ahí ya sí se aprobaría definitivamente el presupuesto. Serían, como mucho, dos meses desde que por primera vez el alcalde de la capital sevillana hubiese intentado aprobar los presupuestos.

Por eso este jueves José Luis Sanz calificaba la operación como un "trámite" que iba a acabar "con el Presupuesto aprobado sí o sí, en 15 días o en dos meses". Ya no será en dos semanas tras el esperado varapalo de este viernes, queda por ver si se apurará hasta la fecha más tardía.

"La ciudad ha perdido 30 días"

Ahora mismo, el escenario más probable es que no haya ninguna moción de censura, que transcurra un mes sin que se produzca nada, más allá del cruce de declaraciones y reproches entre unos y otros. El propio alcalde de Sevilla lo da por hecho: "La ciudad ha perdido 30 días. En un mes tendremos un nuevo presupuesto y saldremos del prorrogado". "Es nefasto", lamentaba Sanz durante su intervención final del pleno sobre la cuestión de confianza.

Porque todos los grupos tienen claro el desenlace, pero tampoco están dispuestos a ponérselo fácil al primer edil popular. Por eso esta semana han votado que no hasta en dos ocasiones en cinco días. A sabiendas de que ninguno está por la labor de pactar una moción de censura, salvo sorpresa o cambio radical de parecer durante el mes de junio.

El primero en descartar la posibilidad este viernes era Ismael Sánchez, concejal de Podemos - Izquierda Unida. "Moción de censura no va a haber porque nuestro grupo jamás la va a firmar con la extrema derecha". "Puede que en julio Sevilla tenga unos presupuestos malos", vaticinaba dirigiéndose al alcalde.

El pleno del Ayuntamiento sobre la cuestión de confianza del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz / Jorge Jiménez

La siguiente en intervenir, Cristina Peláez, portavoz de Vox, también rechazaba esa posibilidad. "Han repetido hasta la saciedad el término pinza PSOE y Vox que no existe ni existirá jamás. Tanto a nivel nacional como aquí jamás acordaremos nada con un partido traidor a España y los españoles (refiriéndose a los socialistas)".

Y Antonio Muñoz, portavoz del PSOE en el pleno, también aseguraba que "no va a haber pinza". "No negociaremos una moción de censura con la extrema derecha", ha ratificado, terminando de confirmar el improbable acuerdo de toda la oposición para que Sanz deje de ser alcalde y tampoco se apruebe su Presupuesto. Hasta el 7 de julio no se consumará el tercer paso.