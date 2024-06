Los sindicatos volverán a salir a la calle este jueves para reclamar el aumento de las plantillas docentes

Los sindicatos CCOO, ANPE y Ustea, tres de los cinco que integran la Mesa Sectorial, volverán a movilizarse para reclamar al gobierno de Juanma Moreno el aumento de las plantillas docentes y especialidades en la educación pública en la comunidad. Lo harán justo un mes después de la huelga docente del 14 de mayo en Andalucía, que no contó con el apoyo de UGT y CSIF, los otros dos integrantes de la Mesa. En esta ocasión la movilización se llevará a cabo en la capital hispalense, a las 19:00 horas frente al Parlamento; y en Granada, en los Jardines del Triunfo.

En un comunicado conjunto, los tres sindicatos explican que "con esta movilización, se exigirá de nuevo la reapertura de las negociaciones sobre el aumento de las plantillas docentes". Añaden que esta convocatoria supone "una continuación" del paro docente del mes pasado, que califican de "éxito", así como "un avance del ciclo de movilizaciones que se prepara ya para el próximo curso". Y añaden que "hay que recordar que las negociaciones para el aumento de las plantillas se abrieron ya en el primer trimestre gracias a la presión de las organizaciones sindicales de la mesa sectorial".

Reivindicaciones de los sindicatos

Los sindicatos insisten en recordar que "el aumento de las plantillas de todos los cuerpos y especialidades era y sigue siendo una urgente necesidad de la educación pública andaluza". En su comunicado conjunto, los tres sindicatos de la Mesa subrayan que esta es la "única vía" para mejorar aspectos de la educación pública que ya reivindicaron en el paro docente del mes pasado.

Entre sus reivindicaciones se encuentran la "bajada de las ratios, el establecimiento de ratios adecuadas en aulas específicas, mejorar la atención a la diversidad con la dotación de profesionales de orientación educativa, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje a todos los centros educativos y por cada 250 alumnas y alumnos, reducir el horario lectivo del profesorado y mejorar sus condiciones de trabajo, atendiendo a la salud mental y a las necesidades de desburocratización".

Asimismo, desde CCOO Enseñanza denuncian que la consejería que preside Patricia del Pozo "no ha dado muestras, en ningún momento, de una verdadera actitud negociadora y las conversaciones se desarrollaron entre excusas, dilaciones y aplazamientos, tímidos pasos adelante y frenazos, cuando no pasos atrás, en los términos y planteamiento de la negociación".

Más movilizaciones el 13J

Las de ANPE, Ustea y CCOO no serán las únicas movilizaciones del ámbito de la enseñanza que se desarrollarán el próximo jueves 13 de junio. A raíz de las protestas esporádicas del alumnado de varios centros docentes la semana pasada por el calor en las aulas —estudiantes de cuatro institutos de Sevilla se negaron a entrar en clase en sólo tres días por las altas temperaturas—, la plataforma Escuelas de Calor animó a las comunidades educativas de todo el territorio a concentrarse el jueves en las puertas de sus respectivos centros.

Si bien la bajada de las temperaturas han dado un respiro esta semana, desde la plataforma denuncian que la Ley de Bioclimatización, en vigor desde julio de 2020, no se está cumpliendo. Bajo el lema "Aulas sí, saunas no" y "Con este calor no entramos", las AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado) exigirán la climatización de los colegios e institutos de sus hijos.

La Junta destaca sus cifras

En respuesta a la convocatoria del próximo jueves, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional recuerda las cifras que ya ha anunciado en otras ocasiones. En concreto, la administración defiende que "la educación pública andaluza dispone de la mayor inversión de la historia de la Junta de Andalucía en este curso escolar 2023-24, con un incremento de 2.500 millones en los últimos cinco años". También subraya que el sistema cuenta actualmente con "la mayor plantilla docente pública en este curso, con casi 108.000 maestros y profesores, casi 7.000 docentes más que en 2018, gracias a los acuerdos firmados con los sindicatos de la Mesa Sectorial".

Asimismo, desde la Consejería hacen referencia al acuerdo "histórico" de equiparación salarial en junio de 2022. "Gracias al cual los docentes andaluces dejaron de ser los peor pagados de toda España para estar en la media del país", añaden. En la misma línea, desde el equipo de Patricia del Pozo exponen que actualmente "se mantienen sobre la mesa distintas negociaciones para alcanzar acuerdos" con el cuerpo de docentes de la administración.

Y sobre el aumento de las plantillas, la Consejería recuerda que la consejera, Patricia del Pozo, anunció que la Junta de Andalucía convocará 14.000 nuevas plazas docentes entre 2025 y 2026. Un anuncio que indignó a los sindicatos, que inmediatamente salieron a matizar las palabras de la consejera, al que calificaron de "rotundamente falso" al tratarse de plazas de reposición, y no de nuevos puestos de trabajo.

"14.000 plazas para funcionarios docentes de carrera en los años 2025 y 2026, que unido a los procedimientos ya realizados entre los años 2019 y 2023 y a la que se realizará el próximo mes de junio con 2.826 plazas (de estabilización, según la normativa estatal firmada acordada con los sindicatos y el gobierno de España), suponen un total de casi 40.000 plazas de oposiciones para funcionarios docentes convocadas por el Gobierno de Juanma Moreno de la mano de las organizaciones sindicales, una cifra histórica", detalla la Junta.

Por último, la Consejería recuerda que "la tasa de interinidad de la plantilla docente está en este curso en el 5,5%, dos puntos y medio por debajo de la tasa fijada por Europa (un 8%)".