No es la primera vez: otras ocasiones en las que estudiantes ocuparon el Rectorado de la Universidad de Sevilla

En la madrugada de este martes, la Policía Nacional desalojó por la fuerza a un grupo de estudiantes que se habían encerrado en el Decanato de Filología de la Universidad de Sevilla (US). La ocupación por parte de unas cuarenta personas, que formaban parte de la acampada pro-Palestina instalada en los jardines del Rectorado, era un paso más en las medida de presión para exigir al rector de la institución, Miguel Ángel Castro Arroyo, la ruptura de las relaciones académicas e investigadoras con Israel.

Sin embargo, no es la primera vez que se viven momentos de tensión en el seno de la Hispalense, ni que los estudiantes protagonizan encierros en el Rectorado como símbolo de protesta. Ocurrió en 2002, contra la aplicación de la LOU; y en 2013, contra la 'ley Wert'. También el movimiento #SevillaPara, integrado por alumnado, profesorado y personal de las universidades públicas de Sevilla protestó en el Rectorado de la US contra los recortes en educación y el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo de 2012.

Contra la LOU

Aunque han pasado 22 años, la protesta contra la LOU (Ley Orgánica de Universidades) en el Rectorado de la Hispalense todavía resuena para muchos. Durante 49 días, estudiantes de la US acamparon frente al Ayuntamiento de Sevilla, hasta que el asentamiento fue disuelto. Esto provocó una concentración de unas 300 personas para mostrar su rechazo a la actuación policial y posteriormente se dirigieron al Rectorado, según recogió la prensa aquellos días.

Macarena Hernández, que participó en aquella jornada como estudiante, relata que los alumnos anti-LOU acudieron al patio del Rectorado mientras, paralelamente, en la planta superior, se celebraba la Junta de Gobierno de la universidad. "Nos dimos cuenta de que el personal de seguridad cerraba las puertas. Todo el mundo empezó a ponerse nervioso, porque nos encerraban en el patio. Empujamos, salimos y empezamos a subir para protestar", narra Hernández. Una vez arriba, "apareció mucho personal de seguridad por el pasillo; nos quedamos en medio y ahí empezó a liarse. No recuerdo cómo fue pero empezaron a vaciarse extintores... aquello fue un poco caos".

Fue en medio de ese "caos" cuando tuvo lugar las famosas patadas a las puertas, del siglo XVIII, que se vieron dañadas. Por los desperfectos en aquellas, puertas, algunos estudiantes fueron acusados de daños contra el patrimonio, delito penado con de uno a tres años de prisión.

Hernández no se acuerda bien de los detalles, pero sí que "nos metimos en el despacho del rector". Sin embargo, cuando los estudiantes supieron que la institución iba a dejar entrar a los antidisturbios, "evaluamos y nos fuimos de allí tan tranquilos". "Éramos pocos en ese momento. Nuestra idea era hacer una acción y la cosa se había liado de mala manera", realata la antigua estudiante.

Pero "en las horas y en los días siguientes, la gente empezó a ser detenida. Fue tal locura que uno de los abogados que estaba en el movimiento cotra la LOU fue a comisaría a interesarse por los detenidos y lo detuvieron también", relata Hernández. En total, 14 personas fueron arrestadas. "Se inició un proceso represivo, se expulsó a una decena de estudiantes y se inició un proceso penal que fue horrible, porque tardó diez años en celebrarse el juicio", añade. En opinión de Hernández, la protesta contra la LOU "fue un hecho bastante simbólico y, la represión posterior, bastante desproporcionada".

Protestas estudiantiles en el Rectorado de la US en el año 2012 / Contrafoto21

Contra la 'Ley Wert'

El que fuera ministro de educación entre 2011 y 2015, José Ignacio Wert, llegó a ser el ministro peor valorado del gobierno de Mariano Rajoy. Uno de los puntos más polémicos de su mandato fue la reforma de la ley de Educación con la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), popularmente conocida como la 'ley Wert'.

La norma fue ampliamente criticada, al incluir medidas como la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía a la par que aumentaba las horas de Religión, la eliminación de la inmersión lingüística, dar vía libre a la segregación escolar por sexos, permitir el aumento de las ratios de las aulas un 10% o la inclusión de los "agentes privados" en el sistema educativo, entre otras.

Durante las protestas contra la 'ley Wert' en 2013, centenares de estudiantes de la US se encerraron en el Rectorado durante dos semanas.

Fue en este contexto en el que estudiantes de la US acabaron encerrados en el Rectorado de la Hispalense durante dos semanas: del 24 de mayo al 7 de junio de 2013. Nerea de Tena Álvarez era la delegada del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS) en aquella época. "El CADUS impulsó asambleas en todas las facultades. Se consultó a todo el estudiantado la posibilidad de convocar un paro académico de dos semanas y por mayoría salió adelante. Fue una decisión colectiva de los estudiantes", relata.

"Pero entendimos que el paro no era suficiente, había que llenarlo de contenido. Una de las propuestas fue el encierro permanente en el Rectorado, y organizar todo tipo de actividades (dar clases en la calle, coordinarse con los institutos, dar charlas informativas para explicar cómo afectaba la 'ley Wert'...). Un poco como han hecho en la acampada pro-Palestina", desarrolla la ex delegada del CADUS.

Asamblea de estudiantes en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, en el contexto de protestas contra la 'ley Wert' en 2013 / Contrafoto21

Entonces, como en esta ocasión, "era época de exámenes", apunta De Tena. En cuanto a la actitud del rector entonces [en aquel momento era Antonio Ramírez de Arellano], la ex delegada narra que "lo recuerdo como un tira y afloja, pero no fue la actitud del actual rector. En alguna ocasión nos llamaron la atención, pero no nos echaron y mostraban respeto por lo que estaba pasando", desarrolla la ex delegada. Según recoge la hemeroteca, "los responsables de la US 'respetan' la convocatoria, ya que este tipo de movilizaciones está recogida en el reglamento de estudiantes".

Cuando acabó el paro académico, la acampada se levantó y el encierro finalizó. "No conseguimos todo lo que queríamos, pero logramos que Andalucía tuviera las tasas académicas más bajas de todo el Estado, tanto en Grado como en Máster", recuerda. "Los encierros siempre han sido una herramienta del movimiento estudiantil. Siempre ha habido encierros en los centros universitarios porque es una forma de expresión", añade la ex delegada del CADUS.