El alcalde de Sevilla vuelve a la carga con el cierre bajo pago de la Plaza de España: "Los visitantes pagarán tres o cuatro euros"

La aprobación de los presupuestos municipales o la gestión del turismo han ocupado la agenda del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en las últimas semanas, pero el primer edil popular no olvida una de sus mayores fijaciones, la cual levantó bastante polémica cuando la propuso: el cierre bajo pago de la Plaza de España. Sanz ha defendido en los últimos meses que este emblemático espacio necesitaba una tarifa para destinar lo recaudado a su restauración y vigilancia, encontrándose con la negativa del Gobierno nacional. Pero esa discrepancia entre ambas instituciones no supondrá un freno a su intención.

"Por supuesto que voy a retomar el tema", aseguró Sanz este martes por la noche. En concreto, se refiere a su idea de que "para entrar en la plaza los visitantes de fuera de Andalucía tengan que pagar un ticket de tres o cuatro euros", y lamenta tener que esperar a que en el Gobierno haya "algún interlocutor para hablar de algo, cuando se dediquen a gobernar este país".

El alcalde confirmó también, durante la entrevista concedida a 7TV Andalucía, que sigue sin haber podido mantener un encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que Patrimonio del Estado, organismo dependiente de su cartera, es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas. "Hemos solicitado varias veces una reunión por escrito", volvió a asegurar.

Para restauración y vigilancia 24 horas

José Luis Sanz explicó que el dinero recaudado serviría para "tener un taller de restauración permanente y un servicio de vigilancia y control de 24 horas que ahora mismo no tiene". Además, volvió a defender también que "el que piense que estos espacios emblemáticos o el casco histórico más importante de España solo se puede mantener con el IBI que pagan los sevillanos" está refiriéndose a algo "imposible".

El regidor hispalense informó también que se ha licitado una partida de más de 200.000 euros recientemente, pero son "tres parchecitos" y la Plaza de España "necesitaría un presupuesto más importante".

Sobre todo, incidió en que tiene una falta de seguridad porque no hay "un ejército de policías locales que pueda estar pendiente". Puso como ejemplo que uno "va por la mañana a visitarla y se da cuenta de la cantidad de gente que hay. Eso hay que ordenarlo un poquito".

En referencia al cobro por acceder a lugares con gran afluencia de turistas, también tuvo palabras para el Museo de Bellas Artes, tras la intención de la Junta de Andalucía de cobrar por la entrada a todos los museos de la comunidad. "Me gustaría que los sevillanos no tuvieran que pagar por entrar al Bellas Artes. Cuesta mucho mantenerlo, pero creo que el sevillano no tendría que pagar", afirmó al respecto.

El turismo o los presupuestos

A lo largo de la entrevista el alcalde de Sevilla repasó varios temas candentes en la ciudad, como la gestión del turismo o las negociaciones para sacar sus cuentas municipales adelante. Volvió a reivindicar una tasa turística "si el sector lo pide, se negocia con el sector cómo se recauda y es finalista" y aboga por "ordenar un poco el turismo en la ciudad". "Es la principal industria de esta ciudad. Vivimos del turismo. Tenemos que mimarlo y cuidarlo, pero también ordenarlo un poco. Seremos la primera en regularlo", explicó.

En cuanto a la aprobación del Presupuesto para 2024, "los voy a sacar sí o sí" ha reafirmado Sanz, aunque tiene claro que la oposición va a "agotar los plazos" como "la mayor prueba de la irresponsabilidad". Espera un verano "largo y complicado" a partir del 7 de julio, cuando se produzca esa aprobación, porque "habrá que licitar muchas partidas". La limpieza o solucionar el "abandono de muchos colegios públicos", sus principales preocupaciones.

También confirmó que seguirá gobernando en solitario y que un pacto con Vox "ni lo ha habido ni lo va a haber". "Mi objetivo era conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario y lo he conseguido. Vox no es imprescindible, que parece que es lo que les fastidia".