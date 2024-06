Cinco planes gratuitos para hacer en Sevilla este fin de semana

No hay por qué gastarse dinero para hacer algo diferente en Sevilla este fin de semana. El sábado y el domingo hay programados espectáculos circenses, conferencias y proyecciones en diversos puntos de la ciudad cuyas entradas son completamente gratuitas. Y no solo actividades: también se pueden visitar exposiciones como las de la Real Fábrica de Tapices o las del pintor José Luis Mauri en el Espacio Santa Clara. Aquí van cinco planes más allá de bares y Eurocopas:

1. Acrobacias, danza y humor en Las Setas y el Alamillo

Circada, el festival circense de Sevilla, trae un nuevo fin de semana más acrobacias, humor y danza a la ciudad. Este sábado la plaza de las Setas de la Encarnación acoge hasta tres espectáculos diferentes: a las 20:30, Disculpa si te presento como que no te conozco; a las 21:00, Circ Pistolet con Quizás no hay final, y a las 22:00, un show de clown a cargo de la compañía de Piero Partigianoni. El domingo a las 22:00, en el Alamillo, Artilugio representa In n' out.

2. Conferencia sobre la Sevilla monumental de Parcerisa en el Museo de Bellas Artes

Victoria Sánchez Mellado, doctora por la UPO en Historia y Estudios Humanísticos, imparte la conferencia La Sevilla monumental de Parcerisa: "lo memorable porque perpetuamos gloriosos recuerdos" en un lugar emblemático: el Museo de Bellas Artes. La ponencia sobre este pintor y litógrafo romántico es este domingo a las 12:00 y el acceso a la misma es gratuito hasta completar aforo.

3. Cineclub con Me siento rejuvenecer en el Teatro Cajasol

El Teatro Cajasol proyecta la famosa comedia Me siento rejuvenecer, una película de 1952 dirigida por Howard Hawks y protagonizada por Cary Grant, Ginger Rogers y Marilyn Monroe, dentro del ciclo Cineclub Vida. El acceso, programado para este domingo a las 12:00, es libre hasta llenar el aforo disponible.

4. 300 años de la Real Fábrica de Tapices en el Archivo de Indias

Hasta 70 piezas del archivo histórico de la Real Fábrica de Tapices reúne esta exposición que acoge desde el pasado 5 de junio el edificio de la Lonja del Archivo de Indias. Se han recopilado para la ocasión "documentos inéditos procedentes de los archivos históricos de ambas instituciones, así como variados elementos textiles", tal como detallan desde la organización. La entrada es gratuita en horario de 10:00 a 14:00, y la muestra permanecerá en este espacio hasta el 1 de septiembre.

5. Las pinturas de José Luis Mauri en el Espacio Santa Clara

El Espacio Santa Clara reúne más de un centenar de obras de José Luis Mauri en una gran retrospectiva con la que Sevilla rinde homenaje a uno de sus grandes pintores. La exposición, que se puede visitar de 10:00 a 14:00, se ha articulado con la voluntad de mostrar en lo posible el carácter y la personalidad de la mirada plástica del Mauri a través del tiempo. Así, muestra cómo el artista va transformando su sensibilidad, sin descomponer una definida personalidad consolidada ya en sus años iniciales.