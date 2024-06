Muñoz le pone a Sanz un "suspenso como una catedral" en su primer año como alcalde: "Es un soberbio e intervenido"

Mientras José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, hacía balance en el Ayuntamiento sobre su primer año de mandato, desde la oposición también valoraban su comienzo al frente del gobierno local. En el PSOE, el principal grupo de la oposición han sido contundentes: "Un tiempo perdido para Sevilla, sin inciativas y marcado por continuas contradicciones y líos". Antonio Muñoz, su portavoz, ha calificado a Sanz con un "suspenso como una catedral".

El que fuera alcalde de la ciudad en el anterior mandato, en un desayuno informativo acompañado por los concejales socialistas, ha sido duro con José Luis Sanz, tachándolo de "intervenido, soberbio y con fecha de caducidad". Algo que ha recibido contestación desde el consistorio: "¿Todas esas ideas son suyas o se las contó Maribel Verdú el otro día (Muñoz charló con ella en su podcast)? ¿El que se tiene que ir soy yo si las perdió él? ¿Le contó a Verdú por qué está cerrado el Lope de Vega? Quien se tiene que ir y está tardando mucho está claro quién es”.

Muñoz ha proseguido afirmando que el primer edil popular "no conoce la ciudad, no ha afrontado sus grandes desafíos y sólo se siente cómodo en la confrontación". Además, "se halla muy alejado de la transparencia, no pisa los barrios".

Críticas a la limpieza o al poco diálogo

En su intervención, el portavoz socialista se ha referido a la situación de la limpieza. "Es un estrepitoso fracaso la promesa electoral de Sanz que en tres meses se iba a notar que Sevilla iba a estar más limpia. La única decisión que han tomado, y lo hemos reiterado en varias ocasiones, se llama un sueldo de 140.000 euros al año para el gerente (de Lipasam)", ha criticado al respecto.

También se ha centrado Muñoz en la relación con la oposición. "En los plenos hace oposición a la oposición y no se ha enterado que él es el alcalde", ha explicado el concejal socialista, afirmando que ha llevado a todos "a la crispación", con "mentiras y rectificaciones" en temas como el Canal de la Expo, la tasa turística, la ordenanza de veladores o Tablada.

También ha criticado que el 76% de las preguntas trasladadas al Gobierno local, más de 300, "esté sin responder" y que "se haya impedido" la comparecencia del delegado de Urbanismo para abordar la polémica suscitada por la 'copa de Navidad' ofrecida a los trabajadores de este área municipal "gracias a los votos del PP y Vox".

"Es un alcalde intervenido"

Otra de las críticas realizadas por el PSOE ha sido que se trate de un alcalde "intervenido". Sevilla "tiene que gobernarse desde la Plaza Nueva; no desde San Telmo (sede de la Junta de Andalucía) ni desde la calle Génova (donde se encuentra la sede nacional del PP) o Ferraz".

Ha recordado Muñoz que su formación "le ha sacado las castañas del fuego más veces que Vox. Ahí están las modificaciones presupuestarias aprobadas, por valor de 47 millones de euros. ¿Dónde está el bloqueo o la famosa 'pinza'?". Y deja la puerta abierta a un recambio: "No pediremos la dimisión, pero puede dar paso a otra persona".

Podemos: "Siempre puede ir a peor"

La portavoz del grupo Con Podemos-IU, Susana Hornillo, también ha calificado como “muy negativo” el balance del primer año de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla. Según ha explicado, la llegada de Sanz al poder “no sólo no ha mejorado los principales problemas que afectaban a la ciudad en 2023, sino que los ha agravado”.

En esta línea, la edil de la confluencia ha señalado los casos de suciedad que afectan a los barrios y, muy particularmente, a los colegios; la concesión de más de 700 nuevas licencias de pisos turísticos; o la denuncia presentada por la Fiscalía contra la Gerencia de Urbanismo por un posible caso de corrupción. “Con el PP las cosas siempre pueden ir a peor”, ha resumido Hornillo.

Para la dirigente de Podemos, “podemos decir que ha sido año de continuidad en la gestión, pero con un retroceso claro especialmente en igualdad, diversidad y memoria democrática”.

“Que el alcalde tenga que presentar la retirada de graffitis o el cambio de estética de las farolas del centro como logros de su Gobierno nos da una idea del pobre balance del primer año de gestión del Partido Popular”, ha apuntado Hornillo, que considera que estos doce meses no arrojan unas conclusiones “ni positivas ni aceptables”.