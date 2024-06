El alcalde de Sevilla hace balance de su primer año: "La ciudad está mucho más limpia, pero no estoy contento"

Se cumple un año de la toma de posesión de José Luis Sanz como alcalde de Sevilla después de que un 28 de mayo de 2023 fuera elegido en las urnas con 14.000 votos más que el PSOE y 14 concejales frente a los 12 socialistas. Y con la llegada del verano, momento de poner las notas, el propio Sanz hace un "balance realmente positivo, nada de triunfalismos". Pero con un debe de cara al segundo año, el gran problema que señalan todos los barrios: la limpieza.

“Sevilla está más limpia que hace un año, pero queda mucho por hacer. No estoy contento", ha asegurado este lunes por la mañana en el Ayuntamiento durante el repaso que ha hecho a todas las medidas realizadas durante este primer año y las que quedan por hacer, acompañado y respaldado por todo su equipo de Gobierno.

Ha justificado que "no era solo un problema de mala gestión o planificación, también de falta de inversión", y ha puesto como ejemplo que se dediquen 11 millones menos que en Málaga. "Va a seguir siendo una prioridad", ha prometido Sanz, "incrementando la inversión". "Dentro de poco tendremos una ciudad muchísima más limpia", ha vaticinado también, poniendo en valor que se hayan incorporado 35 vehículos nuevos y unidades rápidas de baldeo o que se vaya a aprobar una nueva ordenanza de recogida de basura para las viviendas turísticas "incrementando sanciones para los que ensucien el casco histórico”.

En marcha el 33% del programa electoral

José Luis Sanz ha admitido que queda "muchísimo más por hacer", pero también ha defendido con orgullo que se ha puesto en marcha "el 33% del programa electoral" que se presentó. Un total de 70 proyectos y 150 actuaciones "necesarias en la ciudad". Sobre todo, ha lamentado perder "mucho tiempo en arreglar problemas anteriores y desbloquear proyectos".

El primer edil popular ha achacado al anterior gobierno local, el socialista, haber heredado "una ciudad totalmente dejada" o "un Ayuntamiento mal organizado". Y les ha tachado de "oposición irresponsable" que "lejos de anteponer los intereses de los sevillanos da prioridad a los personales".

Además, ha criticado el alcalde, con un "presupuesto prorrogado que no respondía a las necesidades básicas". Aunque a eso le ve pronta solución: "Sevilla no va a esperar un minuto más. Nos hemos acogido a un instrumento que recoge la ley y el prespuesto quedará aprobado automáticamente”.

"Soy yo el convencido de no pactar con Vox"

El alcalde de Sevilla se ha referido en todo momento, al valorar sus actuaciones, a las dificultades que se ha encontrado por parte del resto de grupos. "Si no hubiésemos tenido una oposición irresponsable...", ha declarado. Por eso, ha afirmado que seguir así "no es sostenible" y todo cambiará "con un presupuesto nuevo". "El problema de los colegios no lo habríamos tenido”, ha añadido.

Esa es su solución y no "un pacto con Vox". Además, una solución sin presiones desde arriba: "Tengo total autonomía y tengo el respaldo del presidente de la Junta de Andalucía. En absoluto me siento intervenido con nadie. El convencido de que no hay que pactar con Vox soy yo”.

"Se puede llegar a acuerdos concretos, pero no va a haber pacto. Con el presupuesto todo funcionará más rápido", ha reafirmado. De momento, de lo que más satisfecho se siente es de haber "roto inercias que no se ven" en la "organización interna del Ayuntamiento".

